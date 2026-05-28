Scegliere uno Champagne in base al dosaggio: guida alle diciture in etichetta

Avete mai fatto caso alle scritte Brut, Extra Dry o Pas Dosé sulle etichette delle vostre bottiglie di Champagne? Dietro questi nomi, si nasconde uno degli elementi più affascinanti e misteriosi della produzione del “Re dei Vini”: il dosaggio. Se immaginiamo la creazione di una grande bottiglia come la preparazione di un piatto d'alta cucina, il dosaggio rappresenta l'ultimo tocco dell'enologo prima di chiudere definitivamente il tappo.

Dosaggio Champagne: cos’è e perché decide lo stile finale della bottiglia

Tutto avviene alla fine del lungo riposo, nelle cantine di gesso, subito dopo la sboccatura (dégorgement), ovvero la rimozione dei lieviti esausti. In quel momento, per colmare il piccolo vuoto di circa 10-20 millilitri lasciato nella bottiglia, viene aggiunta una miscela "magica" chiamata liqueur d’expédition. Questa miscela non è un semplice rabbocco, ma una vera e propria firma della Maison. Ogni produttore custodisce la propria ricetta segreta.

Dopo la sboccatura (dégorgement), ovvero la rimozione dei lieviti esausti, viene aggiunto il liqueur d’expédition, una vera e propria firma di ogni Maison

Dopo la sboccatura (dégorgement), ovvero la rimozione dei lieviti esausti, viene aggiunto il liqueur d’expédition, una vera e propria firma di ogni Maison

La liqueur d'expédition (in italiano, sciroppo di dosaggio) è composta solitamente da vino fermo di alta qualità (spesso invecchiato o passato in barrique) e zucchero di canna o barbabietola, spesso preparato in forma di sciroppo concentrato. Alcune preparazioni storiche o particolari includono piccole quantità di distillati (acquavite di vino, cognac, rum). Di fatto, non esiste una ricetta unica: ogni liqueur d’expedition è concepita e realizzata per esaltare le caratteristiche del vino.

Vini di riserva: la firma segreta delle Maison

La chiave di questo piccolo miracolo enologico è l'uso dei vini di riserva. Vini che hanno riposato in cantina per anni, o persino decenni, spesso all'interno di grandi botti di legno, che agiscono come una spezia preziosa, introducendo note profonde di frutta secca, miele e spezie dolci. Ed è proprio grazie a questi vini di riserva che le grandi Maison riescono a mantenere costante lo stile della casa anno dopo anno nelle cuvée Sans Année (Senza Annata), usando la liqueur come un ponte tra il passato della cantina e il presente della bottiglia.

I vini di riserva hanno riposato in cantina per anni all'interno di grandi botti di legno

I vini di riserva hanno riposato in cantina per anni all'interno di grandi botti di legno

Diverso è il discorso per i Millesimati, prodotti solo nelle annate eccezionali con uve di un unico anno: qui il dosaggio è spesso più contenuto, proprio per non interferire con il carattere unico e irripetibile di quella specifica vendemmia. In base alla quantità di zucchero contenuta in questa miscela, lo Champagne riceve il suo nome di battesimo: si va dal Pas Dosé o Brut Nature, dove non viene aggiunto alcuno zucchero per lasciare il vino nella sua forma più nuda e sincera, passando per il classico Brut fino ad arrivare alle versioni Extra Dry o Demi-Sec, ideali per chi cerca una morbidezza più avvolgente.

Dalla purezza del terroir all’omogeneizzazione: come cambia il dosaggio moderno

Se un tempo la liqueur serviva a correggere acidità troppo taglienti, oggi la tendenza in Champagne è cambiata. Grazie al cambiamento climatico, le uve maturano con più facilità e sono naturalmente equilibrate. Il consumatore moderno, inoltre, cerca sempre più la purezza e l'espressione autentica del terroir, considerando lo zucchero come un velo che può coprire le sfumature minerali del vino. Il delicato connubio tra il vino e lo sciroppo di dosaggio non è immediato.

Una volta aggiunta la liqueur e inserito il tappo definitivo, lo Champagne ha bisogno di un ulteriore periodo di riposo in cantina, che solitamente va dai tre ai sei mesi. Questo tempo d'attesa, chiamato omogeneizzazione, è fondamentale affinché lo zucchero e i vini di riserva si fondano perfettamente con la struttura della cuvée. Senza questo riposo, il vino risulterebbe slegato; con la pazienza, invece, ogni elemento trova il suo posto, regalandoci quell'eleganza senza tempo che solo un grande Champagne sa offrire.