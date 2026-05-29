Non aspettare l’occasione: lo Champagne si beve con i piatti di tutti i giorni

Vi hanno regalato (o avete comprato) una bottiglia di Champagne? Volete un consiglio? Bevetela subito. Per due ragioni. La prima è per una filosofia di vita: “carpe diem”, la seconda perché quando sono messe in commercio, le bottiglie di Champagne sono già al meglio della loro qualità. Pronte ad offrire piacere al nostro palato. Ed è inutile quindi aspettare la grande occasione, il pranzo o la cena speciali: sarà lo Champagne a rendere speciali le occasioni, anche (anzi soprattutto) perché abbinato ai piatti della buona cucina quotidiana italiana.

Lo Champagne è un ottimo abbinamento coi piatti della buona cucina quotidiana italiana

Lo Champagne è un ottimo abbinamento coi piatti della buona cucina quotidiana italiana

Lo Champagne, nelle sue varie versioni, è un vino estremamente versatile, capace di esaltare la cucina mediterranea: dagli innumerevoli primi a base di pasta e riso (senza trascurare polenta e cous cous) alle fritture di pesce e di verdure, ai salumi e ai formaggi, fino ai tanti modi di cucinare la carne. Gli abbinamenti tra Champagne e cucina italiana rappresentano una sinfonia di contrasti e armonie.

Nord Italia nel piatto: risotti, formaggi e abbinamenti con lo Champagne

La cosa più importante però è abbinare a ciascun piatto il giusto Champagne, in modo da valorizzare armoniosamente sia le portate sia la bottiglia. Partendo dall’Italia settentrionale, troviamo prima di tutto l’amplissima gamma dei risotti: i più delicati - alle verdure, alle erbette oppure alla milanese - si sposano bene con uno Champagne Blanc de Blancs (100% uve Chardonnay), quelli dal gusto più deciso - ai funghi, al formaggio, alla salsiccia - richiedono invece un Brut Sans Année, per contrastare la succulenza del sapore con la sua freschezza; i risotti ai frutti di mare o al nero di seppia trovano un compagno ideale nello Champagne Extra-Brut, grazie alla sua acidità vivace e alla spiccata mineralità. Le bollicine accompagnano la cremosità del riso, mentre le note iodate dello Champagne si intrecciano con i sapori marini. Un connubio di eleganza e freschezza.

Un risotto alla milanese si sposa bene con uno Champagne Blanc de Blancs (100% uve Chardonnay)

Un risotto alla milanese si sposa bene con uno Champagne Blanc de Blancs (100% uve Chardonnay)

Sempre in tema di formaggi, si suggeriscono gli Champagne Blanc de Noirs (100% uve nere, Pinot Noir e Meunier), soprattutto quando il loro gusto è particolarmente marcato (Bitto, Grana Padano, Taleggio). Restando in zona, proponiamo un Rosé per la Tartare battuta al coltello tipica del Piemonte, mentre un piatto iconico della cucina piemontese come i tagliolini al tartufo bianco merita uno Champagne millesimato, le cui persistenti note tostate e burrose si armonizzano con l’aroma intenso del tartufo, amplificando la profondità del piatto.

Uno champagne Rosé ben si abbina a una Tartare battuta al coltello tipica del Piemonte

Uno champagne Rosé ben si abbina a una Tartare battuta al coltello tipica del Piemonte

Le varie versioni di baccalà tipiche del Veneto si associano efficacemente con un Brut Sans Année intenso, capace di sgrassare il palato, mentre in Emilia, il paring con il Parmigiano Reggiano e i raffinatissimi salumi locali (Salame di Felino, Culatello di Zibello, Prosciutto di Parma) risulta perfetto con Champagne millesimati, preferibilmente Blanc de Blancs, che esaltano la complessità di questi prodotti. Dal canto loro, cotechino e zampone trovano un ottimo alleato in un Brut Sans Année.

