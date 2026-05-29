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venerdì 29 maggio 2026  | aggiornato alle 14:06 | 119511 articoli pubblicati

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Oltre 400 etichette e grandi maison: in Veneto torna la Grande Festa del Vino

La Grande Festa del Vino torna il 26 e 27 settembre 2026 a Villa Farsetti, a Santa Maria di Sala (Ve), con oltre 400 etichette provenienti da 27 Paesi del mondo. Due giornate dedicate a degustazioni, masterclass, grandi maison internazionali, food experience e vini iconici come Krug, Dom Pérignon, Sassicaia e Château Lafite Rothschild, in uno degli appuntamenti enologici più attesi d’Italia

di Redazione Italia a Tavola
29 maggio 2026 | 13:27
Oltre 400 etichette e grandi maison: in Veneto torna la Grande Festa del Vino
Oltre 400 etichette e grandi maison: in Veneto torna la Grande Festa del Vino

Oltre 400 etichette e grandi maison: in Veneto torna la Grande Festa del Vino

La Grande Festa del Vino torna il 26 e 27 settembre 2026 a Villa Farsetti, a Santa Maria di Sala (Ve), con oltre 400 etichette provenienti da 27 Paesi del mondo. Due giornate dedicate a degustazioni, masterclass, grandi maison internazionali, food experience e vini iconici come Krug, Dom Pérignon, Sassicaia e Château Lafite Rothschild, in uno degli appuntamenti enologici più attesi d’Italia

di Redazione Italia a Tavola
29 maggio 2026 | 13:27
 

Indice

Torna anche nel 2026 la Grande Festa del Vino, uno degli appuntamenti più attesi del panorama enologico italiano e internazionale. Sabato 26 e domenica 27 settembre la storica Villa Farsetti di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, ospiterà la 19ª edizione della manifestazione ideata da Vanni Berna e organizzata da Enoteca Le Cantine dei Dogi - Fratelli Ezio & Vanni Berna.

La Grande Festa del Vino® torna a Villa Farsetti con la 19ª edizione il 26 e 27 settembre 2026
La Grande Festa del Vino® torna a Villa Farsetti con la 19ª edizione il 26 e 27 settembre 2026

L’evento si conferma come un grande viaggio sensoriale dedicato ai migliori vini italiani e internazionali, con oltre 400 etichette in degustazione provenienti da 27 Paesi del mondo. Un percorso che attraversa territori iconici, grandi maison e produzioni rare, rivolgendosi a wine lovers, sommelier, operatori Horeca, distributori e appassionati.

Vini iconici, Champagne e grandi terroir internazionali

L’edizione 2026 proporrà una delle più ampie selezioni internazionali presenti in Italia. Accanto alle migliori produzioni italiane saranno presenti vini provenienti da Francia, Austria, Germania, Slovenia, Spagna, Portogallo, Georgia, Armenia, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Stati Uniti, Uruguay e Cile. Grande attenzione sarà dedicata alle degustazioni ad ore, che permetteranno di assaggiare alcune delle etichette più prestigiose del panorama mondiale.

Alla manifestazione di Villa Farsetti 400 etichette in degustazione provenienti da 27 Paesi del mondo
Alla manifestazione di Villa Farsetti 400 etichette in degustazione provenienti da 27 Paesi del mondo

Tra i protagonisti figurano Champagne Krug Grande Cuvée 171 Edition, Dom Pérignon Vintage 2013, Bolgheri DOC Sassicaia 2022, Amarone Giuseppe Quintarelli 2017, Château Lafite Rothschild e Château d’Yquem 2021. L’evento offrirà inoltre spazio a vini naturali e biologici, vitigni autoctoni, Porto ultra invecchiati e grandi rossi internazionali, valorizzando terroir e filosofie produttive differenti.

Masterclass, food experience e Wine Shop ufficiale

Durante le due giornate saranno organizzate quattro masterclass dedicate al vino, guidate da professionisti del settore, insieme a percorsi gastronomici con food point selezionati ed eccellenze artigianali italiane. Il pubblico potrà inoltre acquistare direttamente le etichette degustate attraverso il Wine Shop ufficiale allestito all’interno della villa, trasformando l’esperienza degustativa in un’occasione concreta di approfondimento e acquisto.

Il Venezia International Wine Trophy e il Gran Galà dei Dogi

Anche nel 2026 tornerà il Venezia International Wine Trophy, concorso enologico internazionale organizzato da Egnews.it e dalla guida Il Vino per Tutti in collaborazione con Enoteca Le Cantine dei Dogi. Il premio coinvolgerà produttori italiani e internazionali, valorizzando le migliori etichette suddivise per categoria.

La locandina ufficiale dell'edizione 2026 de La Grande Festa del Vino®
La locandina ufficiale dell'edizione 2026 de La Grande Festa del Vino®

Sabato 26 settembre spazio anche al tradizionale Gran Galà dei Dogi, la Cena di Gala ufficiale della manifestazione dedicata a produttori, partner e protagonisti del mondo wine, tra alta cucina, grandi vini e intrattenimento.

Villa Farsetti protagonista del weekend del vino in Veneto

Per il secondo anno consecutivo la manifestazione si svolgerà nella prestigiosa Villa Farsetti, storica villa veneta del XVIII secolo considerata una delle location più affascinanti del territorio veneziano. Le sale ospiteranno un percorso degustativo internazionale suddiviso per territori, tipologie e identità produttive.

Le sale di Villa Farsetti ospiteranno un percorso degustativo internazionale suddiviso per territori, tipologie e identità produttive
Le sale di Villa Farsetti ospiteranno un percorso degustativo internazionale suddiviso per territori, tipologie e identità produttive

La Grande Festa del Vino 2026 si terrà sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle ore 10 alle 20, con ultima mescita alle 19.30. L’ingresso sarà libero, mentre per partecipare alle degustazioni sarà possibile acquistare le Wine Card ufficiali della manifestazione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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