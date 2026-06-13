[cl/]Partendo da nord e proseguendo in senso orario, la prima Uga che si incontra è San Casciano. La vicinanza con Firenze e la presenza di numerose antiche famiglie fiorentine che qui fecero i loro primi investimenti in agricoltura, ha favorito sin dal lontano passato lo sviluppo di un sistema agricolo molto articolato, con una lunga tradizione contadina di mezzadria fortemente incentrata nella produzione di vino ed olio extravergine di oliva di qualità . La tradizione mezzadrile ha lasciato in eredità allagricoltura sancascianese una forte biodiversità delle colture ed un profilo paesaggistico unico. San Casciano, il giardino di Firenze È la bellezza del paesaggio, caratterizzato da dolci colline costellate di vigneti, oliveti (San Casciano è il territorio con più oliveti della provincia di Firenze), ville storiche e piccoli borghi, a renderne lunicità, facendo di questo territorio quella che è stata considerata per molti secoli la prima campagna di Firenze o anche il giardino di Firenze. Territorio etrusco, storicamente centro di commercio e punto di raccordo tra Siena e Firenze e tra Volterra e Fiesole, San Casciano è un territorio colmo di arte e storia e dove nel 1513 Niccolò Machiavelli scrisse il celebre trattato Il Principe. Il suo territorio, prettamente collinare, è caratterizzato da terreni moderatamente argillosi con la commistione di calcare e sabbia . Storia, geologia e clima: perché i vini di San Casciano sono così riconoscibili Il suolo è accompagnato da una forte presenza di scheletro, sia ciottolo tondo di origine fluviale che pietre di galestro e alberese che possono variare in concentrazione a seconda del versante e delle altitudini dei vigneti. I terreni, garantendo una buona disponibilità idrica, proteggono dalle annate più calde e siccitose che ultimamente risultano essere sempre più frequenti in Toscana. Il territorio può essere visto - in larga parte - come un vasto altopiano alluvionale solcato da numerosi valli, con altitudini tra i 250 e i 350 metri sul livello del mare. Le più importanti di queste sono la valle del torrente Terzona, che divide la collina di Monteridolfi da quella di Mercatale in Val di Pesa, e la valle del torrente Sugana , che divide il crinale de la Romola dalle zone di SantAndrea in Percussina, Cigliano e Argiano. Nella parte meridionale delle Uga, al confine con le Uga San Donato in Poggio e Montefiorelle troviamo invece la zona di Campòli Qui la repentina transizione verso un paesaggio più montuoso si accompagna a un altrettanto repentina transizione verso altre formazioni geologiche, in particolare formazione di Siliano e Alberese . L'Uga si caratterizza per un clima piuttosto fresco con buone escursioni termiche tra il giorno e la notte accompagnate dalla presenza di ventilazione proveniente dalla costa; condizioni che favoriscono un sano sviluppo ed una corretta maturazione delle uve. Le temperature rimangono piuttosto miti nel corso dellanno con inverni freddi ma non troppo rigidi ed estati calde ma non torride e temperature notturne più fresche che concedono respiro alle piante. Luniformità dei suoli, del paesaggio e del clima fa si che anche i vini, in particolare il Chianti Classico annata, abbiano uno stile molto omogeneo e riconoscibile. In particolare i vini di San Casciano si distinguono in media per un colore meno intenso di altri, ma più fitto rispetto per esempio a Lamole, e per una struttura tannica sempre molto bilanciata, oltre che per unacidità quasi mai aggressiva e per un frutto rotondo. Un poco più austeri sono invece i vini che nascono nella fascia meridionale della Uga, e in particolare nella parte alta del versante che si affaccia sulla valle della Greve, dove i vini iniziano ad assomigliare a quelli prodotti nella vicina Uga Montefioralle. Nel compless o i vini di San Casciano hanno una beva molto piacevole, vini golosi che si fanno apprezzare in gioventù, gastronomici e versatili negli abbinamenti e che garantiscono tuttavia la tenuta nel tempo. L'Associazione San Casciano Classico: un progetto nato per valorizzare il territorio LAssociazione è stata fondata ufficialmente nel 2018 , in seguito a numerosi incontri informali avvenuti negli anni precedenti, con la volontà di creare un struttura stabile di confronto e collaborazione tra i soci della zona per comunicare e valorizzare le peculiarità di questo