Dal Centro al Sud: lo Champagne tra sapidità, pasta e mare

Passando al centro Italia, arriviamo in Toscana, dove salumi stagionati, finocchiona e crostini di fegatini si abbinano bene con Champagne Rosé brut o Blanc de Noirs. Nel Lazio, invece, proveremo con estrema soddisfazione l’audace accoppiamento delle paste Cacio e Pepe e all’Amatriciana con un Blanc de Noirs strutturato, in grado di esaltare la sapidità del pecorino romano e del guanciale grazie alla sua vinosità.

Cacio e pepe e champagne Blanc de Noirs, un accostamento audace ma che funziona

Cacio e pepe e champagne Blanc de Noirs, un accostamento audace ma che funziona

Al Sud, il pesce alla griglia trova il suo abbinamento classico nel Brut Nature o Extra Brut mentre il Blanc de Noirs offre struttura e corpo ideali per accompagnare il pesce: le note di mela cotogna e nocciola tostata completano i profumi del pesce e delle erbe aromatiche dando vita a un abbinamento bilanciato e ricco di sfumature gustative. Tra i formaggi, la mozzarella di bufala richiede un Blanc de Blancs, giovane e delicato, il Caciocavallo silano si abbina a Champagne Rosé brut e Il Pecorino Sardo è un ottimo compagno per uno Champagne Blanc de Noirs brut.

Le regole del gioco: tipologie di Champagne e piatti che le esaltano

Più in generale, i Blanc de Blancs sono ideali quando sono richieste freschezza e finezza, i Blanc de Noirs e i Rosé quando si ricercano struttura e intensità, i Millesimati quando si desiderano ricchezza e complessità. Infine, i Demi-Sec sono perfetti non solo con i dolci, soprattutto cremosi, ma anche con formaggi erborinati, come il Gorgonzola. Uscendo dalla dimensione regionale, parliamo dei tipici antipasti italiani: l’unione tra Champagne Brut e crostini al salmone affumicato è un classico intramontabile.

Champagne perfetti per accompagnare formaggi italiani anche particolari come il gorgonzola

Champagne perfetti per accompagnare formaggi italiani anche particolari come il gorgonzola

Le note agrumate e la freschezza minerale dello Champagne tagliano la grassezza del salmone, offrendo un equilibrio gustativo elegante. Per il carpaccio di tonno si suggerisce un Blanc de Blancs, la cui finezza aromatica e la nota floreale si fondono con la dolcezza del pesce crudo, creando un abbinamento delicato che esalta l’equilibrio e la purezza del piatto.

Dall’antipasto al dolce: il percorso completo degli abbinamenti con Champagne

Per molti sarà invece sorprendente il connubio tra la sapidità del prosciutto crudo (Parma, San Daniele ma non solo) e il frutto dello Champagne Rosé, soprattutto quello ottenuto con il metodo à la Saignée. Altrettanto audace, forse ancora di più, ma assolutamente straordinario è l’accostamento tra il filetto di manzo e uno Champagne Rosé Millesimato.

Filetto di manzo e Champagne Rosé Millesimato, un accostamento straordinario

Filetto di manzo e Champagne Rosé Millesimato, un accostamento straordinario

La complessità del vino e la sua leggera struttura tannica valorizzano le carni rosse, creando un equilibrio tra intensità e finezza. Perfetto per le occasioni speciali. Per il pollo arrosto, l’accostamento perfetto è il Brut Nature: l’assenza di zuccheri aggiunti lascia spazio alle note di crosta di pane e ai sentori agrumati che si legano con il profumo del rosmarino e della salvia.

Infine, i dolci. Se non si dispone di uno Champagne demi-sec, dal gusto amabile, dobbiamo fare molta attenzione, abbinando il panettone a uno Champagne millesimato dal profilo aromatico complesso, in grado di valorizzare le note di frutta secca, miele e brioche, creando un insieme festoso e armonioso. Una crostata di frutta, con la pasta di base molto poco zuccherata, richiede invece uno Champagne fresco e fruttato, come un Rosé Brut, i cui sentori di lampone e ciliegia esaltano la dolcezza della frutta, mantenendo un equilibrio vivace e dissetante, ideale per un dessert estivo.