Conte Vistarino a Vinitaly con il Wine Club Les Amis e una nuova idea di enoturismo

Al prossimo Vinitaly (Verona, 12-15 aprile) Conte Vistarino sarà tra i protagonisti all’interno dello stand del Consorzio Vini Oltrepò Pavese (Padiglione PalaExpo stand B11 - desk 15) dove presenterà la propria intera offerta di etichette e le nuove iniziative legate al mondo del Pinot Nero, dell’enoturismo e dell’ospitalità. Un’occasione per scoprire da vicino l’identità di una delle realtà più rappresentative del territorio.

Conte Vistarino protagonista al prossimo vinitaly con i suoi Pinot Nero, Tavernetto, Pernice e Bertone

Conte Vistarino protagonista al prossimo vinitaly con i suoi Pinot Nero, Tavernetto, Pernice e Bertone

Con un passato millenario e vigneti d’eccellenza, Conte Vistarino continua a reinventare l’esperienza del vino, trasformando la scoperta del Pinot Nero in un vero lifestyle. «Vogliamo far vivere ogni bottiglia come un viaggio tra eleganza, storia e natura», racconta Ottavia Giorgi di Vistarino, erede della famiglia fondatrice della cantina.

Esperienze enoturistiche tra cantina e vigneti

La tenuta di Rocca dei Giorgi, attiva anche come agriturismo di charme, propone esperienze su misura pensate per valorizzare il territorio e i suoi vini. Dalla Villa Fornace Experience, che accompagna gli ospiti tra cantina, saloni storici e pranzo gourmet, alla Country Experience, che si sviluppa tra i filari con degustazioni di spumanti Metodo Classico direttamente in vigneto.

Tra le esperienze più interessanti proposte da Conte Vistarino, la visita ai saloni storici di Villa Fornace

Tra le esperienze più interessanti proposte da Conte Vistarino, la visita ai saloni storici di Villa Fornace

Ogni percorso include i Cru di Pinot Nero - Pernice, Bertone e Tavernetto - insieme a una selezione di bollicine e vini bianchi d’eccezione.

Wine Club Les Amis: un nuovo modello di enoturismo

Con la nascita del Wine Club Les Amis, avvenuta a fine 2025, Conte Vistarino porta l’enoturismo al suo livello più alto: non una lista di iscritti, ma una comunità viva e selezionata.

Con il Wine Club Les Amis, Conte Vistarino ha creato una comunità viva e selezionata

Con il Wine Club Les Amis, Conte Vistarino ha creato una comunità viva e selezionata

I primi appuntamenti includono visite riservate alle cantine di Tenuta San Leonardo e Sassicaia, con accesso privilegiato a contenuti e sorprese unici.

Vino, arte e design: le collaborazioni di Conte Vistarino

E non è tutto: in chiave glamour, l’azienda sviluppa partnership d’eccezione, come quella con Fondazione Officine Saffi, laboratorio milanese di ceramica contemporanea, accompagnandone tutte le attività 2026, e unendo vino, arte e design.

Conte Vistarino unisce ai propri Pinot Nero anche arte e design

Conte Vistarino unisce ai propri Pinot Nero anche arte e design

Intanto, il prossimo evento da non perdere è la degustazione che si terrà a Vinitaly, in collaborazione con il Gambero Rosso: martedì 14 aprile, alle ore 12, Conte Vistarino presenterà la sua gamma di eccellenti Pinot Nero. Un’occasione unica per scoprire la Collezione dei Cru, immergendosi nell’eleganza e nella complessità delle migliori creazioni della tenuta. Tra eleganza discreta, vini da collezione e convivialità autentica, Conte Vistarino ribadisce la propria missione: far vivere il Pinot Nero italiano come momento di lusso, assaporato tra amici, identità e contesto.

Il Pinot Nero come esperienza di lifestyle

Tra eleganza discreta, vini da collezione e convivialità autentica, Conte Vistarino ribadisce la propria visione: trasformare il Pinot Nero italiano in un’esperienza da vivere e condividere. Un approccio che unisce territorio, identità e ospitalità, e che trova nel Vinitaly il palcoscenico ideale per raccontarsi a professionisti e appassionati del settore.