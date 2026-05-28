Cannonau rosato Prima Lughe: profilo, territorio e caratteristiche organolettiche

Il Prima Lughe Cannonau di Cantine Animas

Il Prima Lughe Cannonau di Cantine Animas

Il Cannonau rosato Prima Lughe, Gran Medaglie d'Oro italiane al Concours Mondial de Bruxelles 2026 - Sessione Vini Rosati, illumina il palato con la sua inaspettata delicatezza, espressione di un territorio variopinto che sa regalare grandi bianchi, rossi e rosati. Le sue uve 100% Cannonau nascono nei terreni di Berchiddeddu (Ss), precisamente nella vigna "Padre Pio", a 220 metri sul livello del mare, formata da un terreno a disfacimento granitico e caratterizzata da forti escursioni termiche tra giorno e notte, che ne esaltano aromi e qualità.

Berchiddeddu e la vigna Padre Pio: il volto più delicato del Cannonau

La filosofia di Cantine Animas è quella di rispettare il territorio, le uve ed i vini, per questo motivo procede ad affinamenti lunghi: Prima Lughe affina in serbatoi di acciaio per circa 7-8 mesi e successivamente per un minimo di 12-18 mesi in bottiglia. Tutto questo gli conferisce un carattere peculiare.

Prima Lughe veste rosa tenue con vividi riflessi ramati. Il bouquet olfattivo è esuberante, fiori di pesco e mandorlo con note di erbe aromatiche, frutta a polpa gialla e pietra focaia. Il sorso è ricco con una bella sinergia fra imponente sapidità e decisa freschezza che accompagnano il lungo finale in cui si ripropongono i toni fruttati e avvolgenti palesati al naso.