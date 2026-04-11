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sabato 11 aprile 2026  | aggiornato alle 12:01 | 118576 articoli pubblicati

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Vino senza alcol

Dealcolazione del vino, Il Gruppo Mazzetti apre una nuova filiera produttiva

Il Gruppo Mazzetti avvia un progetto dedicato alla dealcolazione del vino, offrendo alle cantine un servizio tecnico avanzato per produrre vini a basso o zero alcol, con tecnologia Libero Wine e supporto specializzato

di Redazione Italia a Tavola
 
11 aprile 2026 | 10:30

Dealcolazione del vino, Il Gruppo Mazzetti apre una nuova filiera produttiva

Il Gruppo Mazzetti avvia un progetto dedicato alla dealcolazione del vino, offrendo alle cantine un servizio tecnico avanzato per produrre vini a basso o zero alcol, con tecnologia Libero Wine e supporto specializzato

di Redazione Italia a Tavola
11 aprile 2026 | 10:30
 

Il Gruppo Mazzetti avvia un nuovo progetto dedicato al vino dealcolato, posizionandosi tra i primi operatori italiani a proporre un servizio strutturato per le cantine interessate alla produzione di vini a basso o zero contenuto alcolico. L’iniziativa nasce all’interno di DDM - Distillerie del Monferrato, società controllata dal gruppo.

Dealcolazione del vino, Il Gruppo Mazzetti apre una nuova filiera produttiva

Il Gruppo Mazzetti avvia un nuovo progetto dedicato al vino dealcolato

L’obiettivo è rispondere a un mercato in evoluzione, caratterizzato da una crescente domanda di prodotti orientati a consumi più consapevoli. In questo contesto, la dealcolazione del vino rappresenta una leva strategica per ampliare l’offerta e raggiungere nuovi segmenti di consumatori, sia in Italia sia sui mercati internazionali.

Servizio tecnico per la dealcolazione del vino

Il progetto si configura come un servizio completo rivolto alle cantine, che potranno contare su un partner tecnico in grado di seguire tutte le fasi del processo produttivo. Dalla sperimentazione iniziale fino alla produzione su scala, il supporto consente di ridurre investimenti e complessità legate alla normativa tecnica e fiscale.

Per lo sviluppo del progetto, il Gruppo Mazzetti ha scelto la collaborazione con Omnia Technologies, adottando la tecnologia Libero Wine, un sistema avanzato per la dealcolazione del vino progettato per preservare l’integrità aromatica e qualitativa del prodotto finale.

Qualità e supporto alle cantine vitivinicole

Il servizio si rivolge alle aziende vitivinicole che intendono esplorare il segmento dei vini senza alcol, offrendo un approccio tecnico personalizzato. La piattaforma consente di intervenire sul prodotto mantenendo caratteristiche organolettiche e identità enologica. 

Dealcolazione del vino, Il Gruppo Mazzetti apre una nuova filiera produttiva

Cesare Mazzetti, Presidente del Gruppo Mazzetti

«La dealcolazione è oggi una direttrice concreta di sviluppo per il comparto vitivinicolo, non più una sperimentazione marginale. Per le cantine significa entrare in un mercato nuovo, che richiede competenze specifiche e controllo rigoroso dei processi. Il nostro impegno è offrire un servizio tecnologicamente avanzato e affidabile, capace di preservare l’integrità aromatica e la qualità del prodotto, supportando le aziende con un approccio tecnico e su misura», dichiara Cesare Mazzetti, Presidente del Gruppo Mazzetti.

Grazie a questo progetto, il gruppo rafforza il proprio ruolo nella filiera enologica, confermando la propria presenza nel settore con il marchio Mazzetti d’Altavilla e ampliando l’offerta verso soluzioni dedicate al mercato del vino dealcolato.

Mazzetti d'Altavilla
Viale Unità D’Italia 2 15041 Altavilla Monferrato (Al)
Tel +39 0142 926147

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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