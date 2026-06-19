Non solo Crémant, la Loira accelera in Italia anche con i bianchi fermi: export +70%

Il mercato dei vini della Valle della Loira sta attraversando una fase di crescita che, per intensità e continuità, sta modificando il suo posizionamento anche in Italia. Nel primo semestre del 2026 Les Grands Chais de France registra un aumento delle esportazioni verso il nostro Paese pari al +70% rispetto allo stesso periodo del 2025, un dato che si inserisce in un quadro più ampio di espansione internazionale. La dinamica non è isolata. InterLoire certifica che nel 2024 la regione ha raggiunto il valore massimo delle esportazioni degli ultimi venticinque anni, con circa 200 milioni di euro di export e una crescita vicina al +6%, dentro un sistema produttivo che coinvolge oltre 3.000 operatori tra viticoltori e cooperative, responsabili dell’80% della produzione complessiva. Un’evoluzione che non riguarda solo i volumi, ma la natura stessa della domanda, sempre più orientata verso vini di maggiore complessità e identità territoriale.

Valle della Loira, export in espansione (anche in Italia)

Nel contesto italiano, la crescita viene letta come un cambio strutturale nelle preferenze del consumatore. Romina Romano, country manager del gruppo francese per l’Italia, osserva come la Loira stia consolidando una presenza sempre più stabile nel nostro mercato. «La Valle della Loira è una delle regioni vitivinicole più dinamiche della Francia, la terza per superficie vitata. È un territorio che si sta affermando con continuità sui mercati internazionali», spiega Romano, sottolineando come il peso dell’export resti ancora minoritario rispetto alla produzione totale, ma in costante crescita. Il quadro che emerge è quello di una regione che esporta circa il 20% della propria produzione, mentre l’80% resta assorbito dal mercato interno francese. Tuttavia, la distribuzione globale si sta ampliando, con Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Belgio e Canada che rappresentano circa il 70% del valore export, affiancati da nuovi mercati emergenti come Emirati Arabi Uniti, Stati Baltici e Finlandia.

Romina Romano, country manager per l'Italia di Les Grands Chais de France

Romina Romano, country manager per l'Italia di Les Grands Chais de France

Crémant e bianchi fermi: la doppia traiettoria della crescita

La crescita della Loira in Italia è trainata in modo evidente dai Crémant de Loire, che rappresentano circa il 12% della produzione e stanno vivendo una fase di forte espansione. Tuttavia, la lettura più interessante riguarda i vini bianchi fermi, che costituiscono il 45% della produzione regionale. È proprio questa componente a confermare il livello qualitativo raggiunto dalla regione, grazie soprattutto ai vitigni Chenin Blanc, Sauvignon Blanc e Melon de Bourgogne. Il dato Lgcf evidenzia come non si tratti più di una categoria legata esclusivamente alla freschezza o all’accessibilità, ma di un segmento in grado di competere su livelli qualitativi più complessi. Il mercato italiano intercetta questa evoluzione, premiando non solo le bollicine, ma anche vini fermi strutturati, capaci di raccontare un’identità territoriale precisa.

Una regione costruita sulla complessità geografica

La Valle della Loira resta una delle regioni più articolate del panorama europeo. Con oltre 87 Aoc e 42.000 ettari vitati, si sviluppa lungo più di mille chilometri, dall’Atlantico fino al Massiccio Centrale. Quattro grandi aree definiscono un mosaico produttivo unico: il Pays Nantais, l’Anjou-Saumur, la Touraine e il Centre-Loire. In ciascuna di queste zone il vino assume una declinazione diversa, influenzata da suoli, clima e tradizioni produttive. Nel Pays Nantais domina l’influenza oceanica, con il Muscadet da Melon de Bourgogne e il caratteristico affinamento sur lie. Nell’Anjou-Saumur il Chenin Blanc trova una delle sue espressioni più versatili, mentre la Touraine rappresenta un equilibrio tra eleganza e accessibilità, con Vouvray e i rossi da Cabernet Franc. Nel Centre-Loire il Sauvignon Blanc raggiunge la sua forma più riconoscibile, tra Sancerre e Pouilly-Fumé.

La Valle della Loira resta una delle regioni più articolate del panorama vitivinicolo europeo

La Valle della Loira resta una delle regioni più articolate del panorama vitivinicolo europeo

Chenin Blanc: il vitigno che definisce la crescita qualitativa

Al centro della crescita dei bianchi fermi si colloca lo Chenin Blanc, vitigno storico della Loira, citato già nell’845 con il nome di Pineau de la Loire. La sua capacità di adattamento lo rende uno dei più complessi al mondo. La sua espressività varia in funzione dei suoli: più gessoso e verticale nei terreni di tufo della Touraine, più strutturato e minerale negli scisti dell’Anjou. La gamma stilistica è ampia: dal secco al demi-sec, fino ai moelleux botritizzati e ai Crémant. La sua longevità è uno degli elementi più distintivi: i grandi Chenin possono evolvere per decenni, talvolta oltre mezzo secolo, sviluppando note di miele, cera d’api e frutta secca senza perdere tensione acida.

