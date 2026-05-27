Dal vermouth allo spritz piccante: Caffo firma la nuova estate dei bar

C’è un momento preciso, tra il tardo pomeriggio e le prime luci della sera, in cui l’estate italiana ritrova la sua dimensione più vera. È il momento dell’aperitivo, quando il bancone dei bar diventa teatro e il bartender entra in scena con gesti sicuri, misurati e armoniosi creando l’atmosfera ideale. Per il mondo dell’Horeca - che su questo rito costruisce valore ogni giorno - la stagione estiva non è solo una questione di volumi, ma di scelte che puntano prodotti giusti, servizio impeccabile, identità chiara e una proposta capace di parlare al cliente.

Il Vecchio Amaro del Capo, un vero must in estate

Il Vecchio Amaro del Capo, un vero must in estate

In questo contesto, Gruppo Caffo si presenta con un portafoglio capace di unire identità, qualità e servizio, mettendo a disposizione dei bartender prodotti pensati per valorizzare il lavoro dietro al banco e rispondere alle diverse esigenze di consumo della stagione estiva.

Gruppo Caffo rilancia l’aperitivo italiano tra Cinzano e Amaro del Capo

La proposta del Gruppo si articola oggi intorno a due grandi anime del bere italiano: da un lato l’intensità mediterranea di Amaro del Capo e delle referenze Caffo, dall’altro l’eleganza piemontese e la tradizione dell’aperitivo firmata Cinzano, marchio storico oggi al centro di un nuovo percorso di valorizzazione dopo l’ingresso nel Gruppo. Cinzano, recentemente acquisita dal Gruppo Caffo, rappresenta una delle icone dell’aperitivo italiano.

Cinzano, forte di 269 anni di storia, rappresenta una delle icone dell’aperitivo italiano

Cinzano, forte di 269 anni di storia, rappresenta una delle icone dell’aperitivo italiano

Forte di una storia di 269 anni, il marchio torna oggi protagonista con una rinnovata attenzione alla mixology, al servizio e alle nuove occasioni di consumo. In particolare, il vermouth vive una fase di grande centralità, confermandosi non solo ingrediente fondamentale della miscelazione classica, ma anche prodotto versatile, contemporaneo e capace di interpretare le nuove esigenze del bere estivo.

Cinzano riparte dal vermouth e conquista la nuova stagione dell’aperitivo

Il cocktail 70/30 by Cinzano esprime in modo immediato questa visione. Cinzano Vermouth Rosso e soda, in una proporzione semplice e facilmente replicabile, danno vita a un drink fresco, leggero e diretto, ideale per l’aperitivo: una proposta di servizio rapida, accessibile e coerente con le esigenze dei locali ad alta rotazione.

Cinzano Vermouth Rosso

Cinzano Vermouth Rosso

Accanto al vermouth, anche Cinzano Asti Rosé che ha debuttato a Vinitaly 2026, contribuisce ad ampliare l’offerta estiva del marchio. Dal colore rosato e dal profilo aromatico fresco e fragrante, si presta sia al consumo in purezza sia a interpretazioni più creative, offrendo ai professionisti Horeca un prodotto trasversale, adatto a diversi momenti della giornata e capace di intercettare un pubblico alla ricerca di proposte eleganti, leggere e contemporanee.

Il Cinzano Asti Rosé

Il Cinzano Asti Rosé

Cinzano Bitter Soda interpreta la cultura dell’aperitivo italiano più autentica: un rito semplice e senza tempo, capace di unire generazioni diverse attorno allo stesso momento di convivialità. Pratico, vivace e piacevolmente low-alcohol (8,5% vol), si distingue per il suo colore rosso brillante, le bollicine persistenti e il carattere amaricante deciso ma equilibrato. Una proposta fresca e immediata, perfetta per il consumo estivo e ideale per il mondo Horeca grazie alla sua versatilità e facilità di servizio. Da gustare ovunque e in ogni occasione, rappresenta un sorso di italianità contemporanea che conserva intatto il fascino della grande tradizione dell’aperitivo.

Amaro del Capo evolve tra freezer rituale, mixology e cocktail contemporanei

Al fianco di Cinzano resta centrale il ruolo di Amaro del Capo, tra i riferimenti più riconoscibili della categoria amari. Con la sua iconica bevuta ghiacciata a -20°C, il prodotto ha rinnovato il modo di servire e consumare l’amaro, portandolo oltre il tradizionale fine pasto e trasformandolo in un rito distintivo e fortemente riconoscibile.

Vecchio Amaro del Capo, da servire rigorosamente a -20°

Vecchio Amaro del Capo, da servire rigorosamente a -20°

Servito dal freezer, con il bicchiere ghiacciato, Amaro del Capo offre intensità aromatica, equilibrio e immediatezza. La stessa identità si ritrova anche nella Red Hot Edition, versione audacemente piccante che unisce la temperatura ghiacciata alla nota hot del peperoncino calabrese, creando un’esperienza di consumo originale e coerente con la ricerca di proposte sensoriali nuove.

La versatilità di Amaro del Capo trova ulteriore espressione nella miscelazione. Capo Arrabbiato Spritz e Capo Tonic rappresentano due esempi di come un prodotto iconico possa evolversi in cocktail semplici, immediati e facilmente replicabili.

Capo Arrabbiato Spritz

Capo Arrabbiato Spritz

Il primo reinterpreta lo spritz con una personalità più decisa, mentre il secondo punta su freschezza e leggerezza, offrendo una bevuta lineare e adatta a diversi momenti della serata.

Lemonier completa l’offerta Caffo e amplia la carta estiva dell’Horeca

Completa la proposta Lemonier, aperitivo mediterraneo realizzato con limoni calabresi ed erbe aromatiche. Pensato per inserirsi nella tendenza dei drink leggeri, agrumati e a bassa gradazione, Lemonier offre al bartender un’alternativa fresca, solare e distintiva, ideale per arricchire la carta degli aperitivi e proporre una referenza immediatamente riconoscibile anche dal punto di vista visivo.

Lemonier, aperitivo mediterraneo realizzato con limoni calabresi ed erbe aromatiche

Lemonier, aperitivo mediterraneo realizzato con limoni calabresi ed erbe aromatiche

In un mercato che richiede rapidità di servizio, qualità costante e capacità di differenziarsi, Gruppo Caffo conferma il proprio impegno a supporto del mondo Horeca con un’offerta ampia e complementare. Con Cinzano, Amaro del Capo, Lemonier e le altre referenze del portafoglio, il Gruppo interpreta l’estate italiana attraverso prodotti capaci di valorizzare il rito dell’aperitivo, della miscelazione e della convivialità.