territorio e dei suoi produttori. Lo scopo dellAssociazione è infatti quello di tutelare e promuovere le aziende vitivinicole del comune di San Casciano VP comprese nel Chianti Classico accomunate dalla millenaria storia del suo territorio, valorizzandone le particolarità geologiche e climatiche insieme alle sue tradizioni rurali e gastronomiche. Il logo dell Associazione San Casciano Classico rappresenta in forma stilizzata le due torri della porta principale del paese di San Casciano inserite in una forma lanceolata tipica della foglia dolivo e connotata dalle tonalità di colore delluva Sangiovese, protagonista dei nostri vigneti. Ecco il periodo a cui risalgono le tracce dei primi insediamenti etruschi nellarea: VII sec.a,c. - 1241, 1278, 1356, 1512. XV - XVIII sec 1891, 1924, 2018. Le annate in degustazione: dal 2024 al 2019, un viaggio attraverso sei vendemmie Non resta dunque che dare il via alla nostra degustazione effettuata nella cantina dellAzienda Cigliano di Sopra, a casa di Maddalena Fucile, presidente dellAssociazione San Casciano Classico. Ci misuriamo, come sempre fatto anche per le 6 Uga esplorate in precedenza, con i vini dellannata corrente e le 28 aziende che affronteremo (tutte quelle realmente attive fra le iscritte allAssociazione), ci mettono di fronte ad un scenario intrigante, trasformando il nostro percorso in una sorta di diagonale , a partire dal millesimo 2024 per spingersi fino al 2019. Diverse filosofie di uscita che rispondono evidentemente alle esigenze dei rispettivi mercati di riferimento. Non possiamo che iniziare la nostra cavalcata con Cigliano di Sopra. L'annata 2024 Cigliano di Sopra Cigliano di Sopra si estende per trentadue ettari sulle colline del Chianti Classico, a San Casciano in Val di Pesa. Sulla parte più alta della zona del Cigliano si trova la Villa storica, circondata da un parco secolare, dai giardini allitaliana e da una collezione di agrumi che racconta una tradizione antica. Otto ettari sono dedicati alla vigna, dieci agli oliveti, il resto è bosco e natura: un equilibrio agricolo che custodisce lidentità del luogo. Nel 2016, a Cigliano di Sopra, non inizia semplicemente un nuovo capitolo, ma prende vita un ritorno alle radici. Maddalena Fucile sceglie di provare a restituire unanima alla Fattoria, un luogo che per generazioni ha prodotto vino, custodendo la tradizione agricola, destinando però limbottigliamento di una piccola parte per il consumo familiare. Da allora, anche con laiuto di Matteo Vaccari, Maddalena inizia a tessere pazientemente la storia produttiva di Cigliano di Sopra arrivando a produrre oggi circa 30mila bottiglie. Vino in degustazione: Chianti Classico 2024 - Il dinamismo di Maddalena Fucile, che traspare anche dallenergia profusa nellorganizzazione della degustazione dei vini della Uga, in qualità di Presidente dellAssociazione San Casciano Classico, si ripercuote anche in questo vino, fresco, cesellato, saporoso. Vino top: Chianti Classico Riserva Vigneto Branca 2023 [cartiglio_pers]1[/cartiglio_pers] Marchesi Antinori La famiglia Antinori è legata alla terra del Chianti Classico da più di seicento anni: da quando, nel 1385, Giovanni di Piero Antinori entrò a far parte dell'Arte Fiorentina dei Vinattieri. In tutta la sua lunga storia, attraverso 26 generazioni, la famiglia ha sempre gestito direttamente questa attività con scelte innovative e talvolta coraggiose ma sempre mantenendo inalterato il rispetto per le tradizioni e per il territorio. Il territorio del Chianti Classico accoglie oggi alcune delle storiche tenute della famiglia Antinori come Tenuta Tignanello, Badia a Passignano e Pèppoli e linnovativa cantina Antinori nel Chianti Classico. In questi luoghi del vino tanto vicini quanto diversi, il terroir riesce ad esaltare le sfumature di ogni singola tenuta, donando al vino un carattere spiccato ed una grande riconoscibilità. Una filosofia produttiva, quella dei Marchesi Antinori, orientata alla caratterizzazione e la valorizzazione di ogni singolo terroir. Vino in degustazione: Chianti Classico Peppoli 2024 - La tradizione prestigiosa dei Marchesi Antinori si rinnova di anno in anno senza soluzione di continuità promuovendo vini che ogni volta, come attesta il Peppoli, confermano un savoir faire non comune e un attenzione ai dettagli che si ritrova raramente. Vino top: Toscana IGT Tignanello 2023 [cartiglio_pers]2[/cartiglio_pers] Castello di Gabbiano Castello di Gabbiano conta un totale