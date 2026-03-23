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lunedì 23 marzo 2026  | aggiornato alle 20:26 | 118164 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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Bollicine

Dalla Valle Isarco Perlaetus Extra Brut: vino in sole 5.000 bottiglie per l’Horeca

Il Perlaetus Extra Brut di Abbazia di Novacella nasce in Valle Isarco. Metodo Classico, uve Sylvaner, 36 mesi sui lieviti, bollicine eleganti con note di frutta, brioche ed erbe. Solo 5.000 bottiglie per il canale Horeca

di Piera Genta
 
23 marzo 2026 | 14:30

Dalla Valle Isarco Perlaetus Extra Brut: vino in sole 5.000 bottiglie per l’Horeca

Il Perlaetus Extra Brut di Abbazia di Novacella nasce in Valle Isarco. Metodo Classico, uve Sylvaner, 36 mesi sui lieviti, bollicine eleganti con note di frutta, brioche ed erbe. Solo 5.000 bottiglie per il canale Horeca

di Piera Genta
23 marzo 2026 | 14:30
 

Nel cuore della Valle Isarco, dove il clima fresco e i terreni morenici leggeri regalano ai bianchi una finezza unica, nasce il Perlaetus Extra Brut, metodo classico firmato Abbazia di Novacella, una delle cantine attive più antiche al mondo (fondata nel 1142).

Dalla Valle Isarco Perlaetus Extra Brut: vino in sole 5.000 bottiglie per l’Horeca

Il Perlaetus Extra Brut, metodo classico firmato Abbazia di Novacella

Un nome che in latino significa “gioioso”, a evocare l’idea delle bollicine come piccole perle di festa. È uno spumante dal Dna interamente isarcense, prodotto in sole 5.000 bottiglie e destinato esclusivamente al canale Horeca.

Bollicine alpine e metodo classico di Perlaetus Extra Brut

Le uve Sylvaner, coltivate a 750 metri di altitudine con esposizione sud-ovest, fermentano in acciaio e riposano 36 mesi sui lieviti; il dosaggio è Extra Brut, con soli 3 g/l di zucchero residuo. Il risultato è una bollicina precisa e territoriale: al naso emergono mela matura, pera, agrumi, zagara, gelsomino, accenti di brioche ed erbe aromatiche.

In bocca il sorso è fresco, armonioso e minerale, con una spuma fine e persistente e un finale speziato e fragrante che ritorna sul frutto bianco. Uno spumante dinamico, vibrante, di grande eleganza alpina.

Abbazia di Novacella
Via Abbazia 1 39040 Varna (Bz)
Tel +39 0472 836189

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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