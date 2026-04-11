Cotarella: «Oggi il vino è sotto attacco. Vinitaly deve riportarlo alle persone»

“ C’è questo dibattito sul tema vino e salute. Non è più “alcol e salute” la contrapposizione, ma proprio “vino e salute”. Oggi si parla molto di vino e salute, ma in modo scorretto e spesso poco professionale. C’è una contrapposizione, quasi come due tifosi: chi dice che il vino fa male e chi dice che fa bene. È un tema da esaminare bene, per capire quali sono le strade per uscirne: sicuramente ci riusciremo. E quando lo faremo - spero il prima possibile e sicuramente quando finiranno queste guerre assurde che toccano l’anima di tutti noi, il vino non si beve quando si è preoccupati, ma quando si sta bene, in pace con se stessi e con il mondo -, ci sarà una ripresa. Dobbiamo educare i giovani, ma il mio concetto è questo: dobbiamo riportare il vino a ciò che è. È un prodotto che ci dà la terra grazie al lavoro dell’uomo. Dobbiamo anche ridimensionare troppi riflettori, troppe esagerazioni, perché rischiamo di dare un’idea sbagliata del vino, come se fosse un prodotto elitario, invece che un prodotto del popolo ”