di 165 ettari vitati, situati principalmente nel comune di San Casciano in Val di Pesa, dove sorgono la cantina di vinificazione e quella di affinamento. I vigneti del castello si snodano su terra argillosa, calcarea e ricca di sassi. È il connubio tra la terra e il vitigno a fare la differenza: ogni vitigno ha caratteristiche proprie, esigenze e risposte differenti, conoscerle a fondo per saperle prevedere è indispensabile. Lutilizzo delle tecnologie più moderne permette di compiere i gesti e le operazioni tramandate dallesperienza con maggior controllo, mira e capacità. Vino in degustazione: Chianti Classico Castello di Gabbiano 2024 - qui la linea completa dei vini è insieme espressione di un territorio di vocazione unica, ma anche di letture idealmente equilibrate, come in questo vino che si dipana tra la tradizione del passato e la chiave moderna, contemplando succosità e bevibilità Vino top: Chianti Classico Gran Selezione Bellezza 2020 [cartiglio_pers]3[/cartiglio_pers] Azienda Agricola Mori Concetta L'azienda nasce nel 1965 grazie ai nonni Adolfo Mori ed Emma Fusi; la figlia Concetta con il marito Mario Becatelli, ha portato avanti l'attività poi ereditata dal figlio Massimo che continua la tradizione di famiglia rinnovando i vigneti ed imbottigliando per la prima volta. La superficie vitata è di 1,2 ettari oltre a 3 ettari di oliveto, tutti condotti in regime di agricoltura biologica. Vino in degustazione: Chianti Classico Morino 2024 - Questo vino si presta per introdurre un aspetto fondamentale per i Chianti Classico di questa zona, ovvero la loro comprovata vocazione gastronomica. Questo è un sorso che appaga con il suo andamento ritmico che lo rende ideale compagno di merende. Vino top: Chianti Classico Morino 2023 [cartiglio_pers]4[/cartiglio_pers] Villa Le Corti - Principe Corsini Villa Le Corti è la storica tenuta di proprietà della famiglia Corsini, situata a San Casciano in Val di Pesa. Il legame della famiglia con queste terre risale al 1363, quando acquistò la tenuta insieme all'antico frantoio, avviando la coltivazione di vigneti e oliveti in un territorio da sempre naturalmente vocato alla vite e all'ulivo.La proprietà si estende su 50 ettari vitati, coltivati prevalentemente a Sangiovese, affiancato da varietà minori come Colorino e Merlot. I vigneti si trovano a un'altitudine compresa tra i 250 e i 320 metri s.l.m., su suoli calcareo-argillosi ricchi di ciottoli tondeggianti di origine fluviale, ideali per conferire struttura ed eleganza ai vini. Dal 1992 la tenuta è guidata da Duccio Corsini, che ha introdotto pratiche di agricoltura biologica e biodinamica, con una profonda attenzione al rispetto della natura e alla valorizzazione dell'identità del territorio Vino in degustazione: Chianti Classico Le Corti 2024 - Da unantichissima famiglia fiorentina con secoli di storia, che vanta antenati illustri: un Papa, Clemente XII, e un Santo: Andrea Corsini, vescovo di Fiesole, ti aspetti molto. Il riferimento oggi è Duccio Corsini e il vino ne riflette a pieno il suo carattere nobiliare. Vino top: Chianti Classico Gran Selezione Don Tommaso 2022 [cartiglio_pers]5[/cartiglio_pers] Alla conclusione di questo primo blocco possiamo affermare che la 2024 si presta molto bene per la tipologia annata, interpretata in modo flessibile e con una lettura contemporanea del territorio. L'annata 2023 Fattoria San Michele a Torri La Fattoria prende il nome dall'omonimo borgo e si estende su 1113 ettari di cui 90 coltivati a vigneto, 140 a oliveto e la parte restante a seminativo, bosco e allevamento di cinta senese tutti a certificazione biologica dal 1993. Il proprietario Paolo Nocentini ha dato un forte impulso e sviluppo all'attività agricola tradizionale, ampliando e rinnovando le coltivazioni e indirizzandola alla produzione biologica di prodotti tipici toscani di qualità. Vino in degustazione: Chianti Classico La Gabbiola 2023 - La prima impressione che dà Paolo è che gli prema evidenziare anzitutto quanto conti vivere unesperienza nella sua Fattoria per scoprirne odori, sapori e lo stile dei suoi vini, come questo, improntato alla genuinità ed a uno stile di vita quasi dimenticati. Vino top: Chianti Classico Gran Selezione Poggio Brandi 2021 [cartiglio_pers]6[/cartiglio_pers] Luiano Luiano è uno dei più antichi e prestigiosi borghi del nord del Chianti Classico,un forte costruito nel 1389 e appartenuto nel tempo a prestigione famiglie fiorentine come i Borromei e gli