Lo Chenin Blanc è un vitigno storico della Loira

Lo Chenin Blanc è un vitigno storico della Loira

Le aziende: il ruolo delle maison e la lettura industriale della crescita della Loira

Dentro la crescita dei vini della Valle della Loira nel mercato italiano, il dato più recente di Les Grands Chais de France non si spiega soltanto con l’andamento generale della domanda di spumanti e bianchi. A pesare è anche la struttura delle aziende che oggi interpretano e distribuiscono la regione, in particolare le maison che operano come punti di raccordo tra vigneto, selezione e mercati internazionali. Nel caso del gruppo Lgcf, il lavoro si concentra su un modello che combina proprietà diretta, acquisizioni storiche e una rete di distribuzione ampia, capace di portare sul mercato estero gamme molto diverse tra loro per stile e origine. La crescita del +70% delle esportazioni verso l’Italia nel primo semestre 2026 si inserisce proprio in questa architettura, dove la Loira non è un’unica identità produttiva, ma un insieme di denominazioni e interpretazioni che trovano coerenza nella fase commerciale.

Château de Fesles, il laboratorio dello Chenin in Anjou

Nel sistema Lgcf, Château de Fesles rappresenta uno dei punti più riconoscibili della produzione legata allo Chenin Blanc. La tenuta si trova nel cuore dell’Anjou, nell’area del fiume Layon, e nasce storicamente con una vocazione precisa: la produzione di vini botritizzati nella denominazione Bonnezeaux. La posizione della proprietà, sulla Butte de Fesles, è uno degli elementi che definiscono lo stile dei vini. L’esposizione a sud e la combinazione di scisti verdi e porfido contribuiscono a un profilo che tende alla tensione acida e alla longevità. La presenza del fiume favorisce inoltre le condizioni per lo sviluppo della Botrytis cinerea, elemento centrale nella produzione dei vini dolci storici della zona.

Il Château de Fesles “La Chapelle” Chenin Blanc

Il Château de Fesles “La Chapelle” Chenin Blanc

Oggi la tenuta è integrata nel gruppo Lgcf e mantiene una gestione orientata alla selezione manuale e a pratiche agricole che privilegiano il controllo qualitativo della materia prima. La produzione dello Chenin si sviluppa su più registri, ma resta centrata sull’idea di un vino capace di evolvere nel tempo. Tra le interpretazioni più rappresentative figura il Château de Fesles “La Chapelle” Chenin Blanc, ottenuto da una singola parcella. La vinificazione prevede fermentazioni controllate e un affinamento in legno con passaggio sulle fecce fini e bâtonnage. Il risultato è un profilo che combina struttura e tensione, con un impianto aromatico che si muove tra note floreali, frutta a guscio e componenti più evolutive.

Marquis de Goulaine, continuità storica e selezione enologica

Un secondo asse strategico del gruppo è rappresentato da Marquis de Goulaine, una delle realtà più antiche ancora attive nel panorama vitivinicolo europeo. La storia della tenuta è legata allo Château de Goulaine, nei pressi di Nantes, e viene spesso citata come uno dei casi più duraturi di continuità tra proprietà e produzione nel settore agroalimentare europeo. La collocazione geografica, tra scisti e suoli granitici, ha storicamente orientato la produzione verso vini bianchi caratterizzati da acidità e spinta sapida, con un ruolo centrale del Muscadet e della tecnica dell’affinamento sur lie, che contribuisce a definire uno stile riconoscibile per freschezza e texture.

Marquis de Goulaine: il Vouvray AOC “La Loire Royale” 2024

Marquis de Goulaine: il Vouvray AOC “La Loire Royale” 2024

All’interno del portafoglio moderno della maison, tuttavia, la funzione è più ampia. Marquis de Goulaine opera come selezionatore e vinificatore di diverse denominazioni della Valle della Loira, con una gamma che include Sauvignon Blanc da Sancerre e Pouilly-Fumé, Chenin Blanc da Vouvray e Crémant de Loire. In questo contesto si inserisce il Vouvray AOC “La Loire Royale” 2024, uno Chenin Blanc che interpreta la zona della Touraine attraverso una vinificazione orientata alla preservazione aromatica. La fermentazione a bassa temperatura e il contatto controllato con i lieviti definiscono un profilo più immediato, dove la componente fruttata resta in primo piano prima di lasciare spazio a una struttura più morbida.