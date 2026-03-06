Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 06 marzo 2026  | aggiornato alle 13:21 | 117838 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
ROS
Unilever Food Solutions

Ddl PMI

L’Italia aggiorna le regole sulla produzione della birra dopo oltre 50 anni

Entro sei mesi un decreto interministeriale definirà caratteristiche analitiche e requisiti qualitativi moderni, allineando la normativa agli standard europei e valorizzando i birrifici indipendenti italiani

di Redazione Italia a Tavola
 
06 marzo 2026 | 09:30

L’Italia aggiorna le regole sulla produzione della birra dopo oltre 50 anni

Entro sei mesi un decreto interministeriale definirà caratteristiche analitiche e requisiti qualitativi moderni, allineando la normativa agli standard europei e valorizzando i birrifici indipendenti italiani

di Redazione Italia a Tavola
06 marzo 2026 | 09:30
 

Anche il mondo brassicolo saluta positivamente il cosiddetto "Ddl PMI" da parte del Senato. Secondo Unionbirrai, con questo disegno di legge, l’Italia compie un passo significativo verso una regolamentazione moderna della produzione di birra. Entro sei mesi, un decreto interministeriale definirà caratteristiche analitiche e requisiti qualitativi aggiornati per le diverse tipologie di birra, archiviando una normativa che risaliva al 1970. «È un passaggio storico per il nostro settore», commenta Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai.

L’Italia aggiorna le regole sulla produzione della birra dopo oltre 50 anni

Con il Ddl PMI l’Italia aggiorna le regole sulla produzione della birra

Coordinamento tra ministeri e tempistiche

Il decreto attuativo sarà elaborato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, insieme ai ministeri delle Imprese e del made in Italy, dell’Economia e della Salute. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale decorreranno 180 giorni entro cui dovrà entrare in vigore, superando formalmente il DPR 1498/1970. Unionbirrai sottolinea l’importanza di un confronto tecnico e rapido, per tradurre la nuova disciplina in una riforma efficace.

Riconoscimento per i birrifici indipendenti

L’associazione dei piccoli birrifici indipendenti italiani interpreta questo cambiamento come un risultato frutto di lavoro istituzionale e dialogo costante. Ferraris osserva come la nuova normativa possa finalmente allineare gli standard italiani a quelli europei, riconoscendo la qualità crescente delle produzioni artigianali. «Siamo pronti a collaborare al tavolo tecnico convocato dal ministro Francesco Lollobrigida», aggiunge, rimarcando il ruolo attivo di Unionbirrai nella stesura del decreto.

L’Italia aggiorna le regole sulla produzione della birra dopo oltre 50 anni

Vittorio Ferraris, direttore generale Unionbirrai

Nei prossimi sei mesi si definiranno i dettagli che potranno incidere sulla competitività e sulla valorizzazione della birra italiana. L’obiettivo dichiarato è rendere la normativa coerente con le evoluzioni del settore brassicolo, sostenendo i piccoli produttori e promuovendo standard di qualità aggiornati, senza penalizzare la produzione artigianale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
birra italiana birra Ddl PMI Unionbirrai birrifici indipendenti normativa artigianale standard europeivittorio ferraris
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Best Wine Stars
Cinzano
Salomon
Best Wine Stars
Cinzano
Salomon
Horeca Expoforum
Serena Wines

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026