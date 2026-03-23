Dalla Valle Isarco Perlaetus Extra Brut: vino in sole 5.000 bottiglie per l’Horeca

Nel cuore della Valle Isarco, dove il clima fresco e i terreni morenici leggeri regalano ai bianchi una finezza unica, nasce il Perlaetus Extra Brut, metodo classico firmato Abbazia di Novacella, una delle cantine attive più antiche al mondo (fondata nel 1142).

Il Perlaetus Extra Brut, metodo classico firmato Abbazia di Novacella

Un nome che in latino significa “gioioso”, a evocare l’idea delle bollicine come piccole perle di festa. È uno spumante dal Dna interamente isarcense, prodotto in sole 5.000 bottiglie e destinato esclusivamente al canale Horeca.

Bollicine alpine e metodo classico di Perlaetus Extra Brut

Le uve Sylvaner, coltivate a 750 metri di altitudine con esposizione sud-ovest, fermentano in acciaio e riposano 36 mesi sui lieviti; il dosaggio è Extra Brut, con soli 3 g/l di zucchero residuo. Il risultato è una bollicina precisa e territoriale: al naso emergono mela matura, pera, agrumi, zagara, gelsomino, accenti di brioche ed erbe aromatiche.

In bocca il sorso è fresco, armonioso e minerale, con una spuma fine e persistente e un finale speziato e fragrante che ritorna sul frutto bianco. Uno spumante dinamico, vibrante, di grande eleganza alpina.