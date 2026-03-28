Alder, un birrificio familiare tra materie prime selezionate e stili internazionali

A Seregno, nel cuore della Brianza, Alder Beer Co. è una realtà nata nel 2019 che ha scelto fin da subito un approccio diretto: lavorare sulle materie prime e su uno stile produttivo che guarda alla tradizione europea senza rinunciare a una lettura contemporanea. La produzione si attesta attorno ai 2.000 ettolitri nel 2025, un volume che consente al birrificio di mantenere un controllo stretto su ogni fase, dalla selezione degli ingredienti fino alla distribuzione.

Alder: la produzione si attesta attorno ai 2.000 ettolitri

Una conduzione familiare e un impianto di lavoro preciso

Alla guida del birrificio ci sono Marco, Andrea e Luigi Valeriani, con Marco impegnato come birraio. Una struttura familiare che si riflette anche nelle scelte operative, dove la continuità e la coerenza del progetto prevalgono sulla crescita rapida. Il lavoro si sviluppa su più formati, dalle lattine da 440 ml alle bottiglie da 500 ml e 75 cl, queste ultime dedicate alle produzioni rifermentate o alle birre affinate in legno. Una scelta che lascia spazio a diverse modalità di consumo e che accompagna le caratteristiche di ciascuna birra.

Il birrificio Alder in Brianza

Alder Beer Co. ha scelto un modello distributivo diretto. Una parte della produzione viene venduta in taproom, mentre il resto è destinato a rivenditori che garantiscono il mantenimento della catena del freddo. Non esiste uno shop online tradizionale, ma è comunque possibile ordinare tramite email con spedizione refrigerata. Una soluzione che consente di mantenere un rapporto diretto con il cliente e di preservare le caratteristiche del prodotto.

Taproom e rapporto diretto con il pubblico

Una parte importante dell’identità di Alder Beer Co. passa dalla taproom interna, che rappresenta un canale di vendita significativo. Qui il pubblico può incontrare direttamente la produzione, con una presenza che arriva a coprire circa il 30% delle vendite. Non si tratta di un locale strutturato in senso gastronomico: non vengono preparati piatti, ma sono disponibili snack confezionati e la possibilità di portare cibo da fuori. Una scelta che mantiene l’attenzione sulla birra e sulla sua degustazione, senza sovrastrutture. Durante l’anno non mancano eventi con food truck e collaborazioni con birrai italiani e stranieri, spesso accompagnati da momenti di visita e approfondimento.

Stili europei e interpretazione contemporanea

La produzione di Alder Beer Co. si muove tra stili classici e interpretazioni moderne, con un’attenzione particolare alla qualità dell’acqua, dei malti e dei luppoli. Tra le referenze più rappresentative c’è Rockfield, una American IPA da 6,8% ispirata alle prime New England IPA, con un profilo aromatico intenso costruito su Mosaic e Citra. Il risultato è una birra con note di frutta gialla e agrumi, sostenuta da un amaro lungo e persistente. Accanto alle IPA, il birrificio lavora con attenzione sulle lager, come nel caso di Lewis, una Keller da 4,8% non filtrata. È una birra che richiama le produzioni della Franconia, con una struttura maltata delicata e un profilo che punta sulla bevibilità. La birra è anche legata alla storia personale del birraio: dedicata al padre Luigi, rappresenta la prima produzione realizzata sull’impianto. Un riferimento che racconta il legame tra progetto produttivo e dimensione familiare.

Alder: alcune birre

La gamma include anche Atoya, una American IPA da 5,8% più equilibrata, e Husova, una Czech Lager da 4,8% ispirata alle birre ceche prodotte con decozione. In entrambi i casi emerge l’attenzione a una costruzione tecnica precisa, con una lettura rispettosa degli stili di riferimento.