Bonarda #lamossaperfetta: il racconto digitale del rosso frizzante dell’Oltrepò

Dentro ogni bottiglia di Bonarda #lamossaperfetta c’è molto più di un vino. C’è un racconto che parte dalla vigna, passa per la cantina e arriva fino al bicchiere, intrecciando storie familiari, identità territoriale, rigore produttivo e una visione contemporanea del rosso frizzante più identitario dell’Oltrepò Pavese. Oggi questo patrimonio immateriale trova una nuova estensione nel digitale: è infatti online il nuovo sito del progetto, lamossaperfetta.it, e sul canale YouTube del Distretto del Vino di Qualità dell’Oltrepò Pavese sono disponibili nuove videointerviste e contenuti di approfondimento dedicati ai produttori e alle loro etichette.

I produttori aderenti al progetto #lamossaperfetta, all'interno del Distretto del Vino di Qualità dell’Oltrepò Pavese

La filosofia alla base di questi strumenti è la stessa che ha portato alla nascita del progetto #lamossaperfetta, cioè restituire identità, riconoscibilità e valore alla Bonarda frizzante dell’Oltrepò Pavese, puntando su una filiera agricola completa, su regole produttive più restrittive rispetto al disciplinare e su un’idea precisa di qualità. Una direzione sostenuta da criteri chiari: solo uve di collina, solo aziende a filiera completa, solo Croatina in purezza, rifermentazione naturale, controlli esterni, imbottigliamento nella caratteristica “Marasca” e una vocazione gastronomica dichiaratamente trasversale.

Il nuovo sito e il dialogo tra vino e digitale

Il nuovo sito si muove esattamente in questa direzione e lo fa con un impianto semplice, immediato, costruito per accompagnare anche un pubblico non specialistico dentro l’universo della Bonarda #lamossaperfetta. Più che limitarsi a presentare il progetto, la piattaforma ne traduce in modo semplice i tratti distintivi, mettendo in relazione il vino, i produttori e il territorio. Ne esce un racconto corale, capace di unire contenuto divulgativo e funzione pratica. La vera novità, però, è probabilmente il dialogo tra sito e video. Nella home compare un accesso diretto ai contenuti YouTube, introdotti come un invito a scoprire “le storie e la passione dietro i produttori”. Ed è proprio qui che #lamossaperfetta aggiunge un tassello importante alla propria evoluzione comunicativa, perché alla descrizione del prodotto si affianca la voce di chi quel vino lo fa ogni giorno.

L'home page del nuovo sito #lamossaperfetta

«Per molto tempo il vino è stato raccontato soprattutto attraverso le etichette e le caratteristiche del prodotto – sottolinea Fabiano Giorgi, presidente del Distretto del Vino di Qualità dell’Oltrepò Pavese – ma oggi sentiamo sempre di più l’esigenza di raccontare anche i volti, le storie, i gesti e la cultura produttiva che stanno dietro a ogni bottiglia. Con il nuovo sito e con i video abbiamo voluto fare proprio questo: rendere la Bonarda #lamossaperfetta ancora più leggibile e vicina al pubblico contemporaneo, senza snaturarla, ma anzi rafforzandone identità, autenticità e legame con il territorio».

Ecosistema narrativo e produttori

Il risultato è un ecosistema narrativo coerente, in cui il digitale non serve a semplificare il vino, ma a restituirgli profondità, contesto e voce. Così #lamossaperfetta continua il suo percorso con strumenti nuovi, ma con la stessa idea di partenza: dare alla Bonarda dell’Oltrepò Pavese il racconto che merita.

Il Bonarda frizzante dell’Oltrepò Pavese imbottigliato nella caratteristica Marasca

I produttori del progetto #lamossaperfetta sono: Azienda Agricola Bagnasco Paolo di Castana, Azienda Agricola Bisi di San Damiano al Colle, Azienda Agricola F.lli Bernini di Bosnasco, Azienda Vitivinicola Calvi di Castana, Società Agricola La Travaglina di Santa Giuletta, Azienda Agricola Manuelina di Santa Maria della Versa, Azienda Agricola Maggi Francesco di Montescano, Azienda Agricola Quaquarini Francesco di Canneto Pavese, Azienda Agricola Fiamberti Giulio di Canneto Pavese, Fradè – Azienda Agricola Piaggi Francesco di Borgo Priolo, Tenuta Gazzotti di Montecalvo Versiggia, Tenuta Montelio di Codevilla, Cantina Giorgi F.lli di Canneto Pavese e Azienda Agricola Gravanago di Fortunago.