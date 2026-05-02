Il Lugana Olivini entra nel catalogo Pellegrini: parte la distribuzione nazionale

L’ingresso di Famiglia Olivini nel catalogo 2026 di Pellegrini SpA rappresenta un passaggio significativo per il segmento del Lugana Doc, una delle denominazioni bianche più identitarie del Lago di Garda. Dal 1° marzo 2026 è partita ufficialmente la distribuzione nazionale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del brand sui principali canali italiani.

La cantina della Famiglia Olivini a San Martino della Battaglia, cuore produttivo del Lugana

La cantina della Famiglia Olivini a San Martino della Battaglia, cuore produttivo del Lugana

Come sottolinea Pietro Pellegrini: «Abbiamo colmato un tassello importante del nostro catalogo. L’inserimento di un bianco lombardo come il Lugana era fondamentale. Per noi rappresenta il vino bianco lombardo per antonomasia». Una scelta che conferma il ruolo crescente del Lugana del Garda nel panorama enologico italiano, sempre più richiesto nei canali horeca ed enoteche specializzate.

Il nuovo modello della distribuzione vino in Italia

Il settore vinicolo italiano sta attraversando una fase di riorganizzazione della filiera commerciale. Anche aziende strutturate scelgono sempre più spesso la distribuzione esterna per ottimizzare processi e gestione. Pellegrini evidenzia questo cambiamento con una visione operativa precisa: «Oggi anche realtà importanti come Famiglia Olivini scelgono la distribuzione per logiche di efficienza e servizio. Significa delegare logistica, gestione del credito e rischio finanziario, per permettere ai produttori di concentrarsi sul lavoro in vigna e in cantina». Il modello distributivo diventa così uno strumento di specializzazione della filiera, capace di alleggerire le aziende produttive e garantire continuità commerciale sul territorio nazionale.

Le criticità del mercato del vino e il ruolo del distributore

Il contesto attuale del mercato vinicolo italiano è caratterizzato da un disequilibrio tra offerta e domanda e da una crescente complessità gestionale. Secondo Pellegrini: «In Italia l’offerta supera la domanda. Gli agenti sono quasi tutti multimandatari e la difficoltà principale è riuscire ad avere attenzione reale sul proprio portafoglio in una fase di contrazione dei consumi». In questo scenario, il distributore assume una funzione sempre più centrale nella gestione del canale horeca e della rete commerciale. «Per ristoratori ed enoteche è sempre più complicato gestire ordini diretti con minimi di consegna e fornitori multipli. Il distributore diventa un servizio sia per il mercato a valle che per i produttori a monte».

Giovanni Olivini e Pietro Pellegrini

Giovanni Olivini e Pietro Pellegrini

Famiglia Olivini e il Lugana: identità del territorio del Garda

La storia di Famiglia Olivini nasce a San Martino della Battaglia, nel cuore del territorio del Lago di Garda, con una forte specializzazione sul vitigno Lugana. Giovanni Olivini racconta un percorso costruito nel tempo: «Il nostro cognome è un destino. All’inizio molti pensavano producessimo olio. Dieci anni fa abbiamo introdotto il termine “Famiglia” proprio per rafforzare la nostra identità e il legame con il territorio». La scelta del Lugana come vitigno di riferimento ha guidato lo sviluppo aziendale negli ultimi decenni, con un percorso di sperimentazione e crescita continua. «Abbiamo trasformato una passione nata negli anni ’70 in un progetto professionale. Il Lugana è stato la nostra scommessa principale e oggi rappresenta il cuore della produzione».

Perché la collaborazione tra Pellegrini e Famiglia Olivini è strategica

La partnership tra le due realtà si fonda su una convergenza di valori e visione commerciale. Per Giovanni Olivini la componente relazionale è determinante: «Alla base di ogni collaborazione deve esserci un’affinità. Con Pietro Pellegrini ho trovato serietà, trasparenza e professionalità, elementi fondamentali nel nostro settore».

Il Lugana di Famiglia Olivini, espressione del territorio del Lago di Garda

Il Lugana di Famiglia Olivini, espressione del territorio del Lago di Garda

Accanto al rapporto umano, emerge una visione comune sul futuro del mercato del vino: «La distribuzione nazionale rappresenta il futuro per il vino di qualità. Permette di avere una presenza strutturata e capillare sul territorio italiano e di consolidare il posizionamento delle aziende». Una strategia che rafforza la presenza del Lugana Doc nei mercati nazionali e ne sostiene la crescita nei canali professionali.