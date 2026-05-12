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Capo in rosa

Giro d’Italia 2026, la Calabria torna protagonista: con lei anche Vecchio Amaro del Capo

Con il ritorno della Corsa Rosa sulle strade della regione, il marchio del Gruppo Caffo rinnova la partnership con il Giro d’Italia e lancia una bottiglia celebrativa dedicata all’edizione di quest’anno

di Redazione Italia a Tavola
 
12 maggio 2026 | 18:03

Giro d’Italia 2026, la Calabria torna protagonista: con lei anche Vecchio Amaro del Capo

Con il ritorno della Corsa Rosa sulle strade della regione, il marchio del Gruppo Caffo rinnova la partnership con il Giro d’Italia e lancia una bottiglia celebrativa dedicata all’edizione di quest’anno

di Redazione Italia a Tavola
12 maggio 2026 | 18:03
 

Ci sono eventi capaci di attraversare l’Italia e altri che riescono a rappresentarne l’identità più profonda. Il Giro d’Italia 2026 rientra tra questi, confermandosi uno degli appuntamenti sportivi più seguiti e simbolici del Paese. Al suo fianco torna Vecchio Amaro del Capo, brand iconico del Gruppo Caffo 1915, che rinnova la propria presenza accanto alla Corsa Rosa lungo 21 tappe e oltre 3.459 chilometri di passione, sacrificio e condivisione. L’edizione 2026 assume un significato particolarmente rilevante per il marchio calabrese. Dopo la partenza dalla Bulgaria, il Giro torna infatti in Italia ripartendo proprio dalla Calabria, terra d’origine di Vecchio Amaro del Capo e cuore identitario dell’azienda.

Giro d’Italia 2026, la Calabria torna protagonista: con lei anche Vecchio Amaro del Capo

Il Giro d'Italia torna in Calabria e il Gruppo Caffo sarà particolarmente visibile

«Per noi - sottolinea Nuccio Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo 1915 - il ritorno del Giro in Calabria ha un valore speciale. Avevamo deciso che non saremmo tornati a sponsorizzare il Giro d’Italia fino a quando la corsa non fosse ripassata dalla Calabria. Oggi il Giro torna finalmente nella nostra terra e noi abbiamo mantenuto quella promessa». Le tappe Catanzaro-Cosenza e Praia a Mare-Potenza rappresentano così non solo un passaggio sportivo, ma anche un momento dal forte valore simbolico per il Sud e per un brand che affonda le proprie radici nella cultura mediterranea.

Gruppo Caffo 1915 e Corsa Rosa: valori condivisi tra resilienza e passione

Il legame tra Vecchio Amaro del Capo e il Giro d’Italia nasce da una visione comune fondata su determinazione, spirito di squadra e capacità di affrontare ogni sfida. La competizione ciclistica più amata dagli italiani e uno dei marchi simbolo della convivialità nazionale condividono infatti un patrimonio valoriale fatto di impegno, resilienza e appartenenza.

Il Giro unisce il Paese attraversandone fisicamente territori, città, montagne e borghi; Vecchio Amaro del Capo accompagna invece da generazioni i momenti di socialità, diventando presenza riconoscibile nelle occasioni di incontro.

Iced shot, hospitality e iniziative speciali: Vecchio Amaro del Capo lungo le tappe italiane

Durante il percorso italiano del Giro 2026, il brand sarà protagonista con attività di visibilità, presenza nelle hospitality ufficiali e iniziative dedicate al pubblico, consolidando la connessione con tifosi e appassionati. Elemento distintivo sarà l’iconico iced shot ghiacciato a -20°, firma riconoscibile del marchio, pensato per celebrare gli arrivi più emozionanti e rendere ancora più memorabile l’esperienza della manifestazione.

Giro d’Italia 2026, la Calabria torna protagonista: con lei anche Vecchio Amaro del Capo

Nuccio Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo 1915

«Il Giro d’Italia - aggiunge Nuccio Caffo - rappresenta perfettamente l’anima autentica del nostro Paese e di Vecchio Amaro del Capo. Essere presenti significa continuare a raccontare un’Italia che sa emozionarsi, stare insieme e riconoscersi nei valori dello sport».

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Edizione speciale e Calabria al centro dell’identità di marca

A rafforzare ulteriormente questa partecipazione arriva anche una bottiglia celebrativa da 70 cl con etichetta speciale, disponibile nello store online Caffo, pensata per sottolineare il rapporto tra il brand e la grande corsa ciclistica.

Giro d’Italia 2026, la Calabria torna protagonista: con lei anche Vecchio Amaro del Capo

La bottiglia celebrativa da 70 cl con etichetta speciale dedicata al Giro d'Italia di Vecchio Amaro del Capo

Dal Sud alle Alpi, passando per coste, città e paesaggi straordinari, Vecchio Amaro del Capo accompagna così il Giro d’Italia 2026 come simbolo di appartenenza, celebrazione e italianità, riaffermando il proprio ruolo accanto a uno degli eventi più rappresentativi della cultura sportiva nazionale.

Distilleria F.lli Caffo
Via Nicholas Green 47 89844 Limbadi (Vv)
Tel +39 0963 85025

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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