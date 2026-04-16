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AlpeRegis Extra Brut Trentodoc: caratteristiche, profilo aromatico e abbinamenti

AlpeRegis Extra Brut Trentodoc di Cantina Rotari è uno spumante metodo classico da Chardonnay di montagna: perlage elegante, profumi di frutta matura e note minerali. Perfetto con pesce e piatti freschi

di Redazione Italia a Tavola
 
16 aprile 2026 | 18:31

AlpeRegis Extra Brut Trentodoc: caratteristiche, profilo aromatico e abbinamenti

AlpeRegis Extra Brut Trentodoc di Cantina Rotari è uno spumante metodo classico da Chardonnay di montagna: perlage elegante, profumi di frutta matura e note minerali. Perfetto con pesce e piatti freschi

di Redazione Italia a Tavola
16 aprile 2026 | 18:31
 

AlpeRegis Extra Brut Trentodoc: caratteristiche, profilo aromatico e abbinamenti

AlpeRegis Extra Brut Trentodoc

AlpeRegis Extra Brut Trentodoc è uno spumante metodo classico prodotto da Cantina Rotari nel cuore del Trentino, ottenuto da uve Chardonnay vendemmiate a mano nei vigneti esposti alle pendici delle Alpi. Questo vino nasce in un ambiente climatico unico, caratterizzato da forti escursioni termiche e suoli ricchi di minerali, elementi che contribuiscono a conferire agli aromi e alla struttura del vino una chiara identità territoriale.

Caratteristiche organolettiche di AlpeRegis Extra Brut

Nel calice si presenta con un colore giallo tenue e delicate sfumature paglierine. Il perlage fine e persistente è un elemento distintivo, frutto del lungo affinamento sui lieviti che forgia un profilo aromatico complesso e armonico. Al naso emergono sentori di frutta matura, come mela golden e ananas, accompagnati da note fragranti di crosta di pane e un elegante richiamo alla frutta secca. Al palato si rivela equilibrato, asciutto e minerale, con un finale lungo e persistente arricchito da delicate sfumature di noci e nocciole.

Il Metodo Classico e l’affinamento

La vinificazione secondo metodo classico prevede la rifermentazione in bottiglia e un prolungato periodo di maturazione sui lieviti, che valorizza la struttura e la cremosità delle bollicine. Questo processo esalta l’eleganza naturale dello Chardonnay di montagna, preservando la purezza dei profumi varietali e donando al vino un carattere asciutto, vibrante e ben bilanciato.

AlpeRegis Extra Brut Trentodoc: caratteristiche, profilo aromatico e abbinamenti

Le uve Chardonnay da cui viene prodotto l'AlpeRegis Extra Brut

Abbinamenti gastronomici consigliati

AlpeRegis Extra Brut Trentodoc è estremamente versatile a tavola. Grazie alla sua vivacità e alla componente minerale, si presta perfettamente ad accompagnare crudités di mare, croste di pesce e scampi crudi, ad esempio dei Gamberoni in guazzetto mediterraneo, come anche piatti più strutturati a base di pesce o carni bianche. Le sue bollicine brillanti valorizzano anche antipasti freschi e secondi delicati, rendendolo ideale per aperitivi di qualità o cene eleganti.

Temperatura di servizio e consigli utili

Si consiglia di servire AlpeRegis Extra Brut Trentodoc ad una temperatura di 6–8?°C, per apprezzarne pienamente profumi, finezza del perlage e equilibrio gustativo. Il grado alcolico si attesta intorno al 12,5%, rendendolo uno spumante di elegante struttura e grande bevibilità.

Mezzacorona
Via del Teroldego 1/E 38016 Mezzocorona (Tn)
Tel +39 0461 616399

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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