Strozzi. Nel 1959 Alberto Palombo, commerciante di stoffe e tessuti, si trasferì da Napoli per proseguire nella tradizione di produzione viticola che ha caratterizzato la storia di Luiano. Negli anni '90 il figlio Antonio Palumbo decide di dedicarsi totalmente all'azienda ealla produzione di vino, oggi affiancato dai suoi figli Alessandro e Felicia. Vino in degustazione: Chianti Classico Luiano 2023 - Ci ha convinti la descrizione del vino nel loro sito. Vuole essere visto senza farsi vedere, suonare una nota che le contiene tutte. Lento nel dispiegare i suoi profumi varietali, accattivante nello sviluppo fruttato, lascia presagire una possibile interessante evoluzione Vino top: Chianti Classico Gran Selezione Ottantuno 2022 [cartiglio_pers]7[/cartiglio_pers] La Vigna di San Martino a Argiano Due amici, Andrea Toccaceli agronomo e Giampaolo Chiettini enologo, hanno cercato e trovato un vigneto per loro vocato a produrre Chianti Classico di alta qualità. Il vigneto di un ettaro di superficie in conduzione biologica, si trova a San Casciano su una collina a 300 metri di altitudine con suoli di ciottoli del pliocene e ghiaie intervallate da sabbie di origine marina. Vino in degustazione: Chianti Classico Riserva La Vigna di San Martino a Argiano 2023 - Giampaolo ha chiarito da subito che non ci avrebbe riservato altro vino se non questo, indicato anche come vino top. Sarà per i suoi precedenti come Cantiniere dagli Antinori, fatto sta che questo vino esprime purezza ed eleganza Vino top: lo stesso Chianti Classico Riserva La Vigna di San Martino a Argiano 2023 [cartiglio_pers]8[/cartiglio_pers] Capaccioli - Poggio Niccolini La vigna di un ettaro è stata acquistata da nonno Rolando nel 1974 e rimasta in famiglia si da allora, ma è soltanto recentemente che i nipoti Enrico e Federica hanno scelto di avviare l'azienda vitivinicola con il nome di famiglia. È del 2020 la prima annata prodotta, portando in bottiglia la visione contemporanea dei due fratelli e la tradizione ed esperienza tramandata dal nonno. Vino in degustazione: Chianti Classico Capaccioli 2023 - Insomma qui siamo di fronte ad unazienda giovane ed è lodevole che sia nata come frutto di riflessioni fatte in epoca Covid, con tutte le incognite del caso. Nel bicchiere leffetto è quello di unapprezzabile freschezza e dinamicità nelle sfumature fruttate. Vino top: IGT Toscana Capaccioli 2024 [cartiglio_pers]9[/cartiglio_pers] Mons Driadalis Mons Driadalis nasce da un sogno: quello di produrre vini unici, che possiedano una propria anima e natura, con la propria umanità. Allinizio ci fu una piccola vigna, una vigna di casa, 298 barbatelle di Merlot, coccolate come fossero figli. Loro sono ancora lì che crescono, con i loro tempi, i loro ritmi. Nel frattempo si è unita alla famiglia una bellissima vigna di Sangiovese, nel Chianti Classico, a San Casciano. Da qui nascono i primi due vini: un rosato da vinificazione in bianco ed un Chianti Classico Riserva. Infine, sempre Sangiovese, la nostra anima, con due ettari a Lamole ed il suo percorso unico. Poche bottiglie, fatte con passione. [stag]{ID:15784}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico Riserva Mons Driadalis 2023 - Al momento pare lunico vino presente nel portafoglio aziendale e dunque viene considerato anche come vino top. IL nome di fantasia significa in latino monte delle Driadi, monte fatato. Sangiovese ben fatto, bilanciato nella trama tannica. Vino top: lo stesso Chianti Classico Riserva Mons Driadalis 2023 [cartiglio_pers]10[/cartiglio_pers] Poggio Torselli Poggio Torselli è presenza secolare unita ad una straordinaria posizione; un contesto paesaggistico unico nel saliscendi armonioso di vigneti e oliveti che la circondano e ne fanno un gioiello di rara e maestosa bellezza. La sua storia affonda le radici nel rinascimento fiorentino e dopo una serie di lunghi ed impegnativi interventi di restauro conservativo, nel 2002 la Villa, il Giardino allItaliana e il parco tornavano finalmente allantico splendore. La disposizione delle varie parcelle nella Tenuta disegna un continuum che si estende per 42 ettari, a diverse altezze, con impasti geologicamente diversificati e secondo diverse esposizioni. [stag]{ID:15785}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico Poggio Torselli 2023 - Se è vero come è vero che in questa azienda ogni vino prodotto sia frutto di un processo di vinificazione che unisce tecniche tradizionali a tecnologie moderne, con