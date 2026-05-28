Non solo Prosecco: il modello Drusian tra colline Unesco e tradizione veneta

Tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene, dove il tempo sembra rallentare e la vite disegna un paesaggio riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità, nasce l’Azienda Agricola Drusian, guidata dal 1988 da Francesco Drusian. Una storia che affonda le radici già alla fine dell’Ottocento, in una tradizione vitivinicola che, generazione dopo generazione, ha saputo custodire un sapere fatto di gesti antichi e visione contemporanea, mantenendo saldo il legame con la terra. Da questa visione nascono vini d'eccellenza come i vini fermi Ammonitico e Villabianco XIX e lo Spumante rosato Rose Mari, frutto del progetto Tenuta di Cart, nei pressi di Feltre.

Villabianco XIX, un bianco fermo di Tenuta di Cart

Villabianco XIX, un bianco fermo di Tenuta di Cart

Filiera e filosofia produttiva Drusian: identità, natura e sostenibilità

La mission dell’Azienda è chiara: interpretare il territorio con autenticità, valorizzando il proprio lavoro nel rispetto della natura e della sua ciclicità. Un impegno che si traduce in una produzione attenta e coerente, dove qualità e sostenibilità dialogano costantemente. La visione guarda invece al futuro, con l’obiettivo di continuare a raccontare, attraverso ogni bottiglia, l’identità di un luogo unico al mondo, senza mai abbandonare la tradizione.

Ammonitico, un altro bianco fermo di Tenuta di Cart

Ammonitico, un altro bianco fermo di Tenuta di Cart

Visitare l’Azienda Drusian e degustare gli Spumanti Valdobbiadene Docg che produce, significa immergersi in un’esperienza sensoriale completa. I profumi della cantina, la luce che accarezza i filari, il silenzio interrotto solo dal vento, sono un invito a rallentare, ad ascoltare e a riscoprire il valore dell’origine, lasciandosi guidare da un ritmo più autentico.

Tenuta di Cart: nuove espressioni vinicole tra Feltre e Dolomiti Bellunesi

In questo percorso, dal 2024 si inserisce anche il progetto Tenuta di Cart, espressione di una nuova idea di fare vino in un territorio diverso che si trova a Cart, Feltre, ai piedi delle Dolomiti Bellunesi. Un paesaggio sorprendente dove Francesco coltiva uve pinot nero e pinot bianco da cui prendono vita i rispettivi vini fermi Ammonitico e Villabianco XIX e lo Spumante rosato Rose Mari, capaci di raccontare una nuova sfumatura identitaria dell’Azienda.

Lo Spumante rosato Rose Mari, Tenuta di Cart di Drusian

Lo Spumante rosato Rose Mari, Tenuta di Cart di Drusian

La primavera diventa quindi il momento ideale per lasciarsi guidare da questa storia: non solo da raccontare, ma da vivere. Perché certi territori non si spiegano, si incontrano e Drusian vi aspetta per scoprirli insieme.