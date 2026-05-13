DOuPALOMA? celebra il Paloma Day con una nuova lettura del drink iconico

Il 22 maggio segna il Paloma Day, ricorrenza dedicata a uno dei cocktail messicani più iconici e apprezzati a livello internazionale. Celebre per il suo profilo fresco, agrumato e bilanciato, il Paloma ha consolidato la propria presenza anche in Europa, entrando stabilmente nelle drink list dei locali più attenti alle tendenze della mixology contemporanea.

Il cockail messicano Paloma, celebre per il suo profilo fresco, agrumato e bilanciato

Il cockail messicano Paloma, celebre per il suo profilo fresco, agrumato e bilanciato

DOuPALOMA?: la reinterpretazione firmata DOuMIX?

In occasione del Paloma Day, DOuMIX? propone DOuPALOMA?, una versione che reinterpreta il classico mantenendone l’identità originale. In questa ricetta, la tradizionale soda al pompelmo viene sostituita da Pink Grapefruit Squeeze e soda, scelta che consente di ottenere un risultato più intenso, definito e aromaticamente controllato.

Il DOuPALOMA? creato utilizzando Pink Grapefruit Squeeze e Syrup 100% Agave di DOuMIX?

Il DOuPALOMA? creato utilizzando Pink Grapefruit Squeeze e Syrup 100% Agave di DOuMIX?

Elemento distintivo è Syrup 100% Agave, nuova referenza della linea di sciroppi, studiata per offrire struttura e un gusto equilibrato. La presenza di Tequila 100% Agave, unita a ingredienti selezionati, valorizza il profilo del drink, mantenendo coerenza con la cultura del Paloma.

Ingredienti premium e versatilità creativa nella nuova mixology

Pink Grapefruit Squeeze, parte della gamma DOuMIX? con fino al 70% di frutta, rappresenta una soluzione che favorisce precisione, costanza e possibilità di personalizzazione. Grazie alle numerose referenze disponibili, il concept si inserisce perfettamente nel panorama del bere consapevole, dove qualità, controllo aromatico e creatività diventano centrali.

Con DOuPALOMA?, il Paloma Day si trasforma così in un’occasione per valorizzare un grande classico attraverso una proposta capace di coniugare autenticità, qualità degli ingredienti e nuove prospettive nel mondo dei cocktail.