un focus particolare alla sostenibilità, ebbene qui troviamo intensità di frutto e complessità. Vino top: IGT Toscana Rosso Ritorno 2022 [cartiglio_pers]11[/cartiglio_pers] Azienda Agricola Bruscola Tra le colline di San Casciano in Val di Pesa, LAzienda Agricola Bruscola racconta una storia di famigli, terra, memoria contadina. Oggi la terza generazione porta avanti il lavoro e i valori di una famiglia che da sempre vive queste colline e ne coltiva la terra. Nata dal sogno dove il vino dialoga con il passato, tra filari, olivi e antichi attrezzi agricoli che custodiscono la cultura rurale toscana. Ogni bottiglia porta il nome di strumenti dimenticati, quasi a trasformare il lavoro dei campi in racconto. Qui il vino è tradizione, memoria viva e paesaggio imbottigliato. [stag]{ID:15786}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico IVersoio 2023 - Curioso precisare che il nome Bruscola rimanda al cesto in giunco intrecciato in cui si ponevano le olive che poi dovevano essere frante. La vanificazione a conduzione naturale si riverbera in un vino dallimpatto convincente e uno sviluppo fruttato interessante. Vino top: IGT Toscana Stibbio 2022 [cartiglio_pers]12[/cartiglio_pers] Calcamura Calcamura comincia alla fine del 2019 quando Stefano dall'Italia ed Andreita dal Cile, tutti e due enologi, decidono di comprare 0,6 ettari di vigna a San Casciano in Val di Pesa. Nel 2021 la proprietà cresce e raggiunge i 1,2 ettari. Insieme si prendono cura di tutti i passaggi della produzione, dalla potatura all'imbottigliamento per cercare di fare vini che siano una rappresentazione classica e contemporanea dell'areale di produzione. [stag]{ID:15790}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico Calcamura 2023 - Parlare in questo caso di un fazzoletto di vigna non è un offesa, anzi, può rivelarsi un plus in termini di accuratezza nel lavoro in vigna ed in cantina. Potenziale interessante data la nitidezza dei profumi, lenergia pulsante e il forte richiamo territoriale. Vino top: Chianti Classico Gran Selezione Calcamura 2022 [cartiglio_pers]13[/cartiglio_pers] Mangiacane La storia di Villa Mangiacane ha radici antiche che risalgono alla fine del XIV secolo. La villa fu progettata da Michelangelo e costruita per la famiglia Machiavelli nel 2007. Villa Mangiacane e i suoi vigneti sono oggi un luogo, dove storia, arte e cultura convivono, la coltivazione delle vigne e degli oliveti segue metodi biologici. [stag]{ID:15793}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico Villa Mangiacane 2023 - Lazienda propone una vasta gamma produttiva offrendo alternative sia frizzanti che in bianco, oltre a un Super Tuscan e allimmancabile Vin Santo puntando anche sul rapporto qualità prezzo. Questo vino non manca di frutto, intrigante lo sviluppo. Vino top: Chianti Classico Gran Selezione Villa Mangiacane Gran Selezione 2021 [cartiglio_pers]14[/cartiglio_pers] Poggio Borgoni Poggio Borgoni è azienda agricola, ma anche Relais ed osteria. La componente agricola ha origini antiche. Nasce infatti dallunione delle terre dei Vescovi di Firenze con i terreni della famiglia Borromeo, limportante dinastia milanese giunta in Toscana e nel Chianti Classico nel sedicesimo secolo. Oggi come ieri, il clima e lesposizione favorevole sposano lattento lavoro di produzione dei prodotti agricoli, in particolare vino e olio extra vergine. [stag]{ID:15794}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico Curva del Vescovo 2023 - La tentazione di soffermarsi in particolare sullaspetto ospitalità è tanta, visti gli sforzi profusi e le energie che non vanno tuttavia a discapito della qualità della produzione vinicola. Il potpourri floreale e la balsamicità del sorso lo dimostrano a pieno. Vino top: Chianti Classico Riserva Borromeo 2021 [cartiglio_pers]15[/cartiglio_pers] Conte Guicciardini Belvedere-Campòli Belvedere-Campòli nel Chianti Classico è il nuovo gioiello che dal 2015 si affianca alle aziende dei Conti Guicciardini: Castello di Poppiano, azienda storica e leader del Chianti Colli Fiorentini, e Massi di Mandorlaia, realtà affermata nel Morellino di Scansano. Le vigne di Belvedere Campoli sono fra quelle situate a maggiore altitudine, a circa 420 m s.l.m. nel territorio del Chianti Classico di San Casciano Val di Pesa. È da questo ambiente pedoclimatico ottimale che ricaviamo esempi evidenti di ciò che di elegante può esprimere il Sangiovese in questa zona. Tannini eleganti, struttura importante