Nasce l’asse del vino friulano: Collio e Colli Orientali avviano una strategia comune

Nel panorama vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia prende forma una nuova collaborazione tra due delle principali realtà del territorio. Il Consorzio Collio e il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo hanno infatti dato vita a un’Associazione temporanea di impresa con l’obiettivo di sviluppare strategie condivise per la promozione e la valorizzazione delle rispettive aree vitivinicole. L’intesa punta a coordinare alcune attività di comunicazione e promozione, mettendo in relazione due territori che da tempo rappresentano un riferimento per il vino regionale e nazionale. L’accordo è stato sottoscritto dai presidenti dei due consorzi, Filippo Butussi e Luca Raccaro.

I Consorzi Collio e Friuli Colli Orientali uniscono le forze

Una collaborazione tra territori vicini per storia e cultura

Secondo l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, l’accordo rappresenta «un passo importante verso forme di collaborazione territoriale sempre più necessarie per rafforzare l’organizzazione e la promozione dei nostri produttori». Zannier sottolinea anche come i due territori condividano caratteristiche comuni. «Si tratta di aree che hanno una matrice geografica e culturale simile e che possono lavorare insieme per valorizzare il territorio, le sue peculiarità e le sue caratteristiche» ha aggiunto all'Ansa. L’iniziativa nasce quindi con l’intento di coordinare competenze ed esperienze maturate nel tempo, favorendo progetti comuni e una maggiore visibilità sui mercati.

L’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier

L’associazione temporanea nasce per rafforzare la presenza dei vini regionali sui mercati nazionali e internazionali. L’idea è costruire una piattaforma di collaborazione capace di mettere a sistema progettualità e iniziative di promozione. «Questo accordo consente di rafforzare una visione condivisa di sviluppo e promozione», osserva ancora l’assessore Zannier. «Mettere insieme competenze ed esperienze significa consolidare il prestigio dei vini del Friuli Venezia Giulia e sostenere il lavoro dei produttori».

Due consorzi storici del vino friulano

La collaborazione coinvolge due realtà consolidate della viticoltura regionale. Il Consorzio Collio è stato fondato nel 1964 e ha ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata nel 1968. Il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo è nato invece nel 1970 e rappresenta una delle principali aree di produzione vitivinicola del territorio. Entrambi i consorzi riuniscono produttori e aziende che da decenni contribuiscono alla diffusione e alla reputazione dei vini del Friuli Venezia Giulia.