venerdì 06 marzo 2026

di Renato Andreolassi
 
06 marzo 2026 | 15:45

Alcolock già in vigore, ma in Italia i centri per installarlo sono pochissimi

Il dispositivo che impedisce l’avvio dell’auto senza test alcolemico a zero è obbligatorio per chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza oltre 0,8 g/l, ma le officine autorizzate al montaggio sono pochissime

di Renato Andreolassi
06 marzo 2026 | 15:45
 

L'obbligo dell’alcolock c'è, ma poche, pochissime officine sono autorizzate ad installarlo. Dal 24 febbraio è entrato infatti in vigore il posizionamento tassativo del dispositivo previsto dal nuovo Codice della Strada per gli automobilisti condannati in via definitiva per guida in stato di ebbrezza con tasso oltre 0,8 g/l (le prescrizioni sono ancor più stringenti per 1,5). Il sistema, che impedisce l'avvio dell'auto se il conducente non supera il test con tasso alcolemico pari a zero, è entrato nella sua fase operativa. Una sorta di etilometro integrato, e qui non ci si scappa. Il problema è dove trovare i centri abilitati a fare tale operazione.

Alcolock, solo una cinquantina le officine autorizzate

Sul Portale dell’Automobilista risultano autorizzate dal ministero delle Infrastrutture solamente una cinquantina di officine, in maggioranza nel milanese, Monza e Lodi, le altre sparse tra Roma, Perugia e Bari. Almeno fino ad oggi, nel resto d’Italia nessun altro risulta abilitato, per cui è facile prevedere costosipellegrinagginelle province bollinate. Il costo può arrivare fino a 2mila euro. Sul Portale dell’Automobilista vi sono anche le indicazioni riguardanti i modelli di auto sui quali l’alcolock si può collocare perché, va ricordato, non su tutti i mezzi (soprattutto quelli più anziani) è tecnicamente possibile l'installazione a causa dei nuovi sistemi elettronici.

L’alcolock, ricordiamo, è un dispositivo elettronico collegato al sistema di avviamento dell’auto, che impone ai conducenti di soffiare nel boccaglio e di sottoporsi a un test ogni volta che si parte. L’obbligo è per tutti coloro (proprietari, familiari, amici, conoscenti o altre persone) che si mettono alla guida del veicolo dotato del congegno. Ma attorno al provvedimento, che ha l’intento di ridurre l’abuso dell’alcol, soprattutto nei fine settimana, e aumentare la sicurezza stradale, ci sono molte perplessità da parte di Assoutenti, criticità applicative e ricorsi già annunciati. Altro tasto dolente: i costi, che sono tutti a carico dell’automobilista.

alcolock codice della strada auto
 
