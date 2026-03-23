Conte Vistarino a Vinitaly con il Wine Club Les Amis e una nuova idea di enoturismo

Al prossimo Vinitaly (Verona, 12-15 aprile) Conte Vistarino sarà tra i protagonisti all’interno dello stand del Consorzio Vini Oltrepò Pavese (Padiglione PalaExpo stand B11 - desk 15) dove presenterà la propria intera offerta di etichette e le nuove iniziative legate al mondo del Pinot Nero, dell’enoturismo e dell’ospitalità. Un’occasione per scoprire da vicino l’identità di una delle realtà più rappresentative del territorio.
Con un passato millenario e vigneti d’eccellenza, Conte Vistarino continua a reinventare l’esperienza del vino, trasformando la scoperta del Pinot Nero in un vero lifestyle. «Vogliamo far vivere ogni bottiglia come un viaggio tra eleganza, storia e natura», racconta Ottavia Giorgi di Vistarino, erede della famiglia fondatrice della cantina.
Esperienze enoturistiche tra cantina e vigneti
La tenuta di Rocca dei Giorgi, attiva anche come agriturismo di charme, propone esperienze su misura pensate per valorizzare il territorio e i suoi vini. Dalla Villa Fornace Experience, che accompagna gli ospiti tra cantina, saloni storici e pranzo gourmet, alla Country Experience, che si sviluppa tra i filari con degustazioni di spumanti Metodo Classico direttamente in vigneto.
Ogni percorso include i Cru di Pinot Nero - Pernice, Bertone e Tavernetto - insieme a una selezione di bollicine e vini bianchi d’eccezione.
Wine Club Les Amis: un nuovo modello di enoturismo
Con la nascita del Wine Club Les Amis, avvenuta a fine 2025, Conte Vistarino porta l’enoturismo al suo livello più alto: non una lista di iscritti, ma una comunità viva e selezionata.
I primi appuntamenti includono visite riservate alle cantine di Tenuta San Leonardo e Sassicaia, con accesso privilegiato a contenuti e sorprese unici.
Vino, arte e design: le collaborazioni di Conte Vistarino
E non è tutto: in chiave glamour, l’azienda sviluppa partnership d’eccezione, come quella con Fondazione Officine Saffi, laboratorio milanese di ceramica contemporanea, accompagnandone tutte le attività 2026, e unendo vino, arte e design.
Intanto, il prossimo evento da non perdere è la degustazione che si terrà a Vinitaly, in collaborazione con il Gambero Rosso: martedì 14 aprile, alle ore 12, Conte Vistarino presenterà la sua gamma di eccellenti Pinot Nero. Un’occasione unica per scoprire la Collezione dei Cru, immergendosi nell’eleganza e nella complessità delle migliori creazioni della tenuta. Tra eleganza discreta, vini da collezione e convivialità autentica, Conte Vistarino ribadisce la propria missione: far vivere il Pinot Nero italiano come momento di lusso, assaporato tra amici, identità e contesto.
Il Pinot Nero come esperienza di lifestyle
Tra eleganza discreta, vini da collezione e convivialità autentica, Conte Vistarino ribadisce la propria visione: trasformare il Pinot Nero italiano in un’esperienza da vivere e condividere. Un approccio che unisce territorio, identità e ospitalità, e che trova nel Vinitaly il palcoscenico ideale per raccontarsi a professionisti e appassionati del settore.
Frazione Villa Fornace 11 27040 Rocca de' Giorgi (Pv)