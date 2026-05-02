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sabato 02 maggio 2026  | aggiornato alle 15:58 | 118972 articoli pubblicati

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Vignaioli 2026

A Casteggio l’unica tappa lombarda Fivi: degustazioni con 40 vignaioli

Il Sabato del Vignaiolo 2026 arriva a Casteggio, nell’Oltrepò Pavese, con 40 vignaioli indipendenti protagonisti di degustazioni dirette. Unica tappa lombarda dell’evento Fivi nella cornice della Tenuta Frecciarossa

di Stefano Calvi
 
02 maggio 2026 | 15:35

A Casteggio l’unica tappa lombarda Fivi: degustazioni con 40 vignaioli

Il Sabato del Vignaiolo 2026 arriva a Casteggio, nell’Oltrepò Pavese, con 40 vignaioli indipendenti protagonisti di degustazioni dirette. Unica tappa lombarda dell’evento Fivi nella cornice della Tenuta Frecciarossa

di Stefano Calvi
02 maggio 2026 | 15:35
 

Tra le colline dell’Oltrepò Pavese, dove la viticoltura disegna il paesaggio e scandisce il ritmo delle stagioni, torna uno degli appuntamenti più attesi per chi ama il vino raccontato direttamente da chi lo produce. Sabato 9 maggio, nella cornice della Tenuta Frecciarossa a Casteggio (Pv), va in scena una nuova edizione del Sabato del Vignaiolo, iniziativa firmata Fivi - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti e organizzata sul territorio dalla delegazione oltrepadana.

A Casteggio l’unica tappa lombarda Fivi: degustazioni con 40 vignaioli

Il dialogo diretto tra produttore e appassionato al centro dell’evento

Degustazioni e vignaioli indipendenti

Dalle 11:30 alle 19:00, i banchi d’assaggio riuniranno 40 vignaioli indipendenti in una giornata che punta tutto sulla relazione diretta: niente mediazioni, solo il dialogo tra produttore e appassionato, tra chi il vino lo fa e chi lo sceglie. Un format che negli anni si è affermato come uno dei più efficaci per raccontare l’identità del vino artigianale italiano. Non è un’edizione qualsiasi. Quella di Casteggio sarà infatti l’unica tappa lombarda del calendario 2026 e, nella stessa data, anche l’unico appuntamento del Sabato del Vignaiolo in tutto il Nord-Ovest. Un primato che rafforza il ruolo dell’Oltrepò Pavese nella mappa nazionale della viticoltura indipendente e lo conferma come territorio di riferimento per la Fivi - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti.

Degustazioni libere e percorso di assaggio

Il pubblico potrà degustare liberamente i vini delle aziende presenti, muovendosi tra storie, vitigni e interpretazioni diverse di uno stesso territorio. Il biglietto di ingresso, fissato a 20 euro, include tasca e calice, strumenti indispensabili per un percorso di degustazione vini senza vincoli, costruito secondo curiosità e sensibilità personali.Accanto al vino, spazio anche al cibo, con food truck e proposte gastronomiche pensate per accompagnare le degustazioni in modo informale. Il risultato è una giornata che unisce convivialità e approfondimento, senza perdere di vista la dimensione più autentica del vino: quella che nasce in vigna e si completa in cantina, sotto la guida diretta del vignaiolo.

A Casteggio l’unica tappa lombarda Fivi: degustazioni con 40 vignaioli

Degustazioni libere e incontro diretto con i vignaioli indipendenti

Il valore dei vignaioli indipendenti

«Con il Sabato del Vignaiolo vogliamo raccontare al pubblico chi sono i vignaioli indipendenti e quale legame esiste tra una bottiglia, la terra da cui nasce e le persone che la producono», spiega Alessio Brandolini, delegato Fivi per l’Oltrepò Pavese. «È un’occasione per avvicinare appassionati e curiosi a un mondo fatto di scelte quotidiane, responsabilità e identità». Il modello Fivi, del resto, si fonda proprio su questo: aziende che seguono internamente ogni fase della produzione, dalla coltivazione della vite fino all’imbottigliamento, esprimendo nei vini una visione personale e un rapporto diretto con il territorio. Un approccio che trova nel Sabato del Vignaiolo la sua rappresentazione più immediata e accessibile.

Cantine dell’Oltrepò Pavese

Tra le cantine presenti, un panorama ampio e rappresentativo della scena oltrepadana: da realtà storiche a produttori emergenti, per una fotografia aggiornata di un territorio in continua evoluzione. Un’occasione preziosa per cogliere sfumature, differenze e traiettorie di uno dei distretti vitivinicoli più dinamici della Lombardia. Per agevolare l’afflusso del pubblico, sarà attiva un’area parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria di Casteggio, con servizio navetta gratuito verso la sede dell’evento.

A Casteggio l’unica tappa lombarda Fivi: degustazioni con 40 vignaioli

La Tenuta Frecciarossa di Casteggio, location dell’edizione 2026

Il vino come esperienza e relazione

In un contesto in cui il vino è sempre più racconto, esperienza e relazione, il Sabato del Vignaiolo si conferma come un momento capace di restituire centralità a chi il vino lo vive ogni giorno. E di farlo nel modo più semplice: mettendo un calice in mano e lasciando parlare il territorio.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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