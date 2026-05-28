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giri di vite

Trentodoc da collezione: le etichette per i 50 anni di Cantina Letrari

La Cantina Letrari celebra 50 anni con tre Trentodoc Limited Edition: Letrari 76, Letrari 152 e +4 Rosé 50 Anni. I lunghi affinamenti raccontano la storia della famiglia tra bollicine di montagna e identità del territorio

di Giuseppe De Biasi
 
28 maggio 2026 | 17:30

Trentodoc da collezione: le etichette per i 50 anni di Cantina Letrari

La Cantina Letrari celebra 50 anni con tre Trentodoc Limited Edition: Letrari 76, Letrari 152 e +4 Rosé 50 Anni. I lunghi affinamenti raccontano la storia della famiglia tra bollicine di montagna e identità del territorio

di Giuseppe De Biasi
28 maggio 2026 | 17:30
 

Indice

La Cantina Letrari, una delle realtà più significative di Rovereto (Tn) e della Vallagarina, taglia il traguardo del mezzo secolo di vita e lo festeggia con l’uscita di tre pregiati Trentodoc Limited Edition. Cantina fondata nel 1976 da Leonello Letrari, protagonista fin dagli anni Sessanta dell’enologia trentina e padre del Fojaneghe Bossi Fedrigotti, uno dei primi uvaggi bordolesi italiani, è stato anche visionario co-protagonista delle prime bollicine di montagna dell’Equipe5.

Lucia Letrari e la figlia Margherita, terza generazione alla guida di Cantina Letrari
Lucia Letrari e la figlia Margherita, terza generazione alla guida di Cantina Letrari

Un’eredità portata avanti dalla vulcanica e preparatissima Lucia, oggi affiancata dalla figlia Margherita, terza generazione di una famiglia che ha saputo mantenere inalterata l’iniziale verve pionieristica e la missione di fare del Trentodoc il fulcro della propria produzione.

Cantina Letrari: i Trentodoc Limited Edition per i 50 anni

Il trittico di rarità del cinquantenario si apre con il Letrari 76, Trentodoc Extra Brut Riserva prodotto in sole 76 Magnum numerate, che nel numero celebra l’anno di fondazione. Un millesimato 2019 per una cuvée di 50% Pinot Nero, 40% Chardonnay e 10% Pinot Bianco, affinata in piccole botti di rovere e pensata per rappresentare le radici aziendali rivisitate in stile contemporaneo.

Il trittico di Trentodoc per i 50 anni di Cantina Letrari: +4 Rosé, Letrari 76 e Letrari 152
Il trittico di Trentodoc per i 50 anni di Cantina Letrari: +4 Rosé, Letrari 76 e Letrari 152

Si raddoppiano i numeri e si vira in rosa con il Letrari 152, la più iconica tra le etichette celebrative. Appena 152 Magnum numerate per questo Trentodoc Rosé Extra Brut, 90% Pinot Nero e 10% Chardonnay, nato dalla vendemmia 2007 e affinato per 212 mesi sui lieviti, ovvero oltre diciotto anni di lenta evoluzione, per un perfetto ambasciatore di struttura ed eleganza, sintesi della maestria raggiunta da Lucia nelle bollicine in rosa.

+4 Rosé 50 Anni: il Trentodoc celebrativo della Cantina Letrari

Chiude il trittico la versione speciale di una delle punte di diamante della gamma che nel nome rende omaggio alla sensibilità femminile che ha accompagnato la storia della cantina: il +4 Rosé Extra Brut Riserva 50 Anni. Un Trentodoc nato dalla vendemmia 2012 da quote paritetiche di Pinot Nero e Chardonnay, che matura sui lieviti per ben 156 mesi. Nel calice si presenta con un luminoso colore rosa-aranciato vivido, delicato e brillante. Bouquet profondo e nitido con richiami di fragola, ribes, caramella d’orzo e pompelmo.

Il +4 Rosé Extra Brut Riserva 50 Anni di Cantina Letrari
Il +4 Rosé Extra Brut Riserva 50 Anni di Cantina Letrari

Al palato rivela struttura, equilibrio e dinamismo con sorso cremoso e armonico, sostenuto da una lunghissima persistenza. Un rosé celebrativo, prodotto in 852 esemplari, capace di spaziare a tutto tondo negli abbinamenti: dai crostacei ai primi di pesce, dai salumi alle costate di manzo o all’agnello, fino al sushi e agli speziati piatti della cucina orientale, per onorare una ricorrenza che si fa ricordare.

Cantina Letrari
Via Monte Baldo 13/15, 38068 Rovereto (Tn)
Tel +39 0464 480200

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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