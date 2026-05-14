A Milano torna il festival di tre giorni dedicato alla cultura dell’aperitivo

Aperitivo Festival «vuole essere sì una grande festa, ma anche un momento con una forte funzione divulgativa e formativa, rivolto sia ai consumatori sia agli operatori del settore». Con queste parole il presidente di MWW Group, Federico Gordini, racconta a Italia a Tavola la filosofia della quarta edizione del format organizzato dal gruppo, in programma dal 15 al 17 maggio. Per l’edizione 2026, ricordiamo, la manifestazione cambia location e approda al Milano Certosa District, nella nella zona nord-ovest della città, all’interno del progetto di rigenerazione urbana promosso da RealStep, trasformando per tre giorni il distretto in uno spazio dedicato al mondo dell’aperitivo fra degustazioni, pairing, formazione e intrattenimento.

Aperitivo Festival a Milano dal 15 al 17 maggio

Il programma di Aperitivo Festival

Ogni giorno, dalle 17.30 alle 22.30, il festival prenderà forma attraverso oltre 20 esperienze di degustazione e 15 postazioni dedicate agli abbinamenti food & beverage distribuite fra alcune delle location simbolo del District: dal Department 184 al Nomad - che ospiterà gli afterparty - fino al Pennellificio e La Forgiatura. Accanto alla parte esperienziale, Aperitivo Festival, come anticipato da Gordini, ospiterà anche momenti di approfondimento e formazione dedicati ai professionisti del settore con Aperitivo Academy, il programma pensato per affrontare temi legati alla mixology, al pairing, ai consumi e ai nuovi linguaggi dell’aperitivo contemporaneo.

Il calendario si aprirà venerdì 15 maggio con una giornata dedicata all’analisi del comparto e ai trend di consumo. Tra gli appuntamenti principali, il panel curato da NielsenIQ offrirà una fotografia aggiornata del mercato, con particolare attenzione sulle nuove generazioni e sulle prospettive di sviluppo del comparto. Nella stessa giornata prenderanno il via anche gli incontri di Aperitivo Academy, a partire dalla masterclass di Julian Biondi “A Bittersweet Symphony: percorso storico nel dna dell’aperitivo all’italiana. Vermouth, bitters e spritzers”, seguita dall’intervento di Daniele Garcea dedicato a “Neuromarketing e percezione del cliente”.

L’aperitivo italiano si racconta a Milano tra mixology, pairing e tendenze

Sabato 16 maggio sarà invece dedicato agli approfondimenti sulla cultura dell’aperitivo e sul rapporto fra beverage e cucina, con Edoardo Nono impegnato in un incontro sulla storia dell’aperitivo milanese e del food collegato, mentre Dom Carella guiderà una sessione dedicata al food pairing e alla fisiologia del gusto attraverso test sensoriali. Domenica 17 maggio il festival si concluderà con “Aperitivo Around the World”, percorso dedicato alle interpretazioni internazionali dell’aperitivo. A rafforzare la dimensione globale della manifestazione contribuirà anche la presenza di 30 mixologist e key opinion leader internazionali invitati con il supporto di Ice Agenzia, coinvolti per promuovere e reinterpretare il rito dell’aperitivo italiano nei rispettivi mercati.

I numeri del mercato e la centralità dell’esperienza

«È un’occasione per valorizzare un momento di consumo molto importante nel nostro Paese, che continua a mantenere una forte centralità nonostante il periodo complesso che sta attraversando il mondo degli alcolici. È un tema sul quale bisogna fare cultura, soprattutto cultura dell’abbinamento» ha proseguito Gordini. Parole che trovano conferma anche nei dati: secondo NielsenIQ, il comparto aperitivi e vermouth nella grande distribuzione ha infatti superato nell’ultimo anno i 200 milioni di euro, registrando una crescita del +2,6% a valore e del +2,1% a volume. Estendendo l’analisi anche a gin, aperitivi analcolici, spumanti e ready to drink, il mercato supera i 430 milioni di euro, con un incremento del +2,7% a valore e +0,3% a volume.

Il presidente di MWW Group, Federico Gordini

«Oggi il consumo si orienta sempre più verso l’esperienzialità: le nuove generazioni cercano esperienze, autentiche, non soltanto prodotti. E l’aperitivo, che nasce dall’incontro fra beverage e food, rappresenta un patrimonio da raccontare e approfondire. Il tema del pairing diventa quindi fondamentale per trasformare l’aperitivo in un’esperienza completa e consapevole, sia nel fuoricasa sia tra le mura domestiche. L’obiettivo è anche restituire il giusto significato a una parola che troppo spesso viene banalizzata o travisata, ricordando che l’aperitivo è prima di tutto un rito della tradizione italiana. Per questo è necessario continuare a fare cultura» ha poi concluso. Insomma, si prospettano tre giorni molto interessanti alla scoperta di un rito 100% italiano che continua a evolversi.