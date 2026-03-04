Ichnusa Metodo Lento: la lager a fermentazione prolungata per Gdo e Horeca

La lager chiara Metodo Lento di Ichnusa entra nel mercato italiano come proposta pensata per due canali principali: Gdo e Horeca. La referenza nasce con l’obiettivo di ampliare le occasioni di consumo della birra, offrendo un prodotto accessibile e caratterizzato da un profilo gustativo equilibrato. La distribuzione moderna rappresenta uno degli sbocchi strategici della nuova lager, mentre il canale fuori casa consente di intercettare le esigenze della ristorazione e del settore bar. La scelta di proporre il prodotto in formati differenti risponde alla necessità di adattarsi alle dinamiche commerciali dei punti vendita e dei locali italiani.

La nuova Metodo Lento di Icusa, in bottiglia di vetro da 33 cl, adatta al mondo Horeca

Il progetto si fonda su una precisa impostazione tecnica: lasciare più tempo alla fermentazione affinché il lievito possa esprimere in modo più definito le caratteristiche organolettiche della birra. L’approccio non mira a definire un concetto assoluto di qualità, ma a costruire un equilibrio specifico per questa ricetta. Nel frattempo, Heineken (gruppo proprietario di Ichnusa) lancia una nuova campagna "0.0 Reasons Needed", dedicato alla sua referenza analolica 0.0.

Profilo organolettico e caratteristiche della lager Metodo Lento

La birra Metodo Lento presenta una gradazione alcolica di 4,3% vol., posizionandosi nel segmento delle lager chiara leggere e rinfrescanti. La fermentazione prolungata contribuisce a sviluppare un corpo pieno pur mantenendo bevibilità e freschezza al palato. Alla vista la birra si distingue per un colore biondo brillante e una schiuma bianca compatta e persistente. Il bouquet olfattivo offre note erbacee, speziate e vegetali, derivanti dal luppolo utilizzato nella ricetta. Al gusto emerge un’amarezza moderata e bilanciata, armonizzata dalle componenti più morbide del malto d’orzo e dal contributo del granoturco, ingrediente che favorisce la leggerezza complessiva del prodotto. La temperatura di servizio consigliata è compresa tra 3 e 5 °C, per esaltare la componente rinfrescante e la qualità sensoriale della birra.

Distribuzione commerciale: Gdo e ristorazione al centro del progetto

La nuova lager è stata sviluppata anche considerando le esigenze della distribuzione organizzata e del settore Horeca. Il formato da 33 cl è destinato principalmente al consumo nei locali, mentre la bottiglia da 50 cl intercetta il mercato degli scaffali della grande distribuzione. La bottiglia trasparente rappresenta una scelta comunicativa oltre che funzionale, valorizzando la brillantezza del liquido e favorendo l’impatto visivo sugli espositori commerciali. L’obiettivo della proposta è creare una birra accessibile e adatta a differenti occasioni di consumo, mantenendo uno stile riconoscibile e coerente con l’identità produttiva del marchio.

Radicamento territoriale e continuità produttiva

La produzione avviene nel birrificio di Assemini, in provincia di Cagliari, storico stabilimento della Sardegna e unico sito produttivo del marchio. La struttura impiega circa 140 lavoratori, molti dei quali legati al birrificio da percorsi familiari e generazionali. Il marchio Ichusa dal 1986 è proprietà del Gruppo Heineken.

Paolo Ciccarelli, direttore del Birrificio Ichnusa

Il marchio ha consolidato la propria diffusione nazionale a partire dal 2017, ottenendo riconoscimenti internazionali, tra cui le Tre stelle d’oro ai Superior Taste Award di Bruxelles, il premio come miglior birra per rapporto qualità/prezzo e il titolo di birra più amata dagli italiani secondo analisi di mercato. «Metodo Lento è l’ultimo capitolo di una storia centenaria che racconta la nostra passione per la qualità e la continua voglia di innovare», ha dichiarato Paolo Ciccarelli, direttore del Birrificio Ichnusa, sottolineando la coerenza del progetto con lo spirito produttivo del birrificio sardo.

Heineken® 0.0 lancia “0.0 Reasons Needed” e ridefinisce la birra analcolica

Intanto il Gruppo Heineken, proprietario del marchio Ichnusa, porta in Italia la campagna globale dedicata a Heineken® 0.0, intitolata “0.0 Reasons Needed”, con un messaggio chiaro: non è necessario alcun motivo speciale per scegliere una birra analcolica. L’iniziativa punta a normalizzare il consumo alcol-free, trasformandolo in un gesto spontaneo, legato esclusivamente al piacere del gusto.

