Pallini accende i rooftop di Roma con eventi di mixology e bartender internazionali

Pallini, la storica e unica distilleria ancora attiva nella Capitale sin dai primi del Novecento, ha aperto la sua mixology season al gusto del Limonzero, il suo primo limoncello analcolico, sul rooftop Seen by Oliver dell'hotel Anantara Palazzo Naiadi. È stato il primo di una serie di appuntamenti che si concluderanno a settembre, dedicati al No.3 London Dry Gin e ad altre referenze del suo porfolio. Ultima referenza nata il Limonzero, estensione del classico Limoncello,realizzato con limoni Sfusato Igp della Costiera Amalfitana, senza l'aggiunta di profumi o aromi. È alla base di cocktail per chi sceglie il mindful drinking, ovvero il bere consapevole, ma con tutta creatività dei barman è ideale anche per miscelazioni alcoliche. È stato presentato in tre preparazioni inedite: il Limonzero Spritz 0% alcol e soda, lo Zea Eat, con sciroppo ai fiori di Sambuco e Ginger beer e Fluo, simple sirup e soda al Cardamomo.

Limonzero è stato protagonista nelle miscelazioni a Roma

A fare gli onori di casa è stata Micaela Pallini, rappresentante della quinta generazione della famiglia, presidente e ad, fresca di nomina a Cavaliere del Lavoro. «Dal 2024 al 2025 la crescita del settore degli spirits analcolici - ha detto - è stata del 65%, trainata anche da grandi brand che stanno investendo nello Zero. Per il nostro prodotto, globalmente e non solo per il mercato Italia, l'anno scorso siamo cresciuti del 95%, partendo da volumi piccoli. Quest'anno il trend è sempre di crescita, sopra il 50%, trainati dalla richiesta del mercato americano. Cresce anche l'interesse della grande distirbuzione».

Micaela Pallini, presidente e ad dell'omonima azienda

La stagione estiva firmata Pallini

La stagione estiva by Pallini prosegue in collaborazione con il DoubleTree by Hilton Rome Monti, hotel quattro stelle affacciato sulla Basilica di S.Maria Maggiore.Sul roof top si svolgeranno guest shift con bartender che realizzeranno drink esclusivi con il No.3 London Dry Gin, realizzato presso la Royal de Kuyper Distillers, un’antica distilleria olandese. In equilibrio tra ginepro, agrumi e spezie, è ottenuto dall'infusione di 16 ore di pregiate botaniche. Tra gli ospiti attesi il team di bartender del Cocktail Bar La Punta Expendio de Agave, con una proposta dedicata ad Agavesito e ad altri prodotti a base di agave (24 giugno).

Cocktail senza alcol e gin premium: la stagione estiva di Pallini a Roma

La scena andrà poi a Max La Rocca, mixologist di prestigio internazionale, che guiderà una masterclass e una guest shift dedicate al Tequila Ghost, un distillato in cui l’agave incontra il peperoncino. (16 luglio). Per l’occasione gli ospiti potranno anche approfondire i misteri della botanica attraverso lo studio di piante selezionate: dal limone del Limoncello al peperoncino del Tequila Ghost, dal ginepro per il No.3 London Dry Gin, alle arance spagnole e fino al pino mugo e alla lavanda che caratterizzano il Ginarte dry di Pallini,premium gin tutto italiano. Altri 4 appuntamenti romani si svolgeranno a Villa Alberico con Sundance Sunday, spin-off del Festival svoltosi a maggio a La Nuvola, mentre il 19 giugno presso l’Ambasciata di Francia a Palazzo Farnese sarà allestito un gin corner. Previsti un altro evento in Liguria, nel Borgo marinato di Bogiasco, prima della chiusura della stagione in un museo romano.

Pallini: una storia lunga più di 150 anni

Il brand Pallini, che lo scorso anno ha festeggiato i suoi 150 anni (era stato fondato nel 1851 ad Antrodoco, in provincia di Rieti) , esporta i suoi prodotti in 70 Paesi. Il suo Limoncello è il primo a livello mondiale per vendite globali, sia in termini di volume sia di valore.Il No.3 London Dry Gin pioniere nella categoria ultra-premium e recentemente certificato 100% biologico, è il frutto di circa due anni di ricerca guidata dai migliori distillatori al mondo, tra cui il dottor David Clutton, l'unico ad avere un dottorato di ricerca sul gin.Il nome No.3 e la chiave sulla bottiglia riflettono il luogo in cui è nato: presso Berry Bros & Rudd, il più antico negozio londinese di vini e liquori.