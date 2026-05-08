Buttafuoco Storico, un mese di eventi per i 30 anni del Club

C’è un momento, nel cuore dell’Oltrepò pavese, in cui il vino diventa racconto collettivo. È quello che culminerà venerdì 29 maggio alla Casa del Buttafuoco Storico, con “Il Patto del Fuoco: l’etichetta - Il Jeroboam del 30° prende forma”, appuntamento simbolico che segna il passaggio più significativo del trentennale del Club del Buttafuoco Storico. Durante la serata verrà infatti applicata al Jeroboam celebrativo l’etichetta realizzata dagli studenti dell’Istituto Maragliano, dedicata alla cuvée collettiva nata lo scorso febbraio, quando i produttori hanno unito i propri vini in un gesto rituale che racconta identità, appartenenza e visione condivisa.

Il Buttafuoco Storico festeggia 30 anni con eventi tra vigne e borghi

Un calendario diffuso tra Vigevano, Stradella e le colline dell’Oltrepò

Un evento che sintetizza lo spirito del Club, fondato nel 1996 per tutelare e valorizzare le vigne storiche dello Sperone di Stradella e che oggi festeggia trent’anni con un calendario diffuso di iniziative tra piazze, ristoranti e vigneti. Il mese di maggio si apre il 9 e 10 a Vigevano con “DiVino e DiRiso”, manifestazione dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio.

Dalle 10 del mattino si potranno acquistare i ticket degustazione e prenotare la masterclass “A bordo del Veliero, viaggio del Buttafuoco”, guidata da Massimiliano Porri nella Cavallerizza del Castello. Dalle 18, il vino del Club entrerà nei locali del centro con menu dedicati e abbinamenti mirati, mentre la domenica i produttori saranno protagonisti anche al Mercato Coldiretti Campagna Amica.

L’enoteca del Consorzio Club del Buttafuoco Storico

Il viaggio prosegue tra le colline: venerdì 15 maggio, a Montù Beccaria, il Club partecipa agli “Aperitivi al tramonto” di Acà, realtà impegnata nell’agricoltura rigenerativa, per un incontro tra vino e pratiche sostenibili. Il giorno successivo, sabato 16 maggio, ci si sposta a Stradella con “Le Vie del Buttafuoco Storico”, evento diffuso che porta i produttori fuori dai locali del centro cittadino con banchi d’assaggio e degustazioni aperte al pubblico. Il 23 maggio tappa a Bosmenso, frazione sopra Varzi, al Ristorante Buscone, dove il protagonista sarà l’abbinamento più identitario del territorio: il Buttafuoco Storico con il salame di Varzi in diverse stagionature, seguito da una cena a tema.

“Scollinando” chiude il mese dedicato al Buttafuoco Storico

A chiudere il programma del trentennale sarà, domenica 31 maggio, “Scollinando - Speciale 30 anni”, la storica passeggiata tra le vigne del Buttafuoco Storico, esperienza immersiva che restituisce al pubblico il legame profondo tra paesaggio, lavoro agricolo e cultura del vino. Un mese che diventa così racconto corale di un territorio e del suo vino-bandiera, tra tradizione e contemporaneità, con un calendario pensato per avvicinare il pubblico non solo alla degustazione, ma anche alla storia e alle persone che ogni giorno custodiscono questo patrimonio.