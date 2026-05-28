L’aperitivo è uno dei momenti più trasversali e riconoscibili della convivialità italiana. Un rito quotidiano, spesso informale, che accompagna l’incontro, la pausa, l’attesa della cena. Eppure, in molti casi, continua a essere vissuto in modo automatico: patatine, noccioline, snack serviti senza una reale progettualità, proposte ripetitive e poco distintive, incapaci di raccontare l’identità del locale. Una consuetudine che rischia di banalizzare un momento potenzialmente strategico, sia per il cliente sia per l’operatore. Perché l’aperitivo, se pensato con attenzione, può diventare molto più di un semplice servizio accessorio.

L’aperitivo cambia volto: Italia a Tavola racconta i locali che fanno la differenza

Può trasformarsi in una vera esperienza gastronomica, capace di esprimere stile, tecnica, territorio, qualità della materia prima e capacità di accoglienza. Da questa consapevolezza nasce “L’arte dell’aperitivo”, la nuova rubrica di Italia a Tavola seguita da Carlo Vischi, professionista con oltre trent’anni di esperienza nel mondo della ristorazione, del food e della comunicazione gastronomica. Il progetto è realizzato in collaborazione con Vite Colte, cantina piemontese che accompagna questo percorso editoriale dedicato alla valorizzazione dell’aperitivo contemporaneo e delle sue migliori interpretazioni.

Una nuova rubrica per raccontare l’aperitivo contemporaneo

“L’arte dell’aperitivo” nasce con un obiettivo preciso: individuare, selezionare e raccontare quei locali che hanno saputo dare all’aperitivo una propria identità. Non semplici proposte di accompagnamento, ma percorsi costruiti con coerenza, pensati per offrire al cliente un’esperienza riconoscibile fin dal primo assaggio. La rubrica darà spazio a ristoranti, hotel, wine bar e locali di qualità che hanno scelto di superare la logica dello snack generico per costruire una proposta gastronomica curata, in equilibrio tra cucina, servizio e abbinamento. Ogni realtà sarà raccontata attraverso la propria visione: il modo in cui interpreta l’aperitivo, la scelta delle materie prime, il rapporto con il territorio, la capacità di trasformare un gesto quotidiano in un momento di valore.

Il ruolo di Carlo Vischi nel progetto editoriale

A seguire il progetto sarà Carlo Vischi, figura di riferimento nel racconto della ristorazione e del food, con una lunga esperienza maturata accanto a chef, imprenditori, aziende e professionisti del settore. La sua conoscenza del comparto permetterà di selezionare locali e protagonisti capaci di offrire una lettura autentica, concreta e professionale dell’aperitivo. Il taglio della rubrica sarà diretto e narrativo: non una semplice vetrina, ma un racconto costruito attorno alle scelte del locale, alla filosofia della proposta, alla qualità dell’accoglienza e alla capacità di dare personalità a un momento spesso sottovalutato.

Italia a Tavola e Vite Colte insieme per valorizzare il rito dell’aperitivo

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Italia a Tavola e Vite Colte, con l’obiettivo di raccontare l’aperitivo come momento di esperienza, relazione e qualità. Una collaborazione che guarda al mondo della ristorazione, dell’hotellerie e del bere contemporaneo con un approccio editoriale, valorizzando il ruolo del calice all’interno di una proposta gastronomica pensata. In questo percorso, il vino non viene interpretato come semplice accompagnamento, ma come parte integrante dell’esperienza. Il calice diventa elemento di equilibrio, racconto e identità, capace di dialogare con la cucina e di dare profondità al momento dell’aperitivo. È in questa prospettiva che si inserisce anche la presenza di Vite Colte, realtà che attraverso le proprie etichette interpreta con eleganza il linguaggio della convivialità, della freschezza e dell’abbinamento.

La cantina Vite Colte Vite Colte è una realtà vitivinicola piemontese con sede a Barolo, nel cuore delle Langhe. La cantina riunisce oltre 180 soci conferitori e valorizza un patrimonio di circa 300 ettari vitati, selezionando con attenzione le parcelle più vocate per ogni progetto enologico. Tra le espressioni più identitarie della cantina c’è Alta Langa “Cinquecento”, Metodo Classico prodotto esclusivamente da vigneti situati oltre i 500 metri di altitudine. Una scelta precisa, che interpreta l’Alta Langa attraverso freschezza, eleganza e rigore, restituendo nel calice il carattere autentico di un territorio vocato alla produzione di grandi bollicine piemontesi.