unita però ad una grande facilità di beva. [stag]{ID:15795}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico Belvedere Campòli 2023 - Autentico fiore allocchiello dei Conti Guicciardini nel Chianti Classsico, Belvedere Campòli ha trovato la sua consacrazione con la Gran Selezione consegnataci come vino top. La versione annata nel suo sviluppo gustoso, ne conferma eleganza e armonia. Vino top: Chianti Classico Gran Selezione Il Tabernacolo 2021 [cartiglio_pers]16[/cartiglio_pers] Tenuta La Poggiona I fondatori Mauro Bolla e Marina Brendolan incominciano nel 2019 la storia di questa azienda, dando vita con amore, dedizione e tenacia ad un progetto impegnativo e dalle caratteristiche chiare fin da subito: 55 ettari di vigneti, uliveti coltivati in regime di agricoltura biologica e contornati da natura incontaminata, che svelano il fascino e leterna bellezza del Chianti Classico. [stag]{ID:15796}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico 2023 - Parliamo per una vola del suolo che in questo caso ha un ruolo fondamentale. Moderatamente argilloso, accompagnato da una forte presenza di ciottolo tondo di origine fluviale, pietre di galestro, alberese e minerali, dona a questo un vino ritmo, freschezza e sapidità Vino top: IGT Rosso Toscana Fuoco Centrale 2023 [cartiglio_pers]17[/cartiglio_pers] Montesecondo Azienda biodinamica guidata da Silvio Messana, segue una filosofia aziendale che intende la vigna come un organism vivente, prediligendo un approccio di basso intervento per rispettare lautenticità del frutto. La produzione si concentra su monovitigni autoctoni , in particolare il Sangiovese, vinificati con lieviti indigeni. Gli affinamenti spaziano dalluso del cemento allimpiego di anfore per etichette iconiche come il TIN. I vini sono vibranti, dotati di una dinamicità che riflette la natura incontaminata dei vigneti. [stag]{ID:15797}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico 2023 - Questo vino rappresenta lespressione territoriale di tre vitigni autoctoni, Sangiovese, Canaiolo e Colorino. La prevalenza delle uve raccolta da vigne più vecchie permette di cogliere a pieno la complessità, la fragranza e la lunghezza che il frutto di tali piante conferisce Vino top: Toscana IGT San Martino 2018 [cartiglio_pers]18[/cartiglio_pers] Caldo torrido, grandine, forti e prolungate precipitazioni, alluvioni, gelate, peronospera, oidio: nonostante questi flagelli che non hanno risparmiato nemmeno il Chianti Classico la risposta di questi 2023 ci rincuora. L'annata 2022 La Sala del Torriano La tenuta nasce dall'unione di due anime storiche: il Torriano, proprietà della famiglia di Francesco Rossi Ferrini dal 1935, e La Sala, fondata nel 1981 e acquisita nel 2014. Con oltre 33 ettari di vigneti condotti in regime biologico, la cantina persegue un unico obiettivo: produrre vini sinceri, territoriali e di estrema pulizia. I vigneti si estendono su terreni d'elezione, tra i 200 e i 350 metri di altitudine, caratterizzati da una complessa composizione che regala ai vini freschezza, mineralità e vibrante struttura. La fermentazione in piccoli lotti e l'uso dei legni mai invasivi permettono di preservare l'identità di ogni singolo appezzamento. [stag]{ID:15798}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico La Sala del Torriano 2022 - Evidente lobiettivo primario di dare un timbro territoriale a tutti i vini aziendali partendo dalla base della piramide produttiva con lintento di esaltare purezza e carattere del Sangiovese. IL sorso si apre sulla spinta del tannino con chiusura fruttata . Vino top: Chianti Classico Gran Selezione Il Torriano 2021 [cartiglio_pers]19[/cartiglio_pers] Azienda Agricola Villa S. Andrea L'azienda si estende su oltre 600 ettari ed ha come centro l'antico Borgo di Fabbrica, dove sorgono anche la villa, la chiesta di Sant'Andrea e la cantina di vinificazione. I vigneti si trovano ad un'altitudine tra 250 e 300 metri con esposizione sud-ovest e si estendono per 50 ettari, con suoli argillosi e presenza di scheletro. I restanti ettari sono coltivati a oliveti e parte dell'azienda faunistico-venatoria mentre quelli pianeggianti sono coltivati a seminativi. [stag]{ID:15800}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico Villa S. Andrea 2022 - sarebbe un delitto trascurare laspetto ospitalità per quello che può essere tranquillamente definito un country relais a tutti gli effetti. La gamma produttiva si caratterizza per la sua