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Côte des Blancs

Il Blanc de Blancs 2019 di Avize secondo Louis Roederer

Louis Roederer Blanc de Blancs 2019 nasce ad Avize da un’annata complessa. Chardonnay in purezza, vinificazione selettiva e lunga sosta sui lieviti definiscono uno Champagne teso, strutturato e con profilo salino

di Redazione Italia a Tavola
 
21 maggio 2026 | 10:27

Il Blanc de Blancs 2019 di Avize secondo Louis Roederer

Louis Roederer Blanc de Blancs 2019 nasce ad Avize da un’annata complessa. Chardonnay in purezza, vinificazione selettiva e lunga sosta sui lieviti definiscono uno Champagne teso, strutturato e con profilo salino

di Redazione Italia a Tavola
21 maggio 2026 | 10:27
 

Il Blanc de Blancs 2019 di Louis Roederer
Il Blanc de Blancs 2019 di Louis Roederer

Louis Roederer Blanc de Blancs 2019 è uno Champagne millesimato 100% Chardonnay proveniente esclusivamente dal cru di Avize, all’interno della Côte des Blancs. L’annata è stata caratterizzata da condizioni climatiche complesse, caratterizzata da un caldo anomalo e da un andamento climatico instabile con condizioni estreme, susseguitesi per tutto l’anno, intense e talvolta addirittura violente. Per lo Chardonnay destinato al Blanc de Blancs, la vendemmia ha portato succhi di qualità, maturità e grande concentrazione.

Giallo intenso con riflessi brillanti e luminosi. Il bouquet richiama la mandorla, i fiori primaverili (caprifoglio) e gli agrumi (limone). Gli aromi sono al contempo armoniosi e profondi, con leggere note di mandorla tostata e di torrefazione. Con l’aerazione, compaiono le note gessose e di talco che creano una piacevole sensazione di riduzione. L’attacco è preciso, succoso e profondo. La sensazione in bocca è di un'incredibile concentrazione di frutti maturi, di profumi di fiori abbinati a una freschezza minerale.

La texture è cremosa e gessosa al tempo stesso, quasi morbida e astringente, che conferisce uno stile cesellato e snello. Succoso, rotondo e disteso con una lunghezza fresca e talcata. La dolcezza finale, dovuta all’affinamento  in legno, si aggiunge alla persistenza salina e alla struttura conferite dai gessi bianchi di Avize.

Abbinamenti

Il Louis Roederer Blanc de Blancs 2019 si abbina a preparazioni a base di frutti di mare, ostriche e crostacei, dove sapidità e mineralità trovano equilibrio. Adatto anche a pesci bianchi delicati, tartare e crudi, oltre a risotti e paste iodate. Interessante con fritture leggere di mare e formaggi freschi o a breve stagionatura, grazie alla sua freschezza, tensione acida e struttura cremosa.

In Italia, i prodotti Louis Roederer sono distribuiti in esclusiva da Sagna spa.

Sagna spa
Piazza Amerigo Sagna 4, Frazione Revigliasco Torinese 10024 Moncalieri (To)
Tel +39 011 8131632

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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