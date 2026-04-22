Verona crocevia del vino internazionale: le nuove nomine del CMB Guide Club

A distanza di giorni, resta evidente la portata dell’evento organizzato da 5-Hats, che ha riunito a Verona, durante le giornate di Vinitaly operatori, aziende e protagonisti del settore vitivinicolo internazionale. Il CMB Guide Club si è dimostrato ancora una volta un progetto capace di creare connessioni concrete tra produzione e distribuzione, valorizzando nuove opportunità commerciali.

Le aziende Maze Trade Ltd e Free Grape Society premiate da Baudouin Havaux

Nel corso dell’incontro è stato ufficializzato un passaggio rilevante per l’espansione del network: il riconoscimento come concessionari del CMB Guide Club all'azienda Maze Trade Ltd per Cipro e Armenia, mentre per Svezia e, a breve, anche Germania e Danimarca alla Free Grape Society. A consegnare i riconoscimenti è stato direttamente Baudouin Havaux, presidente del Concours Mondial de Bruxelles.

Location esclusiva e protagonisti dell’esperienza

La scelta della sede ha contribuito in modo determinante al valore percepito dell’evento. Gli spazi della Biblioteca Capitolare di Verona, per il secondo anno, hanno accolto gli ospiti in un contesto di grande suggestione, rafforzando il dialogo tra cultura e vino. Per l’occasione, il catering è stato affidato a GustoEventi, mentre Acqua Calizzano ha presentato in anteprima mondiale i propri soft drink dedicati alla mixology, introducendo un elemento di interesse trasversale tra beverage e sperimentazione.

Un momento della serata nel chiostro della Biblioteca Capitolare di Verona

La Biblioteca Capitolare di Verona: storia, patrimonio e primati

La Biblioteca Capitolare di Verona è considerata una delle biblioteche più antiche al mondo ancora attive, con origini che risalgono all’età tardoantica. Il suo patrimonio comprende migliaia di codici e manoscritti che attraversano oltre quindici secoli di storia, rendendola un archivio di valore inestimabile per la cultura europea.

Il Team di 5 Hats. Da sinistra: Andrea Pilotti, Fabio Di Pietro, Alessia Grola e Omar Aguggeri

Tra i documenti più celebri conservati si distingue l’Indovinello Veronese, ritenuto una delle prime testimonianze del passaggio dal latino al volgare, spesso indicato come una delle più antiche tracce del futuro italiano scritto. Accanto a questo, la Capitolare custodisce opere di grande rilievo come il Codice Ursicino, preziosi codici liturgici e testi di autori classici e medievali, fondamentali per la ricostruzione della tradizione scritta occidentale.

La Biblioteca Capitolare di Verona

Situata accanto al complesso del Duomo, la biblioteca rappresenta da secoli un centro di studio e conservazione del sapere. La continuità della sua attività e la qualità delle collezioni la rendono un punto di riferimento per studiosi internazionali. In questo contesto, l’evento ha acquisito un significato ulteriore, rafforzando il legame tra territorio, identità culturale e produzione enologica.

L’incontro veronese del CMB Guide Club ha evidenziato come il settore vitivinicolo continui a evolversi attraverso relazioni internazionali e strategie mirate di sviluppo. La combinazione tra contenuti professionali, nuove assegnazioni e una sede di straordinario valore storico ha contribuito a definire un format capace di unire business e cultura. Verona si conferma così piattaforma privilegiata per il dialogo tra mercati, dove il vino diventa elemento di connessione tra tradizioni produttive e prospettive globali.