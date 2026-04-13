Classese e Pinot Nero: parte dal Vinitaly il rilancio dell'Oltrepò pavese

Alla cinquantottesima edizione di Vinitaly, il Consorzio Classese Oltrepò Pavese si presenta con lo spazio espositivo più ampio mai realizzato, oltre 350 metri quadrati, e con un progetto che punta a ridefinire il posizionamento del territorio nel segmento degli spumanti metodo classico. Al centro della partecipazione c’è infatti il debutto ufficiale del Classese, nuova identità del Metodo Classico Docg dell’Oltrepò.

Uno spazio condiviso per rafforzare il sistema territoriale

La presenza a Veronafiere, dal 12 al 15 aprile, conferma una linea già avviata lo scorso anno, basata su una maggiore coesione tra i produttori. Il Consorzio ha scelto di investire su uno stand collettivo ampio, affiancato da 23 aziende presenti con le proprie etichette Doc e Docg, oltre a una partecipazione più estesa all’interno della collettiva pavese.

Consorzio Classese Oltrepò Pavese: 23 aziende presenti con le proprie etichette

Una formula che riflette un cambio di approccio, con l’obiettivo di presentarsi come sistema unitario. Un segnale che arriva dopo anni complessi per il territorio e che oggi si traduce in una maggiore condivisione delle strategie di promozione e valorizzazione.

Il debutto del Classese e il ruolo del Pinot Nero

Il focus principale è sul Classese, che viene presentato con quaranta etichette, espressione del metodo classico a base Pinot Nero che caratterizza l’Oltrepò Pavese da oltre un secolo e mezzo. Un progetto che punta a rafforzare l’identità produttiva del territorio, valorizzando una vocazione storica.

Il legame con il Pinot Nero affonda le radici nella metà dell’Ottocento, con le prime sperimentazioni avviate dai conti Gancia e Vistarino. Da allora, il territorio ha sviluppato una tradizione consolidata, in particolare nelle tipologie blanc de noirs e rosé de noirs, fino al riconoscimento della Docg nel 2007.

Una storia che diventa leva per il rilancio

Il percorso che porta al Classese rappresenta anche una fase di riorganizzazione del comparto. Dalla nascita dell’Associazione produttori del Classese, presieduta da Carlo Boatti, fino agli interventi più recenti sul disciplinare, il progetto si inserisce in una strategia più ampia di rilancio. La presentazione ufficiale è prevista lunedì 13 aprile nello spazio eventi di Regione Lombardia, alla presenza dell’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi. Un momento pensato per ricostruire il percorso del territorio e delineare le prospettive future.

Consorzio Classese Oltrepò Pavese: la presidente Francesca Seralvo con il direttore Riccardo Binda al Vinitaly

La presidente del Consorzio, Francesca Seralvo, sottolinea il significato della partecipazione a Vinitaly. «È una vetrina importante per il vino italiano e, come Consorzio, siamo soddisfatti del percorso fatto, perché siamo riusciti a presentarci in maniera unitaria» afferma. Seralvo richiama anche il lavoro svolto negli ultimi anni. «Il Consiglio di amministrazione, ora al terzo anno di attività, ha portato avanti la riforma dello statuto e del disciplinare della Docg. Oggi presentiamo le prime quaranta etichette di Classese, che rappresentano una base concreta per ridare valore al territorio».

Tra identità e posizionamento, la sfida dell’Oltrepò

Il debutto del Classese si inserisce in un contesto in cui la competizione nel segmento degli spumanti metodo classico è sempre più articolata. Per l’Oltrepò Pavese, la valorizzazione del Pinot Nero e la costruzione di un’identità riconoscibile diventano elementi centrali. La scelta di puntare su una narrazione condivisa e su una presenza coordinata in fiera indica un cambio di passo. Un tentativo di rafforzare la percezione del territorio, partendo da una base produttiva ampia e da una storia consolidata, ma con l’obiettivo di costruire una maggiore coerenza sul mercato.