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sabato 02 maggio 2026  | aggiornato alle 12:06 | 118967 articoli pubblicati

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Vesuvio Wine Day

Napoli ospita l'evento dei vini vulcanici: cosa rende unico il Vesuvio nel calice

Il Vesuvio Wine Day 2026 porta a Napoli oltre 120 vini per raccontare un territorio unico. Tra masterclass, incontri e produttori, l’evento valorizza vitigni autoctoni, suoli vulcanici e identità enologica vesuviana

di Redazione Italia a Tavola
 
02 maggio 2026 | 10:49

Napoli ospita l'evento dei vini vulcanici: cosa rende unico il Vesuvio nel calice

Il Vesuvio Wine Day 2026 porta a Napoli oltre 120 vini per raccontare un territorio unico. Tra masterclass, incontri e produttori, l’evento valorizza vitigni autoctoni, suoli vulcanici e identità enologica vesuviana

di Redazione Italia a Tavola
02 maggio 2026 | 10:49
 

Il Vesuvio Wine Day 2026 approda a Napoli il 10 e 11 maggio negli spazi del Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore, nel cuore del centro storico. L’evento, promosso dal Consorzio Tutela Vini Vesuvio, si conferma un appuntamento di riferimento per approfondire identità, qualità e prospettive dei vini del Vesuvio. Due giornate dedicate a stampa, operatori del settore e appassionati, con oltre 120 etichette in degustazione, incontri con i produttori, masterclass e momenti di confronto sul ruolo crescente del territorio vesuviano nel panorama enologico.

Napoli ospita l'evento dei vini vulcanici: cosa rende unico il Vesuvio nel calice

Vigneti sulle pendici del Vesuvio: suoli vulcanici e vigne a piede franco definiscono l’identità dei vini

Il Vesuvio come destinazione del vino: un territorio che racconta se stesso

Il Vesuvio non è solo un simbolo paesaggistico, ma un vero e proprio ecosistema vitivinicolo unico. Qui la coltivazione della vite affonda le radici nella storia antica, dalla colonizzazione ellenica fino all’epoca romana, quando i vini dell’area erano già apprezzati in tutto il Mediterraneo. Oggi questo patrimonio continua a vivere grazie a condizioni irripetibili: suoli vulcanici ricchi di sabbie, ceneri e lapilli, vigne spesso a piede franco, sopravvissute alla fillossera, e un microclima influenzato da altitudine ed esposizione. Elementi che contribuiscono a definire vini dalla forte identità, riconoscibili per finezza aromatica, freschezza e mineralità.

Vitigni autoctoni del Vesuvio: biodiversità e carattere nel calice

Uno dei tratti distintivi dell’area vesuviana è la straordinaria ricchezza ampelografica. Il caprettone e il piedirosso rappresentano le varietà più emblematiche, affiancate da catalanesca, coda di volpe, falanghina, greco, sciascinoso e aglianico. Questi vitigni, coltivati tra i 200 e i 700 metri di altitudine, beneficiano di escursioni termiche che favoriscono lo sviluppo di profili aromatici complessi. Il risultato sono vini capaci di esprimere in modo autentico il legame con il territorio, oggi sempre più apprezzati anche nei mercati internazionali.

Napoli ospita l'evento dei vini vulcanici: cosa rende unico il Vesuvio nel calice

Masterclass al Vesuvio Wine Day 2026: degustazioni guidate per scoprire i vini del territorio vesuviano

Degustazioni e masterclass: il Vesuvio si racconta attraverso il vino

Il Vesuvio Wine Day si struttura come un percorso sensoriale e culturale, in cui il vino diventa chiave di lettura del territorio. Le degustazioni permettono di esplorare le diverse interpretazioni dei produttori, mentre le masterclass approfondiscono temi centrali come:

  • il rapporto tra vitigno e terroir
  • le peculiarità dei bianchi vesuviani
  • l’identità di rossi e rosati da piedirosso e aglianico
  • il confronto tra territori vulcanici, con un dialogo tra Vesuvio ed Etna

Accanto al vino, spazio anche alla gastronomia locale, con proposte che valorizzano i prodotti tipici e rafforzano il legame tra cucina e territorio.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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