compattezza e non esiste miglior biglietto da visita di questo vino. Vino top: Chianti Classico Gran Selezione Montelodoli 2021 [cartiglio_pers]20[/cartiglio_pers] Azienda Agricola Poggio Santo Piccolo produttore nella zona di Montefiridolfi, conta di un ettaro di vigna e due di oliveto. Si applica grande attenzione durante tutto il processo produttivo, i lavori sono manuali e rispettosi dell'ambiente portando avanti una tradizione familiare da due generazioni. Il principio è il rispetto del carattere delle vigne per fare emergere profumi e sapori di questa terra con la loro massima espressività. [stag]{ID:15801}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico Riserva 2022 - Azienda che si inserisce in questa degustazione con una storia di tutto rispetto e che appare con questo vino introspettivo in modo distintivo rispetto al blocco sin qui affrontato. Le componenti evolutive olfattive e gustative si rivelano in tutta la loro nettezza. Vino top: IGT Toscana Spada dOro 2022 [cartiglio_pers]21[/cartiglio_pers] Baciate Me È il progetto creato da quattro compagni di squadra, un'amicizia nata inseguendo un pallone da calcio. Proprio dietro a quel campo da calcio si trova una vigna di oltre 50 anni, abbandonata da molto tempo, che hanno scelto di recuperare. L'azienda si estende su circa 2 ettari di viti e tanti olivi a Montefiridolfi, a 350 mt di altitudine. [stag]{ID:15803}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico Avenne 2022 - Lamicizia è sempre un ottimo punto di partenza se si vuole fare vino seriamente. E tutti ci riempiamo la bocca con termini che richiamano alla territorialità e alla tipicità, spesso vuoti di significato. Non è questo il caso. Calice succoso, brillante, convincente. Avenne... Vino top IGT Toscana Rosso BACIATE ME 2022 [cartiglio_pers]22[/cartiglio_pers] Lannata 2022 nel Chianti Classico racconta una storia di adattamento e resilienza dove I produttori hanno dovuto confrontarsi con una delle annate più calde mai registrate. Nonostante il contesto i vini sono ottimi. L'annata 2021 Carus Vini Lazienda appartiene alla famiglia Carissimo, che ha individuato la vocazione autentica di questo territorio rinnovando interamente la filiera vitivinicola dellazienda agricola di proprietà, trasformandola nel 2011 in un moderno stabilimento per la produzione di vini di qualità. Nella superficie vitata di 13,5 ettari si adottano moderne tecnologie investendo in ricerca e innovazione, senza perdere l'obiettivo di produrre vini di alta qualità. L'azienda è certificata biologica dal 2018. [stag]{ID:15804}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico Baldero 2021 - Qui si producono vini che rispecchiano la tradizione chiantigiana dellareale di provenienza, senza disdegnare sconfinanti verso luso di vitigni doltralpe (vedasi il loro vino top). Entra delicatamente fresco con tannicità piuttosto energica e finale di piacevole lunghezza. Vino top: IGT Toscana Rosso Tespero 2020 [cartiglio_pers]23[/cartiglio_pers] Fattoria Vallacchio Le vigne intorno alla bella villa del XIV secolo si trovano a 320 metri di altitudine su un suolo di medio impasto, argilloso con presenza di scheletro. I vigneti raggiungono in modo naturale una condizione di equilibrio grazie al patrimonio di biodiversità derivante dai boschi e ulivi circostanti. In cantina tradizione e innovazione formano un'unica filosofia produttiva: la cantina tradizionale custodisce antichi saperi e quella moderna esalta la tecnologica e sostenibilità per esaltare la qualità dei vini. [stag]{ID:15805}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico Villa Vallacchio 2021 - Da unannata di una simile importanza raramente ci è capitato di incappare in vini deludenti. Qui loccasione è stata colta in pieno grazie ad uninterpretazione sinuosa, reattiva e ben profilata, dalla beve fresca e rilassata con aromi intensi e definiti Vino top: Chianti Classico Gran Selezione Cristiana 2020 [cartiglio_pers]24[/cartiglio_pers] Azienda Agricola Terre di Perseto Terre di Perseto sorge sulle colline tra San Casciano e Greve in Chianti e si estende su una superficie di 40 ettari di cui 17 ettari coltivati a vigneto e 6 ettari a oliveto. L'azienda, fondata da Metello Sabatini negli anni cinquanta del novecento, è oggi condotta dai nipoti Niccolò e Daniel Martelli che continuano la tradizione di famiglia con passione e dedizione. I vigneti si trovano ad un'altitudine tra i 250 e 300 metri, esposti prevalentemente