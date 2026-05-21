La birra con agrumi ed erbe che conquista gli sportivi: la novità Forst 0,0%

Il mondo della birra vive un’evoluzione: cresce il consumo consapevole e la ricerca di alternative leggere e versatili. In questo contesto, dopo il lancio nel 2020 di Forst 0,0%, Birra Forst presenta Forst 0,0% Citrus & Herbs, confermando la propria vocazione alla qualità e al territorio.

FORST 0,0% Citrus & Herbs con zero gradi alcolici e senza zuccheri aggiunti

FORST 0,0% Citrus & Herbs con zero gradi alcolici e senza zuccheri aggiunti

Una proposta fresca e aromatica, con zero gradi alcolici e senza zuccheri aggiunti, che unisce note agrumate naturali ed estratti di erbe, con leggere sfumature speziate e una schiuma fine e compatta. Il gusto è equilibrato, tra freschezza, vivacità e carattere autentico.

Forst 0,0% Citrus & Herbs: la nuova birra analcolica tra gusto fresco e benessere

Pensata per uno stile di vita attivo e responsabile, si esprime al meglio servita in un bicchiere cilindrico alto, a una temperatura di circa 6°C. Ideale da gustare dopo una giornata all’aria aperta, al termine di un allenamento o durante un aperitivo con gli amici, Forst 0,0% Citrus & Herbs è la scelta ideale per chi desidera un prodotto senza compromessi, adatto a ogni momento della giornata.

Una birra capace di offrire tutto il piacere autentico Forst, sportiva e frizzante, in grado di offrire un ristoro gustoso senza appesantire. Una valida alternativa alle classiche bevande zuccherate o gassate, con un approccio più salutare e sostenibile.