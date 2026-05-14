Cinzano torna al Giro d’Italia: il vermouth storico riparte dal ciclismo

Indice 1Una partnership tra sport, territorio e hospitality

2Nasce il cocktail “Giro Rosé”

Cinzano torna al Giro d'Italia riportando sulle strade della Corsa Rosa uno dei marchi storici dell’aperitivo italiano. Un ritorno che richiama il legame costruito già nel Novecento tra il brand torinese e il mondo dello sport, in particolare il ciclismo, attraverso campagne pubblicitarie che negli anni Trenta avevano accompagnato il Giro entrando nell’immaginario popolare. Nato a Torino nel 1757, Cinzano continua a rappresentare uno dei nomi più riconoscibili nel settore del vermouth e degli spumanti italiani, con una presenza consolidata sui mercati internazionali e una forte identità legata alla convivialità e alla cultura dell’aperitivo. Per Nuccio Caffo, «riportare Cinzano accanto al grande ciclismo significa valorizzare un patrimonio costruito in oltre due secoli di storia, rilanciandolo con uno sguardo contemporaneo e internazionale».

Cinzano torna protagonista al Giro d'Italia

Una partnership tra sport, territorio e hospitality

La collaborazione accompagnerà il Giro lungo tutte le tappe della corsa che terminerà il 31 maggio, con attività che coinvolgeranno sia il pubblico presente sul territorio sia la comunicazione digitale legata all’evento. Il progetto prevede una presenza nelle hospitality lounge di Milano e Roma, attività dedicate all’aperitivo italiano e una serie di iniziative lungo il percorso gara.

Accanto alla visibilità sui canali ufficiali del Giro, il marchio lavorerà soprattutto sul racconto della propria identità storica e piemontese.

Nasce il cocktail “Giro Rosé”

Per l’occasione è stato presentato anche “Giro Rosé”, signature cocktail creato appositamente per accompagnare la partnership con la Corsa Rosa. La ricetta unisce Amaro del Capo Red Hot Edition, Cinzano Vermouth Bianco, Cinzano Asti Rosé e soda, con un profilo pensato per richiamare il colore simbolo del Giro e il linguaggio contemporaneo dell’aperitivo italiano.

Il cocktail “Giro Rosé”

Il cocktail rappresenta anche una delle espressioni della nuova fase del marchio dopo l’acquisizione da parte di Gruppo Caffo 1915, avvenuta nel 2025.