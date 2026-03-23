Le Muse dell’Alchimia: il progetto che trasforma gli spirits in racconto mitologico

Nel progetto Le Muse dell’Alchimia, nato dalla collaborazione tra The Spiritual Machine, Vini della Maremma e illustrato da Valentino Chiarla, ogni etichetta diventa un piccolo romanzo di trasformazione. Le figure femminili che lo animano non sono decorazioni ma principi: archetipi che incarnano materia, fuoco, rinascita, ombra, luce. Sono divinità antiche che parlano il linguaggio dell’alchimia attraverso il vino, evocando un mondo in cui nulla è stabile e tutto evolve.
Dalle divinità al vino: Tanit, Circe ed Ecate aprono il viaggio alchemico
Tanit apre la serie come origine e unione degli opposti: il suo vermouth rosso ha il calore della terra e il riflesso della luna, una fusione che racconta la nascita della materia. Circe, vermouth bianco, continua il viaggio con la leggerezza mutante del bianco: un aroma che cambia, seduce, guida, come la maga che separa e purifica per rivelare l’essenza.
Poi arriva Ecate, custode della Nigredo: il Mito ispirato a lei unisce dolcezza e amaro come due soglie da attraversare, un cocktail che ti conduce nel buio necessario alla conoscenza. Iside ricompone, rigenera: il suo Bitter racconta l’atto stesso del tornare alla vita, netto e luminoso nelle sue note agrumate.
Dalla rinascita alla luce: Kali, Sif e Nyx chiudono il ciclo simbolico
Kali spezza per creare: l’Amaro di Vino che le appartiene brucia metaforicamente le impurità, parla di crisi e rinascita, di forza primordiale. Sif, con i suoi capelli d’oro che ritornano a splendere, dà forma a un vino chinato che celebra i cicli della natura e la resilienza. Brigid porta in scena il fuoco sacro: il Glogg che la interpreta è calore, spezia, guarigione.
Tara incarna la purificazione interiore: il suo amaro alle erbe è un balsamo che apre, equilibra, libera. Infine Nyx, la Notte primordiale, attraversa un Negroni che vibra di mistero e dualità, un rosso profondo che unisce ombra e illuminazione. In queste etichette la seduzione non è un gesto immediato: è una conoscenza che si rivela lentamente, come l’alchimia stessa.
S.P. 80 del Pollino, 316-318, Loc. Il Cristo 31800 Marina di Grosseto (Gr)