a sud-ovest, con un suolo di calcare alberese. [stag]{ID:15807}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico Albore 2021 - Ribadiamo il concetto. Giusto pretendere il meglio quando lannata particolarmente favorevole lo consente. Il risultato corrisponde alle aspettative di un vero Gallo Nero, di chiara lettura gusto-olfattiva, ineccepibile nella costruzione e nella complessità dei sapori. Vino top: Chianti Classico Riserva Primo Sole 2020 [cartiglio_pers]25[/cartiglio_pers] Azienda Agricola Il Colle L'azienda nasce nel 1983 e per oltre 35 anni ha prodotto Chianti Classico, conferendo il vino sfuso ad altre cantine del territorio. Nel 2018 entra in azienda la giovane Silvia Badii e da vita al proprio progetto, iniziando nel 2019 la prima vendemmia con imbottigliamento. Oggi produce Chianti Classico Annata e Gran Selezione, insieme a vini IGT in purezza: Sangiovese e Cabernet Sauvignon, a cui si aggiungerà prossimamente un Merlot. Una produzione che unisce esperienza, identità territoriale e una visione contemporanea del Chianti Classico. [stag]{ID:15809}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico Il Colle 2021 - blocco dei 2021 non poteva che concludersi confermando le nostre impressioni sullannata. Per Silvia ogni bottiglia deve raccontare il territorio, ogni assaggio va visto come un viaggio tra profumi e sapori tipicamente toscani. Vino ben riuscito e coerente. Vino top: Chianti Classico Gran Selezione 36 Filari 2020 [cartiglio_pers]26[/cartiglio_pers] Poco da dire, parliamo di unannata formidabile con vini in grado coniUgare spessore e agilità fin dalla loro presentazione alla Chianti Classico Collection di ottobre 2023. Solo conferme da questa bella batteria. L'annata 2020 La Querce Seconda La Querce Seconda condotta da Niccolò Bernabei e Linda Sandkvist è l'azienda produttrice situata più a nord nella zona del Chianti Classico, nella frazione di Romola. La produzione di Chianti Classico ha inizio negli anni '70, quando la madre svedese di Niccolò, Monica, piantò il primo vigneto. Da sempre all'aperto e preferibilmente nei campi, Niccolò iniziò a lavorare con la madre e nel 1995 avviò la produzione a livello professionale. Certificata biologica dal 2021 con 7 ettari totali di vigneti, la produzione di Chianti Classico proviene dai terreni collocati a la Romola e Terzona a San Casciano, mentre una produzione minore proviene dalla zona di Montespertoli. [stag]{ID:15812}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico La Querce 2020 - Diciamo la verità, in un anno così tristemente eccezionale come il 2020 i produttori del Gallo Nero sono comunque riusciti e portare in cantina uve sane e di ottima qualità. Il risultato in questo caso è un vino di carattere e personalità da seguire con levoluzione. Vino top: Chianti Classico Gran Selezione La Querce 2019 [cartiglio_pers]27[/cartiglio_pers] L'annata 2019 Azienda Agricola Solatione Solatione si trova a Mercatale Val di Pesa ad un'altitudine di 450 metri, tra le colline dove l'esposizione del sole è cosi favorevole che ha ispirato il nome dell'azienda. Dai sei ettari di vigneto ricchissimi di alberese nascono vini profondamente legati al territorio, eleganti e longevi. Il vino fermenta in cemento ed affina in botte grande, tonneaux e alcune barriques. [stag]{ID:15813}[/stag] Vino in degustazione: Chianti Classico Solatione 2019 - Non tutti sanno che solo nel 1992 lazienda ha incominciato a imbottigliare i propri vini, fin ad allora venduti sfusi. Passione, attenzione al vigneto e selezione delle uve in fase di vendemmia portano ad uninterpretazione godibile di una grande annata Vino top: IGT Toscana Rossombroso 2017 [cartiglio_pers]28[/cartiglio_pers] San Casciano è una delle Uga più interessanti del Chianti Classico Affidiamo le considerazioni finali a Maddalena: « Che dire, oggi la nostra Uga si rivela una tra le più dinamiche: un piccolo laboratorio del Chianti Classico dove, accanto alle aziende storiche, custodi di un sapere consolidato, si muove una nuova generazione di piccoli produttori, realtà agili e coraggiose che stanno contribuendo a ridefinire i confini qualitativi di questa zona. Un equilibrio tra memoria e slancio in cui, osservando più da vicino, si riscopre una forte identità, capace di esprimere vini riconoscibili, immediati, golosi e mai banali nella loro giovinezza , ma allo stesso tempo capaci di tenere testa al tempo». Brava Maddalena, siamo tutti con te. [stag]{ID:15764}[/stag]