La cantina Vite ColteVite Colte è una realtà vitivinicola piemontese con sede a Barolo, nel cuore delle Langhe. La cantina riunisce oltre 180 soci conferitori e valorizza un patrimonio di circa 300 ettari vitati, selezionando con attenzione le parcelle più vocate per ogni progetto enologico.Tra le espressioni più identitarie della cantina c’è Alta Langa “Cinquecento”, Metodo Classico prodotto esclusivamente da vigneti situati oltre i 500 metri di altitudine. Una scelta precisa, che interpreta l’Alta Langa attraverso freschezza, eleganza e rigore, restituendo nel calice il carattere autentico di un territorio vocato alla produzione di grandi bollicine piemontesi.

I protagonisti: ristoranti, hotel e wine bar con una visione precisa

Un crostino che richiama un piatto d’autore. Una pasta reinterpretata per il momento dell’aperitivo. Una proposta a crudo che valorizza la materia prima. Una piccola preparazione pensata non per riempire il tavolo, ma per raccontare una cucina, un territorio, un’idea di servizio. Saranno questi i protagonisti della rubrica: locali capaci di costruire attorno all’aperitivo una proposta coerente, riconoscibile e distintiva. Realtà diverse tra loro, ma accomunate dalla volontà di andare oltre l’automatismo dell’aperitivo tradizionale. Non si parlerà soltanto di cosa viene servito, ma anche di come viene presentato e raccontato. Il ritmo del servizio, il dialogo con il cliente, l’attenzione al dettaglio, la scelta del calice e la capacità di creare un momento piacevole e memorabile diventeranno parte integrante del racconto.

Quando il calice incontra una proposta gastronomica pensata

L’aperitivo contemporaneo richiede equilibrio. Non basta aggiungere qualche assaggio al tavolo: serve una visione. La proposta gastronomica deve dialogare con il bere, rispettare il momento di consumo, preparare eventualmente alla cena o diventare essa stessa una piccola esperienza autonoma. Per questo “L’arte dell’aperitivo” metterà al centro quei locali che hanno saputo lavorare su abbinamenti, leggerezza, intensità dei sapori e riconoscibilità della proposta.

Alta Langa “Cinquecento”, Metodo Classico prodotto esclusivamente da vigneti situati oltre i 500 metri di altitudine

Il calice diventa così parte di un percorso, non un elemento separato. Una presenza capace di valorizzare il piatto e, allo stesso tempo, di esprimere un’identità precisa. In questa direzione, la collaborazione con Vite Colte consente di dare al progetto una chiave di lettura legata all’eleganza del bere italiano, alla qualità del servizio e alla capacità del vino di accompagnare con personalità uno dei momenti più dinamici della giornata.

Carta, digitale e video per raccontare le migliori esperienze di aperitivo

La rubrica si svilupperà tra rivista cartacea, portale digitale e contenuti video. Su Italia a Tavola verranno raccontati i locali selezionati, con approfondimenti dedicati alla loro proposta e alla filosofia che guida il lavoro quotidiano. I contenuti video avranno un ruolo centrale: saranno gli stessi protagonisti a presentare la propria idea di aperitivo, mostrando preparazioni, servizio, abbinamenti e scelte di cucina. Un racconto diretto, pensato per restituire al pubblico il valore del lavoro che sta dietro a una proposta apparentemente semplice, ma in realtà sempre più importante per il posizionamento del locale.

L’aperitivo, se pensato con attenzione, può diventare molto più di un semplice servizio accessorio

L’aperitivo come leva di identità e posizionamento

Oggi l’aperitivo può rappresentare una leva concreta per ristoranti, hotel e wine bar. Non solo un momento di consumo, ma uno spazio di relazione, comunicazione e fidelizzazione. Un locale che sa costruire una proposta chiara e riconoscibile riesce a distinguersi, a raccontare meglio la propria identità e a offrire al cliente un motivo in più per scegliere e ricordare quell’esperienza. Con “L’arte dell’aperitivo”, Italia a Tavola inaugura un nuovo percorso editoriale dedicato a chi ha saputo interpretare questo rito con consapevolezza e qualità. Un progetto seguito da Carlo Vischi e realizzato in collaborazione con Vite Colte, per dare voce ai professionisti che stanno trasformando l’aperitivo da gesto abituale a momento distintivo della ristorazione contemporanea.