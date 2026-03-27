Alcuni vini da scegliere per un pranzo (e non solo) di Pasqua indimenticabile

In vista delle festività pasquali una selezione di vini italiani e internazionali che racconta la ricchezza dei territori, dai vigneti dell’Etna alle colline umbre e ai cru francesi più rinomati. Ogni etichetta si distingue per profumi intensi, struttura equilibrata e carattere distintivo, rendendo ogni degustazione un’esperienza sensoriale unica. Dai bianchi freschi e minerali ai rossi corposi, dai rosati eleganti alle bollicine e passiti, questa gallery offre un panorama completo per chi cerca qualità e abbinamenti gastronomici raffinati.

Brindisi di Pasqua in famiglia con vini selezionati per esaltare ogni piatto della tavola

Vini bianchi da Sicilia e Francia: profumi intensi e freschezza persistente

Vanedda Bianco Terre Siciliane Igp 2023 di Azienda Agricola Cortese

Vanedda Bianco Terre Siciliane Igp di Azienda Agricola Cortese

Vino biologico da Catarratto e Grillo, fermentato sulle bucce e affinato 7 mesi in grandi botti di rovere. Colore giallo dorato intenso, bouquet ampio con note di cocco, frutta tropicale e spezie dolci. Al palato mostra struttura, persistenza e acidità equilibrata. Ideale con antipasti di mare, pesce al forno o formaggi freschi.

La Chapelle Chenin Blanc 2021 di Château de Fesles (Anjou)

La Chapelle Chenin Blanc di Château de Fesles

Cru 100% Chenin Blanc della parcella La Chapelle, affinato 6 mesi sulle fecce fini. Colore giallo paglierino brillante, profumi di felce, tiglio, sambuco e frutta secca. Al gusto risulta equilibrato e setoso, con finale lungo e persistente. Perfetto con pesce in salsa, crostacei, carni bianche in umido e formaggi di capra.

Séguinot Bordet Chablis 2024

Séguinot Bordet Chablis

Chardonnay luminoso, giallo dorato tenue con riflessi verdolini. Bouquet fresco di pesca, albicocca, verbena e sentori di sottobosco. Al palato maturo e morbido, con tocco minerale fine che accompagna la degustazione. Si abbina a piatti di pesce, crostacei o formaggi delicati.

A’Puddara Etna Doc Bianco 2024 di Tenuta di Fessina

A’Puddara Etna Doc Bianco di Tenuta di Fessina

Cru di Carricante, minerale e fresco, dal pallore luminoso. Aromi di mango, erbe aromatiche, scorza di limone e frutto tropicale, con finale sapido e marino. Perfetto con pesce fresco, antipasti di mare e piatti estivi a base di verdure.

Vini rossi: struttura e complessità da ogni regione

Collepiano Montefalco Sagrantino Docg 2021 di Arnaldo Caprai

Collepiano Montefalco Sagrantino Docg di Arnaldo Caprai

Rosso rubino con unghia granata, struttura compatta e tannini setosi. Affinato 22 mesi in barrique, bouquet di ciliegia sotto spirito, violetta, spezie orientali e sandalo. Al palato potente e armonico, persistente nel finale. Ideale con arrosti, carni rosse, piatti al tartufo e porchetta.

Il Mona Bardolino Doc 2024 di Buglioni

Il Mona Bardolino Doc di Buglioni

Blend di Corvina, Corvinone e Rondinella da vigneto singolo, rosso rubino vivace ed equilibrato. Aromi di melograno, ciliegia, prugna, spezie dolci e mandorla. Affina 8 mesi tra acciaio e legno. Ottimo con primi saporiti, carni bianche alla griglia e pesce speziato.

Battiferro Morellino di Scansano Docg 2024 di Grillesino

Battiferro Morellino di Scansano Docg di Grillesino

Sangiovese granato tendente al rubino, complesso e strutturato. Profumi di ciliegie, prugne, tabacco, cioccolato e vaniglia, con tannini maturi e finale lungo. Perfetto con carni rosse, selvaggina, primi con sughi rossi e formaggi stagionati.

Speziale Igp Calabria Rosso 2024 di Santa Venere

Speziale Igp Calabria Rosso di Santa Venere

Marsigliana Nera biologica, rubino con riflessi violacei. Bouquet complesso di frutti di bosco, liquirizia e chiodi di garofano, sorso secco e armonioso. Ideale con arrosti, lasagne, tagliatelle con salsiccia e formaggi.

Montesenano Aleatico di Villa Caviciana

Montesenano Aleatico di Villa Caviciana

Rosso vulcanico dal Lago di Bolsena, struttura equilibrata tra acidità e morbidezza. Profumi di ciliegie, frutti rossi e spezie. Versatile a tavola, perfetto con salumi, carni rosse e formaggi stagionati.

Bollicine: eleganza e finezza nel calice

Brut Dargent Pinot Noir Rosé

Brut Dargent Pinot Noir Rosé

Metodo classico da 100% Pinot Noir, bouquet complesso di ribes nero, more e note floreali, finale minerale e pepato. Fresco ed espressivo, adatto ad aperitivi, cocktail e momenti di festa.

DosaggioZero Riserva Millesimato 2021 di Maso Martis

DosaggioZero Riserva Millesimato di Maso Martis

Pas dosé da Chardonnay e Pinot Nero, perlage fine e persistente. Aromi di crostacei, scorza d’agrumi, mandorla tostata e morbide spezie, finale secco e minerale. Perfetto con pesce al forno, crostacei, verdure, carni bianche e formaggi.

Rosati: freschezza e profumi mediterranei

Enantio Rosato 2025 di Letrari

Enantio Rosato di Letrari

Enantio in purezza, tonalità cremisi, bouquet di ribes, piccoli frutti macerati, agrumi e fieno. Palato sapido e beva scorrevole, ideale con piatti vegetali, carpacci di carne e pesci d’acqua dolce.

Rosa di Santa Tresa 2025

Rosa di Santa Tresa

Blend di Nerello Mascalese e Frappato, rosa tenue brillante. Profumi di fragolina, ribes, melograno e rosa canina, acidità viva e finale salino. Perfetto con antipasti di mare e piatti mediterranei leggeri.

Rissoa Toscana Rosso Igt 2025 di Tenuta di Campo di Sasso

Rissoa Toscana Rosso Igt di Tenuta di Campo di Sasso

Cabernet Franc e Syrah, rosato elegante con note di pompelmo rosa, albicocca, camomilla ed erbe aromatiche, con richiami salmastri. Ideale per aperitivi, crostacei, risotti di mare e carni alla griglia.

Passiti: dolcezza controllata e aromi complessi

D’Or Luce Botrytis Albana di Romagna Docg 2016 di Branchini 1858

D’Or Luce Botrytis Albana di Romagna Docg di Branchini 1858

Albana 100% con muffa nobile, bouquet di zafferano, cannella e resina, sorso oleoso e morbido con acidità equilibrata. Perfetto con formaggi erborinati, foie gras e dessert secchi.

Ramandolo Selezione 2019 di Anna Berra

Ramandolo Selezione di Anna Berra

Verduzzo Friulano in purezza, profumi di frutta secca, miele, albicocca e fichi maturi. Palato caldo e morbido, equilibrato e mai stucchevole, ideale con dessert, formaggi e piatti pasquali.