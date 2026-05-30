La nuova casa di Moncalisse: inaugurata la cantina nel cuore del Trentodoc

Moncalisse ha inaugurato la nuova cantina a Seregnano di Civezzano, nel cuore del territorio del Trentodoc, a 600 metri di altitudine. Per l'azienda fondata dalle sorelle Julia e Karoline Walch si tratta di un passaggio importante: dopo il debutto dei primi vini, ha preso forma anche la sede che riunisce produzione, affinamento e accoglienza. A firmarla sono stati l'architetto altoatesino David Stuflesser e la socia Nadia Moroder, che hanno immaginato un edificio capace di dialogare con il paesaggio e con la storia del territorio.

Julia e Karoline Walch con alle spalle la nuova cantina di Moncalisse

Un’architettura che nasce dal paesaggio

La struttura si distingue per il suo profilo bianco e sinuoso, che emerge tra i vigneti seguendo le forme della collina anziché imporsi su di essa. L’ispirazione arriva direttamente dal contesto circostante: dai filari che modellano il pendio ai muretti a secco, fino alle antiche “Coppelle”, incisioni rupestri risalenti all’età del Bronzo e del Ferro rinvenute proprio tra le vigne della proprietà. Un legame così forte da riflettersi anche nell’identità visiva dell’azienda. Il logo di Moncalisse nasce infatti dalla pianta dell’edificio vista dall’alto e disegna una doppia forma che richiama contemporaneamente la “M” del marchio e l’unione delle due fondatrici. «Abbiamo cercato di trasformare l'elemento primordiale dell'architettura - il muro - in un elemento del paesaggio, facendolo fluttuare fino a farlo diventare un edificio» ha spiegato l’architetto.

Nel sottosuolo il cuore della cantina

L’aspetto più sorprendente della cantina, però, è quello che non si vede. Gran parte della struttura si sviluppa infatti nel sottosuolo, dove trovano spazio le aree produttive e gli ambienti destinati all’affinamento. Qui l’architettura accompagna le esigenze della cantina: la temperatura naturale del terreno, stabile attorno ai 13 gradi, garantisce condizioni ideali per il lungo riposo delle bottiglie Metodo Classico, mentre la lavorazione delle uve avviene interamente per gravità, una scelta pensata per preservare la materia prima con la massima delicatezza.

Vista dall'alto sulla nuova cantina di Moncalisse

All’interno, le pareti curvilinee e i contrasti tra luce e ombra contribuiscono a creare ambienti di forte impatto visivo. Il punto più scenografico è la barricaia, uno spazio alto undici metri che amplifica il senso di verticalità e profondità dell’intero progetto. «L’architettura si sviluppa attraverso un dialogo tra due mondi: quello nascosto e silenzioso della struttura ipogea, dove avvengono i processi produttivi, e quello visibile e aperto della parte emergente, pensata per accogliere il pubblico e raccontare l’identità di Moncalisse - hanno osservato le sorelle Walch. Origine e ambizione, precisione e profondità, passato e futuro segnano questo progetto». Anche i materiali raccontano il territorio. Le superfici in calcestruzzo rosso-marrone con inserti di porfido richiamano il colore della terra, mentre il bianco dell’involucro esterno rimanda alle rocce calcaree della zona e, simbolicamente, alla luminosità delle bollicine Trentodoc.

Enoturismo, degustazioni e accoglienza

La nuova cantina nasce però non solo come luogo di produzione. Moncalisse ha scelto di affiancare all’attività vitivinicola una proposta dedicata all’enoturismo, costruita attorno a visite guidate, degustazioni e masterclass che permettono di approfondire il legame tra vino, territorio e architettura. Il percorso si conclude sulla terrazza panoramica affacciata verso sud e nel Bistrot, pensato come ulteriore spazio di accoglienza.

La terrazza panoramica della nuova cantina di Moncalisse

«Con l’apertura della struttura puntiamo a dare un ulteriore slancio a Moncalisse, una realtà giovane ma determinata a lasciare un segno nel prestigioso scenario del Trentodoc. Nasce un vero luogo d’esperienza dove poter toccare con mano la filiera del vino a partire dalla terra. La tenuta si propone come uno spazio di conoscenza aperto alle visite e alle degustazioni abbinate alle specialità locali, con il chiaro obiettivo di valorizzare gli aspetti unici e distintivi della nostra terra» hanno concluso Julia e Karoline.