Il claim della campagna 0.0 Reasons Needed di Heineken

In un contesto in cui le abitudini di consumo stanno evolvendo e la moderazione diventa parte integrante della socialità contemporanea, la campagna ribadisce la libertà individuale. Scegliere Heineken® 0.0 non rappresenta una rinuncia, ma un’opportunità in più per vivere momenti conviviali senza compromessi, mantenendo intatto il carattere distintivo di una lager premium.

Nuova narrazione per la birra analcolica tra Gen Z e Millennials

Il segmento della birra analcolica registra una crescita significativa, sostenuta soprattutto da Gen Z e Millennials. Oggi oltre un giovane su tre (33,6%) considera l’analcolica una valida alternativa alla birra tradizionale. Il dato conferma un cambiamento culturale che coinvolge gusti, abitudini e occasioni di consumo. La categoria si espande oltre i contesti serali: aperitivi, pranzi informali, pause lavorative e momenti legati allo sport diventano scenari ideali per una lager 0.0. Il 40,2% di Millennials e Gen Z dichiara di sceglierla prima o dopo l’attività sportiva, mentre il 13% la consuma in vista di appuntamenti importanti come esami o colloqui. Anche l’ambiente professionale registra un’apertura crescente: l’8,2% la integra durante pause o brainstorming. A guidare questa evoluzione è l’attenzione al gusto: per il 61% dei giovani italiani il sapore della birra analcolica è comparabile a quello della versione alcolica. Heineken® 0.0 si posiziona come protagonista di questo scenario, grazie a un profilo organolettico equilibrato, fresco e riconoscibile.

Lo spot “0.0 Reasons Needed” firmato LePub

La campagna, firmata da LePub e diretta da Hanna Maria Hendrich, adotta uno stile ironico e diretto. Il nuovo spot decostruisce uno degli stereotipi più diffusi: l’associazione automatica tra birra analcolica e “guidatore designato”. Attraverso scene di vita quotidiana, il messaggio ribalta questa percezione, mostrando come la scelta di Heineken® 0.0 possa nascere semplicemente dal desiderio di apprezzarne il gusto rinfrescante. L’obiettivo è proporre una nuova socialità, più inclusiva e libera da pregiudizi, in cui l’opzione alcol-free sia parte naturale dell’offerta.

Obiettivo della campagna di Heineken è promuovere una nuova socialità in cui l’opzione alcol-free sia parte dell’offerta

Disponibile sulle piattaforme digitali e sui canali social del brand, la campagna rafforza il posizionamento di Heineken® 0.0 come leader della categoria analcolica, contribuendo a ridefinire l’immaginario collettivo legato a questo segmento.

Moderazione e libertà di scelta: il ruolo di Heineken Italia

All’interno di questa strategia si inserisce la visione di Heineken Italia, impegnata da anni nel promuovere una cultura del consumo consapevole. «In Heineken lavoriamo da anni per ampliare le possibilità di scelta dei consumatori, contribuendo a rendere la moderazione un’opzione sempre più naturale e quotidiana - commenta Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia - Oggi, vediamo chiari segnali di cambiamento: sempre più persone, soprattutto tra i più giovani, scelgono la birra analcolica per accompagnare la convivialità in diversi momenti, dal pranzo con gli amici alle pause in ufficio, fino all’aperitivo. Con ‘0.0 Reasons Needed’ vogliamo contribuire a questo cambiamento culturale, liberando le persone dal bisogno di giustificare le proprie scelte: che sia per una necessità o semplicemente per piacere, scegliere una Heineken® 0.0 deve essere una questione di gusto».

Heineken® 0.0: gusto distintivo e posizionamento premium

Dal punto di vista del prodotto, Heineken® 0.0 si distingue per il suo gusto pieno e bilanciato, ottenuto attraverso un processo produttivo attento che preserva le caratteristiche tipiche della lager originale. Il risultato è una birra analcolica premium capace di offrire freschezza e intensità aromatica, senza alcol. Il consolidamento della categoria analcolica rappresenta un’opportunità strategica per il mercato beverage. Con “0.0 Reasons Needed”, il brand rafforza la propria leadership e contribuisce a rendere l’alcol-free una scelta quotidiana, trasversale e sempre più diffusa.