Cuvée 749 Jacquesson: composizione, vinificazione e note di degustazione

La Cuvée 749 di Jacquesson

La Cuvée 749 di Jacquesson rappresenta la lettura enologica dell’annata 2021 in Champagne, un millesimo segnato da condizioni climatiche irregolari. Il risultato è uno Champagne strutturato e verticale, costruito su equilibrio e precisione espressiva. L’annata 2021 si è distinta per un andamento climatico complesso: inverno secco, primavera fredda e un’estate caratterizzata da precipitazioni intense e forte pressione fitosanitaria. La fase finale della maturazione, più stabile, ha permesso di preservare l’integrità delle uve e ottenere basi fresche e definite. La Cuvée 749 nasce dai villaggi di Aÿ, Dizy, Hautvillers e Champillon (72%), integrati da Avize e Oiry (28%), aree che contribuiscono a definire un profilo aromatico ricco e sfaccettato. La vendemmia si è svolta tra il 20 settembre e il primo ottobre, con una selezione mirata dei grappoli migliori. La struttura della cuvée si basa su una forte prevalenza di Chardonnay, supportato da una componente di vini di riserva pari al 28%, provenienti dalle cuvée 748-743. Questo assemblaggio contribuisce a costruire profondità e complessità. La vinificazione avviene in botti, con affinamento senza filtrazione né chiarifica, scelta che preserva integrità e carattere del vino. Il dosaggio contenuto (2 g/L) mantiene il profilo su un asse di grande tensione gustativa.

Profilo sensoriale: freschezza e complessità aromatica

Nel calice, la Cuvée 749 si distingue per un profilo dominato da note agrumate e floreali, che si intrecciano a sfumature più evolute derivanti dall’affinamento. La struttura è lineare e precisa, con una freschezza vibrante che guida la degustazione. Lo Chardonnay emerge come protagonista assoluto, mentre il Pinot Noir contribuisce in seconda battuta alla costruzione della trama gustativa, aggiungendo profondità e persistenza. La produzione della Cuvée 749 si attesta su 191.794 bottiglie, oltre a 8.015 magnum e 390 jéroboam, numeri che sottolineano la selezione rigorosa dell’annata.

Abbinamenti consigliati per lo Champagne Cuvée 749: crudi di mare, crostacei e cucina elegante

La Cuvée 749 si abbina con naturalezza a piatti di alta cucina che valorizzano la sua freschezza. Ideale con crudi di mare come ostriche e tartare di ricciola, si esprime al meglio anche con crostacei o molluschi appena scottati e preparazioni essenziali di pesce bianco. Interessante l’abbinamento con risotti agli agrumi o verdure primaverili. Ottima anche con formaggi freschi poco stagionati e con carni bianche delicate servite in preparazioni semplici ed eleganti.