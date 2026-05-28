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Berchiddeddu

Cannonau rosato Prima Lughe: profilo, territorio e caratteristiche organolettiche

Prima Lughe di Cantine Animas racconta il volto più raffinato del Cannonau rosato: uve di Berchiddeddu, lunghi affinamenti e un profilo elegante tra sapidità, freschezza e note floreali

di Redazione Italia a Tavola
 
28 maggio 2026 | 13:43

Cannonau rosato Prima Lughe: profilo, territorio e caratteristiche organolettiche

Prima Lughe di Cantine Animas racconta il volto più raffinato del Cannonau rosato: uve di Berchiddeddu, lunghi affinamenti e un profilo elegante tra sapidità, freschezza e note floreali

di Redazione Italia a Tavola
28 maggio 2026 | 13:43
 

Il Prima Lughe Cannonau di Cantine Animas
Il Prima Lughe Cannonau di Cantine Animas

Il Cannonau rosato Prima Lughe,  Gran Medaglie d'Oro italiane al Concours Mondial de Bruxelles 2026 - Sessione Vini Rosatiillumina il palato con la sua inaspettata delicatezza, espressione di un territorio variopinto che sa regalare grandi bianchi, rossi e rosati. Le sue uve 100% Cannonau nascono nei terreni di Berchiddeddu (Ss), precisamente nella vigna "Padre Pio", a 220 metri sul livello del mare, formata da un terreno a disfacimento granitico e caratterizzata da forti escursioni termiche tra giorno e notte, che ne esaltano aromi e qualità

Berchiddeddu e la vigna Padre Pio: il volto più delicato del Cannonau

La filosofia di Cantine Animas è quella di rispettare il territorio, le uve ed i vini, per questo motivo procede ad affinamenti lunghi: Prima Lughe affina in serbatoi di acciaio per circa 7-8 mesi e successivamente per un minimo di 12-18 mesi in bottiglia. Tutto questo gli conferisce un carattere peculiare.

Prima Lughe veste rosa tenue con vividi riflessi ramati. Il bouquet olfattivo è esuberante, fiori di pesco e mandorlo con note di erbe aromatiche, frutta a polpa gialla e pietra focaia. Il sorso è ricco con una bella sinergia fra imponente sapidità e decisa freschezza che accompagnano il lungo finale in cui si ripropongono i toni fruttati e avvolgenti palesati al naso.

Cantine Animas
Via Su Carru, 12, Località Sos Campittos Berchiddeddu, 07026 Olbia (Ss)
Tel +39 345 5876123

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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