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La birra con agrumi ed erbe che conquista gli sportivi: la novità Forst 0,0%

FORST 0,0% Citrus & Herbs interpreta il consumo consapevole con una birra analcolica fresca, senza zuccheri aggiunti, tra agrumi ed erbe aromatiche. Pensata per sport e aperitivi, punta su equilibrio e leggerezza

di Redazione Italia a Tavola
 
21 maggio 2026 | 16:47

La birra con agrumi ed erbe che conquista gli sportivi: la novità Forst 0,0%

FORST 0,0% Citrus & Herbs interpreta il consumo consapevole con una birra analcolica fresca, senza zuccheri aggiunti, tra agrumi ed erbe aromatiche. Pensata per sport e aperitivi, punta su equilibrio e leggerezza

di Redazione Italia a Tavola
21 maggio 2026 | 16:47
 

Il mondo della birra vive un’evoluzione: cresce il consumo consapevole e la ricerca di alternative leggere e versatili. In questo contesto, dopo il lancio nel 2020 di Forst 0,0%, Birra Forst presenta Forst 0,0% Citrus & Herbs, confermando la propria vocazione alla qualità e al territorio.

FORST 0,0% Citrus & Herbs con zero gradi alcolici e senza zuccheri aggiunti
FORST 0,0% Citrus & Herbs con zero gradi alcolici e senza zuccheri aggiunti

Una proposta fresca e aromatica, con zero gradi alcolici e senza zuccheri aggiunti, che unisce note agrumate naturali ed estratti di erbe, con leggere sfumature speziate e una schiuma fine e compatta. Il gusto è equilibrato, tra freschezza, vivacità e carattere autentico.

Forst 0,0% Citrus & Herbs: la nuova birra analcolica tra gusto fresco e benessere

Pensata per uno stile di vita attivo e responsabile, si esprime al meglio servita in un bicchiere cilindrico alto, a una temperatura di circa 6°C. Ideale da gustare dopo una giornata all’aria aperta, al termine di un allenamento o durante un aperitivo con gli amici, Forst 0,0% Citrus & Herbs è la scelta ideale per chi desidera un prodotto senza compromessi, adatto a ogni momento della giornata. 

Una birra capace di offrire tutto il piacere autentico Forst, sportiva e frizzante, in grado di offrire un ristoro gustoso senza appesantire. Una valida alternativa alle classiche bevande zuccherate o gassate, con un approccio più salutare e sostenibile.

FORST
Via Venosta 8, 39022 Lagundo (Bz)
Tel +39 0473 260111

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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