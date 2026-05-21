Il Blanc de Blancs 2019 di Avize secondo Louis Roederer

Il Blanc de Blancs 2019 di Louis Roederer

Il Blanc de Blancs 2019 di Louis Roederer

Louis Roederer Blanc de Blancs 2019 è uno Champagne millesimato 100% Chardonnay proveniente esclusivamente dal cru di Avize, all’interno della Côte des Blancs. L’annata è stata caratterizzata da condizioni climatiche complesse, caratterizzata da un caldo anomalo e da un andamento climatico instabile con condizioni estreme, susseguitesi per tutto l’anno, intense e talvolta addirittura violente. Per lo Chardonnay destinato al Blanc de Blancs, la vendemmia ha portato succhi di qualità, maturità e grande concentrazione.

Giallo intenso con riflessi brillanti e luminosi. Il bouquet richiama la mandorla, i fiori primaverili (caprifoglio) e gli agrumi (limone). Gli aromi sono al contempo armoniosi e profondi, con leggere note di mandorla tostata e di torrefazione. Con l’aerazione, compaiono le note gessose e di talco che creano una piacevole sensazione di riduzione. L’attacco è preciso, succoso e profondo. La sensazione in bocca è di un'incredibile concentrazione di frutti maturi, di profumi di fiori abbinati a una freschezza minerale.

La texture è cremosa e gessosa al tempo stesso, quasi morbida e astringente, che conferisce uno stile cesellato e snello. Succoso, rotondo e disteso con una lunghezza fresca e talcata. La dolcezza finale, dovuta all’affinamento in legno, si aggiunge alla persistenza salina e alla struttura conferite dai gessi bianchi di Avize.

Abbinamenti

Il Louis Roederer Blanc de Blancs 2019 si abbina a preparazioni a base di frutti di mare, ostriche e crostacei, dove sapidità e mineralità trovano equilibrio. Adatto anche a pesci bianchi delicati, tartare e crudi, oltre a risotti e paste iodate. Interessante con fritture leggere di mare e formaggi freschi o a breve stagionatura, grazie alla sua freschezza, tensione acida e struttura cremosa.

In Italia, i prodotti Louis Roederer sono distribuiti in esclusiva da Sagna spa.