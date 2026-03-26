Il Pinot Grigio Delle Venezie corre con il Giro: sarà Official Wine della Corsa Rosa 2026

Il Pinot Grigio Doc Delle Venezie sarà Official Wine del Giro d’Italia 2026, entrando a pieno titolo nel racconto di uno degli eventi sportivi più seguiti a livello internazionale. La partnership, che sarà presentata a Vinitaly, rappresenta una scelta che unisce visione e posizionamento, con l’obiettivo di consolidare la presenza della denominazione sui mercati esteri e rafforzarne il valore percepito. Il coinvolgimento non si limiterà alla corsa maschile, ma si estenderà anche al Giro d’Italia Women, al Giro-E e al Giro Next Gen, ampliando così la portata del progetto e la sua capacità di intercettare pubblici diversi.

Il Pinot Grigio Doc Delle Venezie sarà Official Wine del Giro d’Italia 2026

Una piattaforma globale per il vino italiano

Con una audience stimata di oltre 650 milioni di spettatori e una copertura televisiva in circa 200 Paesi, il Giro d’Italia rappresenta una piattaforma di comunicazione ampia e trasversale. In questo contesto, il Pinot Grigio Delle Venezie, primo bianco fermo italiano per esportazioni, trova uno spazio coerente per rafforzare la propria identità internazionale. La 109ª edizione partirà dalla Bulgaria per poi attraversare l’Italia, trasformando il percorso della corsa in un itinerario capace di raccontare territori, paesaggi e comunità. La collaborazione si inserisce in una strategia più ampia che punta a valorizzare il legame tra vino e territorio. Il progetto accompagnerà le tappe del Giro con un racconto che coinvolge Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento, mettendo in evidenza paesaggi, tradizioni e vocazioni produttive.

Luca Rigotti, presidente del Consorzio Doc Delle Venezie

«Con la sponsorizzazione del Giro d’Italia, grande evento ciclistico simbolo del nostro Paese, porteremo ufficialmente il Pinot Grigio Doc Delle Venezie all’interno di una narrazione che unisce sport, territorio, comunità e stile di vita, consolidando il nostro ruolo di ambasciatori di un’italianità autentica e contemporanea – afferma Luca Rigotti, presidente Consorzio Doc Delle Venezie e continua –. È un passo importante per affermare con chiarezza il valore della denominazione, la sua leadership sui mercati internazionali, difendendo qualità, origine e reputazione in uno scenario globale complesso ed in continua evoluzione. Riteniamo che questa iniziativa sia una scelta di valorizzazione e di visione, un’occasione per creare e rafforzare sinergie e dialogo a più livelli con consumatori, media, istituzioni e stakeholder del territorio che durante le tappe brinderanno con la Doc Delle Venezie, rafforzando il valore simbolico della collaborazione».

Un progetto tra identità e posizionamento

Secondo Rigotti, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rafforzare il dialogo con consumatori, media e istituzioni: «Si tratta di una scelta di visione, che permette di creare sinergie e valorizzare il nostro sistema produttivo. Durante le tappe del Giro, la Doc Delle Venezie accompagnerà momenti di convivialità che contribuiscono a rafforzare il valore simbolico della collaborazione». La partnership si inserisce in un contesto favorevole per il comparto enogastronomico italiano, anche alla luce del recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale Unesco. In questo scenario, il vino continua a rappresentare uno degli elementi più riconoscibili della cultura italiana, capace di unire tradizione, territorio e contemporaneità.