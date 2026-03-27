Peroni cavalca il boom dell’aperitivo con il Peroncino da 25 cl

Nel 2026 Birra Peroni consolida il proprio posizionamento nel segmento premium, lavorando su un portafoglio sempre più articolato e coerente con l’evoluzione dei consumi. L’obiettivo è valorizzare brand iconici e ampliare le occasioni di consumo, con particolare attenzione al canale horeca e alla distribuzione moderna. «Negli ultimi cinque anni abbiamo investito in modo significativo per ampliare il nostro portafoglio e renderlo più premium, oggi entriamo in una fase di consolidamento», sottolinea Andrea Tortella, Direttore Vendite, evidenziando la volontà di rafforzare il valore delle marche e la competitività nel mercato.

Peroncino 25 cl

Peroncino 25 cl

Peroncino protagonista: il formato da 25 cl per l’aperitivo

Tra le principali novità spicca il restyling del Peroncino, storico formato che torna al centro della strategia con una nuova bottiglia e un’identità più contemporanea. Il formato da 25 cl si posiziona come soluzione ideale per il momento dell’aperitivo, intercettando un trend in forte crescita. «Sarà un anno in cui continueremo a lavorare sulla parte premium del nostro portafoglio, partendo dal restyling di Peroncino, risposta a un trend ormai estremamente rilevante come quello dell’aperitivo», spiega Riccardo Piazzolla, direttore trade marketing.

Riccardo Piazzolla - Direttore Trade Marketing Birra Peroni

Riccardo Piazzolla - Direttore Trade Marketing Birra Peroni

L’obiettivo è presidiare un’occasione di consumo sempre più centrale, offrendo un prodotto riconoscibile e funzionale ai nuovi stili di consumo.

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Peroni Nastro Azzurro: sport, pizza e zero alcol

Il brand Peroni Nastro Azzurro continua a essere uno dei pilastri strategici, con investimenti mirati su sponsorship sportive e occasioni esperienziali. Le collaborazioni con realtà di primo piano come la Scuderia Ferrari HP, la Federazione Italiana Rugby e gli Internazionali d’Italia di Tennis rafforzano il legame con il mondo dello sport.

Parallelamente cresce il ruolo di Peroni Nastro Azzurro 0.0%, che intercetta la domanda di birre analcoliche senza rinunciare al gusto. La referenza si inserisce in un contesto in cui aumenta l’attenzione verso consumi più inclusivi e trasversali.

Patrick Pistolesi, bartender e co-fondatore Drink Kong

Patrick Pistolesi, bartender e co-fondatore Drink Kong

In questo scenario si inserisce anche il tema della mixology con la birra, sempre più rilevante nei locali contemporanei. «Quello che abbiamo fatto è stato osservare l’evoluzione della mixology e di come rispecchia i tempi che viviamo: questo porta anche a sperimentare la miscelazione con la birra, con un marchio italiano come Peroni», spiega Patrick Pistolesi, bartender e co-fondatore Drink Kong.

«Allo stesso tempo si guarda con attenzione anche al no e low alcol: Peroni Nastro Azzurro 0.0% è perfetta perché permette di coinvolgere chi non consuma alcol ma vuole comunque vivere un’esperienza completa. Non è qualcosa di sminuente, anzi consente di abbracciare un pubblico più ampio». La risposta del mercato appare positiva: «Il consumatore recepisce bene perché è una richiesta reale, ma c’è anche curiosità nel combinare il mondo della birra con quello della miscelazione, un connubio che funziona molto bene».

Raffo Lavorazione Grezza 33 cl x3

Raffo Lavorazione Grezza 33 cl x3

Dal punto di vista operativo, anche dietro il bancone emergono nuove dinamiche: «È una sfida stimolante, si cercano ingredienti e situazioni sempre nuove. Lavorare con la birra è divertente e apre a molte possibilità creative». Infine, sul fronte del gusto, Pistolesi sottolinea: «La differenza non penalizza il prodotto: Peroni Nastro Azzurro 0.0% è identica nella percezione ed è squisita come le versioni classiche che conosciamo».

Raffo Lavorazione Grezza: espansione e nuovi formati

All’interno del portafoglio si distingue anche Raffo Lavorazione Grezza, che prosegue il proprio percorso di crescita con nuove referenze e formati dedicati alla grande distribuzione.

L’introduzione del formato 33 cl x3 amplia le occasioni di acquisto e consumo, affiancando la bottiglia singola da 45 cl. L’obiettivo è rafforzare la presenza nel retail e rendere il brand sempre più accessibile, mantenendo una forte identità territoriale.