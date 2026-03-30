 Dagli Champagne agli ancestrali: oltre tremila etichette a Bollicine in Villa

Il mondo del Champagne e degli spumanti ha trovato una delle sue vetrine più importanti nella 9ª edizione di Bollicine in Villa, ospitata a Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, nel veneziano. L’evento ha riunito appassionati, operatori del settore e wine lovers in due giorni di degustazioni, masterclass e concorsi, con oltre 3.000 etichette tra Champagne e spumanti italiani ed europei. La manifestazione ha offerto un percorso completo tra i terroir più vocati alla produzione di vini effervescenti, con vini biologici, biodinamici, naturali e convenzionali provenienti da Italia, Francia, Spagna, Slovenia, Austria, Germania e Ungheria.

Il momento dell'inaugurazione di Bollicine in Villa 2026: il vice sindaco di Santa Daniel Basso taglia il nastro con l'organizzatore Vanni Berna

Bollicine in Villa ha permesso di confrontare differenti metodologie di spumantizzazione, tra cui Metodo Classico, Metodo Martinotti e Metodo Ancestrale, valorizzando la complessità dei grandi spumanti europei. Il focus è stato su Champagne, con un record assoluto di 37 etichette, tra cui cuvée iconiche come Bollinger La Grande Année, Louis Roederer Cristal, Armand de Brignac, Krug Grande Cuvée e Dom Pérignon, apprezzate nelle degustazioni guidate dai sommelier. Durante la prima serata, la cena di gala “Bolle a Cena” ha proposto un menu studiato per abbinare grandi Champagne e spumanti europei, curato dalla Scuola Professionale Dieffe di Spinea, sempre nel veneziano.

Partecipazione e numeri dell’edizione 2026

Oltre 108 espositori hanno presentato le loro produzioni, con 85 cantine di sei Paesi europei e 175 etichette in degustazione da 13 regioni e nazioni. L’evento ha incluso anche una distilleria, 15 espositori food, tre espositori “fuori dalla tavola”, quattro masterclass e tre punti ristoro gourmet.

Durante Bollicine in Villa 2026 spazio anche a delle Masterclass sul mondo dello Champagne

La madrina dell’edizione, Giorgia Pianta, ha contribuito a valorizzare la manifestazione, mentre l’ideatore Vanni Berna ha celebrato i 30 anni della sua attività nel mondo del vino insieme al fratello Ezio Berna. Durante la serata si è svolta anche la premiazione dei vini vincitori del Venice International Wine Trophy – Bubbles, consolidando l’importanza dell’evento sia dal punto di vista culturale sia commerciale.

Vini premiati con la Gran Menzione al Venice International Wine Trophy – Bubbles Mach Trentodoc Nuar - vendemmia 2019 - 13% vol - 100% Pinot Nero Ganaghello Metodo Classico "Dea" 2016 - 12.5% vol - 100% Pinot nero Pisoni Trentodoc Blanc de Noir 2021 - 12.5% vol - 100% Pinot Nero Pisoni Trentodoc Nature Pas Dosé 2021 - 12.5% vol - 100% Chardonnay Revì Trentodoc Paladino 2020 - 12.5% vol - 100% Chardonnay Azeta Enologia Mavu' Igp Valle D'itria Maresco Metodo Classico Pas Dosé - 12% vol - 100% Verdeca Isera 907 Dosaggio Zero Trenrodoc 2020 - 12.5% vol - 100% Chardonnay Altemasi Trentodoc Blanc De Noirs 2021 - 12.50% vol - 100% Pinot Nero Altemasi Trentodoc Rose S.A. - 12.5% vol - Cuvée di Pinot Nero e Chardonnay Bevi Champagne Laurent Lequart Réserve - 12.5% vol - 100% Meunier Col vendra Bepi Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Rive brut 2024 - 11.5% vol - 100% Glera Garbara Valdobbiadene Superiore Extra Brut 2024 - 11.5% vol - 100% Glera Garbara Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut Zero 2024 - 12% vol - 100% Glera RR Brut Rosè sboccatura 2024 - 12.5% vol - 60% Chardonnay 40% Pinot nero Maso Martis Trentodoc Rosè Extra Brut 2022 - 12.5% vol - 100% Pinot Nero Mirizzi '68 Verdicchio dei Castelli di Jesi Metodo Classico Extra Brut 2021 - 12.5% vol - 100% Verdicchio

Bollicine in Villa: qualità, cultura e territorio

La 9ª edizione di Bollicine in Villa ha confermato la propria posizione come punto di riferimento nel panorama enologico nazionale e internazionale.

Grande successo di pubblico per la nona edizione di Bollicine in Villa

L’evento ha saputo coniugare la scoperta dei terroir, la formazione professionale e l’esperienza gastronomica, rafforzando il legame tra vini di eccellenza e valorizzazione dei territori. La manifestazione rappresenta oggi un modello di riferimento per eventi dedicati alle bollicine di alta qualità.