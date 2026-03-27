Alcuni vini da scegliere per un pranzo (e non solo) di Pasqua indimenticabile

In vista delle festività pasquali una selezione di vini italiani e internazionali che racconta la ricchezza dei territori, dai vigneti dell’Etna alle colline umbre e ai cru francesi più rinomati. Ogni etichetta si distingue per profumi intensi, struttura equilibrata e carattere distintivo, rendendo ogni degustazione un’esperienza sensoriale unica. Dai bianchi freschi e minerali ai rossi corposi, dai rosati eleganti alle bollicine e passiti, questa gallery offre un panorama completo per chi cerca qualità e abbinamenti gastronomici raffinati.
Brindisi di Pasqua in famiglia con vini selezionati per esaltare ogni piatto della tavola
Vini bianchi da Sicilia e Francia: profumi intensi e freschezza persistente
Vanedda Bianco Terre Siciliane Igp 2023 di Azienda Agricola Cortese
Vanedda Bianco Terre Siciliane Igp di Azienda Agricola Cortese
Vino biologico da Catarratto e Grillo, fermentato sulle bucce e affinato 7 mesi in grandi botti di rovere. Colore giallo dorato intenso, bouquet ampio con note di cocco, frutta tropicale e spezie dolci. Al palato mostra struttura, persistenza e acidità equilibrata. Ideale con antipasti di mare, pesce al forno o formaggi freschi.
La Chapelle Chenin Blanc 2021 di Château de Fesles (Anjou)
La Chapelle Chenin Blanc di Château de Fesles
Cru 100% Chenin Blanc della parcella La Chapelle, affinato 6 mesi sulle fecce fini. Colore giallo paglierino brillante, profumi di felce, tiglio, sambuco e frutta secca. Al gusto risulta equilibrato e setoso, con finale lungo e persistente. Perfetto con pesce in salsa, crostacei, carni bianche in umido e formaggi di capra.
Séguinot Bordet Chablis 2024
Séguinot Bordet Chablis
Chardonnay luminoso, giallo dorato tenue con riflessi verdolini. Bouquet fresco di pesca, albicocca, verbena e sentori di sottobosco. Al palato maturo e morbido, con tocco minerale fine che accompagna la degustazione. Si abbina a piatti di pesce, crostacei o formaggi delicati.
A’Puddara Etna Doc Bianco 2024 di Tenuta di Fessina
A’Puddara Etna Doc Bianco di Tenuta di Fessina
Cru di Carricante, minerale e fresco, dal pallore luminoso. Aromi di mango, erbe aromatiche, scorza di limone e frutto tropicale, con finale sapido e marino. Perfetto con pesce fresco, antipasti di mare e piatti estivi a base di verdure.
Vini rossi: struttura e complessità da ogni regione
Collepiano Montefalco Sagrantino Docg 2021 di Arnaldo Caprai
Collepiano Montefalco Sagrantino Docg di Arnaldo Caprai
Rosso rubino con unghia granata, struttura compatta e tannini setosi. Affinato 22 mesi in barrique, bouquet di ciliegia sotto spirito, violetta, spezie orientali e sandalo. Al palato potente e armonico, persistente nel finale. Ideale con arrosti, carni rosse, piatti al tartufo e porchetta.
Il Mona Bardolino Doc 2024 di Buglioni
Il Mona Bardolino Doc di Buglioni
Blend di Corvina, Corvinone e Rondinella da vigneto singolo, rosso rubino vivace ed equilibrato. Aromi di melograno, ciliegia, prugna, spezie dolci e mandorla. Affina 8 mesi tra acciaio e legno. Ottimo con primi saporiti, carni bianche alla griglia e pesce speziato.
Battiferro Morellino di Scansano Docg 2024 di Grillesino
Battiferro Morellino di Scansano Docg di Grillesino
Sangiovese granato tendente al rubino, complesso e strutturato. Profumi di ciliegie, prugne, tabacco, cioccolato e vaniglia, con tannini maturi e finale lungo. Perfetto con carni rosse, selvaggina, primi con sughi rossi e formaggi stagionati.
Speziale Igp Calabria Rosso 2024 di Santa Venere
Speziale Igp Calabria Rosso di Santa Venere
Marsigliana Nera biologica, rubino con riflessi violacei. Bouquet complesso di frutti di bosco, liquirizia e chiodi di garofano, sorso secco e armonioso. Ideale con arrosti, lasagne, tagliatelle con salsiccia e formaggi.
Montesenano Aleatico di Villa Caviciana
Montesenano Aleatico di Villa Caviciana
Rosso vulcanico dal Lago di Bolsena, struttura equilibrata tra acidità e morbidezza. Profumi di ciliegie, frutti rossi e spezie. Versatile a tavola, perfetto con salumi, carni rosse e formaggi stagionati.
Bollicine: eleganza e finezza nel calice
Brut Dargent Pinot Noir Rosé
Brut Dargent Pinot Noir Rosé
Metodo classico da 100% Pinot Noir, bouquet complesso di ribes nero, more e note floreali, finale minerale e pepato. Fresco ed espressivo, adatto ad aperitivi, cocktail e momenti di festa.
DosaggioZero Riserva Millesimato 2021 di Maso Martis
DosaggioZero Riserva Millesimato di Maso Martis
Pas dosé da Chardonnay e Pinot Nero, perlage fine e persistente. Aromi di crostacei, scorza d’agrumi, mandorla tostata e morbide spezie, finale secco e minerale. Perfetto con pesce al forno, crostacei, verdure, carni bianche e formaggi.
Rosati: freschezza e profumi mediterranei
Enantio Rosato 2025 di Letrari
Enantio Rosato di Letrari
Enantio in purezza, tonalità cremisi, bouquet di ribes, piccoli frutti macerati, agrumi e fieno. Palato sapido e beva scorrevole, ideale con piatti vegetali, carpacci di carne e pesci d’acqua dolce.
Rosa di Santa Tresa 2025
Rosa di Santa Tresa
Blend di Nerello Mascalese e Frappato, rosa tenue brillante. Profumi di fragolina, ribes, melograno e rosa canina, acidità viva e finale salino. Perfetto con antipasti di mare e piatti mediterranei leggeri.
Rissoa Toscana Rosso Igt 2025 di Tenuta di Campo di Sasso
Rissoa Toscana Rosso Igt di Tenuta di Campo di Sasso
Cabernet Franc e Syrah, rosato elegante con note di pompelmo rosa, albicocca, camomilla ed erbe aromatiche, con richiami salmastri. Ideale per aperitivi, crostacei, risotti di mare e carni alla griglia.
Passiti: dolcezza controllata e aromi complessi
D’Or Luce Botrytis Albana di Romagna Docg 2016 di Branchini 1858
D’Or Luce Botrytis Albana di Romagna Docg di Branchini 1858
Albana 100% con muffa nobile, bouquet di zafferano, cannella e resina, sorso oleoso e morbido con acidità equilibrata. Perfetto con formaggi erborinati, foie gras e dessert secchi.
Ramandolo Selezione 2019 di Anna Berra
Ramandolo Selezione di Anna Berra
Verduzzo Friulano in purezza, profumi di frutta secca, miele, albicocca e fichi maturi. Palato caldo e morbido, equilibrato e mai stucchevole, ideale con dessert, formaggi e piatti pasquali.