Il brew pub sul Garda dove la birra nasce e si beve a pochi metri dalla sala cotte

A Manerba del Garda, sulla sponda bresciana del lago, il Birrificio Manerba nasce nel 1999 quando la scena della birra artigianale italiana è ancora in fase embrionale. L’intuizione è di Alessandro Avanzi, che struttura fin dall’inizio un modello doppio: da un lato il birrificio produttivo, dall’altro un brew pub integrato, pensato come spazio di mescita e ristorazione. L’impostazione è chiara fin dall’avvio: non un prodotto di nicchia, ma una birra capace di inserirsi in un consumo quotidiano, mantenendo però una filiera controllata e un profilo tecnico preciso.

L'obiettivo di Birrificio Manerba è proporra una birra capace di inserirsi in un consumo quotidiano

Produzione agricola e identità del territorio

Dal 2019 il birrificio assume la qualifica di realtà agricola, con una parte significativa dell’orzo proveniente dai propri campi e maltato in Italia. Una scelta che lega in modo diretto produzione e territorio, rafforzando la continuità della filiera. L’impianto produttivo, installato da Kaspar Schulz di Bamberga, rappresenta uno dei primi esempi in Italia di tecnologia tedesca applicata alla birra artigianale. La sala cottura diventa così il centro di un sistema che oggi produce circa 3000 ettolitri annui, distribuiti in 16 tipologie stabili, oltre a uscite stagionali e limited edition.

Birrificio Manerba ha una produzione annua di circa 3mila ettolitri

La distribuzione si concentra in primo luogo sul brew pub, che rimane il principale canale di vendita. A questo si affianca una rete nazionale attraverso distributori e locali, con una presenza più marcata in aree come Lazio, Campania e fascia adriatica. La struttura organizzativa si completa con una squadra interna stabile, in cui il ruolo del mastro birraio Daniele Cristinelli e del birraio Emanuele Tommasini definisce la continuità tecnica della produzione.

Brew pub e servizio diretto al pubblico

Il brew pub resta il punto di contatto principale con il pubblico. Produzione e mescita convivono nello stesso spazio, separati da pochi metri. La birra non viene stoccata altrove, ma servita direttamente dal luogo in cui nasce. La struttura è pensata per una socialità ampia, con tavoli condivisi e un beer garden estivo che diventa un’estensione naturale del locale.

Le 16 spine al brew pub di Birrificio Manerba

Alle spine scorrono fino a 16 birre in rotazione, tra stili tedeschi, inglesi, americani e belgi, alcune servite anche a pompa secondo tradizione britannica. La cucina è parte integrante del progetto: preparazioni interne, impasti lavorati in casa e piatti che seguono una logica coerente con il prodotto, dagli hamburger agli stinco fino a focacce e pizze.

La cucina è parte integrante del progetto del brew pub di Birrificio Manerba

Le birre tra identità di stile e continuità produttiva

Nel progetto del Birrificio Manerba la gamma stabile non è costruita come semplice elenco di referenze, ma come una struttura coerente che attraversa stili diversi mantenendo una riconoscibilità di fondo. Le birre disponibili tutto l’anno rappresentano infatti il nucleo attorno a cui ruota la produzione, con una logica che privilegia continuità, bevibilità e controllo delle materie prime. Tra le interpretazioni più caratterizzanti si colloca la West Coast IPA Garda, da 5,6% vol., che si inserisce nella tradizione delle India Pale Ale americane. Il profilo è costruito sull’utilizzo intensivo di luppoli del Nuovo Mondo, impiegati sia in fase di bollitura sia nel dry hopping. Il risultato è una birra dal colore dorato brillante, con un’impronta aromatica che richiama agrumi e frutta tropicale, sostenuta da un amaro presente ma calibrato, pensato per non sovrastare la componente maltata.

Birrificio Manerba: alcune birre

Su un registro differente si muove la Bock Cucunera, 6,8% vol., che si colloca nell’area delle birre a forte componente maltata. La lavorazione prevede ammostamento a decozione, tecnica che contribuisce a sviluppare un profilo più ricco e stratificato. Le note di frutta secca, caramello e crosta di pane definiscono una struttura piena, mentre la chiusura asciutta evita derive dolci e rende la bevuta più scorrevole di quanto la gradazione possa suggerire. La Italian Pils Luppululà, 5% vol., rappresenta invece una delle birre più legate alla ricerca sull’equilibrio tra tecnica e finezza aromatica. L’utilizzo di luppoli nobili tedeschi in diverse fasi della produzione costruisce un profilo floreale ed erbaceo, con sfumature speziate che emergono in modo progressivo. L’amaro è netto ma non invasivo, e la struttura complessiva punta su pulizia e precisione, più che su intensità.

A completare il quadro delle produzioni principali c’è la Oatmeal Stout Pablito, 4,5% vol., che si muove nell’area delle birre scure a bassa gradazione. Il profilo è costruito su una miscela di malti tostati che restituisce note di caffè, cacao e caramello, mentre l’utilizzo di avena contribuisce a una texture più morbida e vellutata. La gasatura contenuta e il lavoro sul lievito inglese rafforzano la sensazione di rotondità senza appesantire la struttura. Accanto a queste referenze si colloca la Helles La Bionda, 5,3% vol., che rappresenta uno dei prodotti a maggiore rotazione. È una birra pensata su uno stile più diretto, con una bevibilità immediata e un profilo pulito, che la rende centrale nel consumo quotidiano del brew pub e nelle vendite più generaliste.