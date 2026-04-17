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venerdì 17 aprile 2026  | aggiornato alle 10:36 | 118671 articoli pubblicati

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Gamberoni in guazzetto e Trentodoc: l’abbinamento perfetto tra mare e montagna

Gamberoni in guazzetto mediterraneo e AlpeRegis Extra Brut: un abbinamento primaverile che unisce mare e montagna. Freschezza, mineralità e perlage esaltano la sapidità del piatto, creando equilibrio tra i profumi

di Redazione Italia a Tavola
 
17 aprile 2026 | 09:30

Gamberoni in guazzetto e Trentodoc: l’abbinamento perfetto tra mare e montagna

Gamberoni in guazzetto mediterraneo e AlpeRegis Extra Brut: un abbinamento primaverile che unisce mare e montagna. Freschezza, mineralità e perlage esaltano la sapidità del piatto, creando equilibrio tra i profumi

di Redazione Italia a Tavola
17 aprile 2026 | 09:30
 

Con l’arrivo della primavera, le giornate si allungano e cresce la voglia di piatti più freschi e leggeri, capaci di esaltare i sapori della stagione. In questo contesto, i gamberoni in guazzetto mediterraneo incontrano l’eleganza di AlpeRegis Extra Brut Trentodoc, dando vita a un abbinamento che unisce idealmente mare e montagna.

Cantina Rotari, eccellenza produttiva di vini Trentodoc
Cantina Rotari, eccellenza produttiva di vini Trentodoc

Gamberoni in guazzetto e Trentodoc: l’equilibrio tra sapidità e freschezza

I gamberoni in guazzetto mediterraneo, nella ricetta del presidente dell'Associazione Cuochi Trentini Stefano Goller, con il loro profilo aromatico fatto di pomodoro, erbe e note iodate, richiedono un vino capace di sostenere la sapidità senza coprire la delicatezza del piatto. In questo scenario, uno spumante metodo classico come il AlpeRegis Extra Brut Trentodoc si rivela una scelta ideale.

Gamberoni in guazzetto mediterraneo in una ricetta di chef Stefano Coller
Gamberoni in guazzetto mediterraneo in una ricetta di chef Stefano Coller

La freschezza e la vivace effervescenza contribuiscono a pulire il palato, mentre la componente minerale accompagna le sfumature marine, creando un equilibrio dinamico e piacevole. L’abbinamento funziona proprio perché gioca sui contrasti: la struttura del vino incontra la succulenza del piatto, amplificandone i profumi.

AlpeRegis Extra Brut: caratteristiche e identità

AlpeRegis Extra Brut, prodotto da Cantina Rotari, di proprietà di Mezzacorona, rappresenta una delle espressioni più raffinate del Trentodoc. Nato da uve Chardonnay raccolte a mano sulle pendici di Alpi e Dolomiti, si distingue per un profilo aromatico ampio e complesso.

Cantina Rotari, un'eccellenza nella produzione di Trentodoc
Cantina Rotari, un'eccellenza nella produzione di Trentodoc

Al naso emergono note di frutta esotica come mango e ananas, accompagnate da sentori floreali, agrumati e balsamici, con una chiara impronta minerale legata ai terreni ricchi di dolomia. Al palato il sorso è equilibrato, sostenuto da un perlage fine e cremoso, risultato di oltre 60 mesi di affinamento sui lieviti.

Un equilibrio di sapori tra freschezza e mineralità

L’incontro tra gamberoni in guazzetto mediterraneo e AlpeRegis Extra Brut valorizza entrambe le componenti. La freschezza dello spumante esalta la dolcezza del crostaceo, mentre la sua mineralità dialoga con la sapidità del piatto. Il risultato è un abbinamento armonico, capace di raccontare due territori diversi ma complementari, dove il mare incontra la verticalità della montagna in un gioco di contrasti elegante e contemporaneo.

Mezzacorona
Via del Teroldego 1/E 38016 Mezzocorona (Tn)
Tel +39 0461 616399

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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