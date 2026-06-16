Dalla liquidazione al rilancio: Mack & Schühle acquisisce La Versa

Svolta storica per La Versa, uno dei marchi simbolo dell’enologia oltrepadana e, in particolare, della spumantistica italiana. L’assemblea di Terre d’Oltrepò Scapa, la cooperativa attualmente guidata dal commissario nominato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, Luigi Zangone, ha approvato l’offerta di acquisto presentata da Mack & Schühle Italia per lo stabilimento e il marchio La Versa. L'operazione chiude una fase particolarmente complessa per Terre d'Oltrepò e per La Versa, al centro negli ultimi mesi di una lunga vicenda societaria che ha visto susseguirsi ipotesi di ingresso di nuovi investitori, tensioni tra soci, difficoltà finanziarie e infine la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa.

La Versa, marchio storico dell‘Oltrepò pavese, passa a Mack & Schühle Italia

Nel corso del 2026 la vicenda di Terre d’Oltrepò ha conosciuto una fase decisiva, segnata dalla gestione commissariale e dall’attuazione del percorso di liquidazione coatta amministrativa avviato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. La cooperativa, tra le realtà più rilevanti dell’Oltrepò pavese per volumi produttivi e conferimenti, si è trovata ad affrontare una complessa ristrutturazione finanziaria e organizzativa, con l’obiettivo di garantire continuità alla prossima vendemmia e al tempo stesso alleggerire la struttura patrimoniale. In questa fase si erano anche valutate ipotesi alternative di rilancio industriale, tra cui l’interesse del gruppo Collis e del tandem Losito-Guarini, poi non concretizzatosi, prima dell’approdo definitivo all’offerta di Mack & Schühle Italia.

Oltrepò pavese: un passaggio chiave per il futuro del brand

La decisione, assunta nella serata di lunedì 15, rappresenta un passaggio destinato a segnare profondamente il futuro di uno dei brand più conosciuti dell’Oltrepò pavese. L’offerta, unica pervenuta nell’ambito della procedura di liquidazione della cooperativa, ha ottenuto il via libera del consiglio di amministrazione. L’importo dell’operazione non è stato reso noto. L’acquisizione riguarda il complesso produttivo di Santa Maria della Versa, in via Crispi, e soprattutto lo storico marchio La Versa, da decenni ambasciatore dell’Oltrepò sui mercati nazionali e internazionali.

Mack & Schühle Italia: nuova fase per La Versa

L’ingresso di Mack & Schühle Italia apre ora una nuova fase per l’azienda. La società, filiale italiana del gruppo tedesco Mack & Schühle AG, opera nel settore della distribuzione vinicola e sviluppa un volume d’affari che supera i 200 milioni di euro annui, con una presenza consolidata nella grande distribuzione, nell’Horeca e sui mercati esteri. Numeri che testimoniano la solidità di un operatore in grado di valorizzare marchi storici e di svilupparne il potenziale commerciale.

Piano industriale e prospettive per Terre d’Oltrepò

In attesa di conoscere il piano industriale e le strategie che verranno adottate per La Versa, l’operazione viene accolta positivamente anche da Terre d’Oltrepò. La cessione consentirà infatti di alleggerire la struttura patrimoniale della cooperativa e di generare risorse finanziarie utili a sostenere l’attività aziendale in vista della prossima vendemmia, con l’obiettivo, ritenuto sfidante dagli osservatori del settore, di raggiungere i 180 mila quintali di uva conferita.

La vendita consentirà di generare risorse finanziari in vista della prossima vendemmia

Dal punto di vista della procedura commissariale, l’operazione permette inoltre di cedere un ramo d’azienda particolarmente rilevante e di reperire liquidità da destinare al pagamento dei conferimenti ai soci viticoltori. Secondo quanto riferito dalla cooperativa, la vendita si inserisce nel percorso di risanamento sostenuto fin dall’inizio dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, guidato dal ministro Adolfo Urso, e dalla Direzione generale competente. L’obiettivo finale rimane quello di accompagnare Terre d’Oltrepò verso il completamento della liquidazione coatta amministrativa e il successivo ritorno a un modello cooperativo economicamente solido e sostenibile.