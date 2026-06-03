Birrificio Italiano, per i 30 anni un festival con 50 birre da tutto il mondo

L’Area Feste di Lomazzo (Co), in via Cavour 2, ospita il Festival del Birrificio Italiano dal 5 al 7 giugno 2026. Tre giorni dedicati alla cultura della birra artigianale, con musica dal vivo, street food e una proposta ampia di birre italiane e internazionali. L’evento nasce dalla collaborazione con Pro Loco di Solbiate Olona e Gruppo Giovani Valmorea, realtà storicamente vicine al progetto. La location è facilmente raggiungibile, a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Lomazzo, con collegamenti serali verso Milano Cadorna e Como.

Festival del Birrificio Italiano: un evento tra birre, musica e convivialità all’aria aperta

Oltre 50 birre alla spina e 4 aree tematiche

Il cuore del festival è rappresentato da oltre 50 birre alla spina suddivise in quattro aree tematiche. L’Area B.I. WORLD ospita l’intera gamma del Birrificio Italiano con anteprime e ritorni speciali. La Pils Pride Area è dedicata alle pilsner italiane e internazionali. L’All Stars Area propone birre firmate da birrifici amici provenienti da tutto il mondo, mentre il Cask Corner è dedicato alle cask ale e alle birre in stile inglese spillate senza gas aggiunto. Tra i birrifici ospiti figurano nomi di riferimento della scena craft internazionale come Mikkeller, Dogfish Head, Omnipollo, Siren e To Øl, accanto ai migliori birrifici artigianali italiani. Il festival celebra i 30 anni del Birrificio Italiano, fondato da Agostino Arioli, con uno spazio centrale dedicato alla produzione completa del birrificio. Saranno presenti 15 referenze tra classici e specialità stagionali, in un percorso che racconta l’evoluzione del marchio e del movimento della birra artigianale.

Le Collaboration del trentennale

Tra i momenti più significativi del festival emergono due birre speciali nate durante le celebrazioni del trentennale. La Collab Nazionale è una Rauch esclusiva che interpreta la tradizione francone di Bamberga attraverso la visione dei padri fondatori del movimento artigianale italiano attivi dal 1996, coinvolgendo Birrificio Italiano, Baladin, Birra Beba, Centrale della Birra e Lambrate. La Collab Internazionale è una Brut Pilsner con 20% di riso nel mash, rifermentazione in tank con lieviti da Champagne e una luppolatura tra Nuova Zelanda e Germania. Il progetto nasce dalla collaborazione con Bad Seed, Brasserie De La Senne, Firestone Walker, Schönramer e Verdant. Il progetto Pils Pride, attivo dal 2006, raggiunge la ventesima edizione e confluisce nel festival. Tra le proposte più attese figura una Pils giapponese nata dalla collaborazione tra Tamamura Honten, Dogfish Head e Oxbow, già protagonisti del format Pils&Love negli Stati Uniti.

I soci titolari del Birrificio Italiano: Agostino Arioli, Maurizio Folli, Giulio Marini

Cask ale e birre internazionali

Un’area specifica è dedicata alle cask ale, spillate a pompa senza aggiunta di CO2 secondo la tradizione inglese. Sono presenti birrifici storici come Allendale e Bateman’s, oltre a produzioni in stile britannico realizzate anche in Italia come quelle del Birrificio Muttnik. Accanto a queste, trovano spazio realtà internazionali come Siren e Omnipollo.

Cocktail area e Birrificio Italiano Spirits

Il festival include anche un’area dedicata ai cocktail realizzati con la linea Birrificio Italiano Spirits. Gin, amaro e aperitivi diventano drink completi grazie a ricette dedicate che includono Drytto, Marasso e Capparis, ampliando l’esperienza oltre la birra. L’offerta gastronomica è completata da tre food truck. Ookini propone street food giapponese autentico e lontano dagli stereotipi. Basulon porta burger e panini italiani di qualità. Apolpinfaccia si concentra su specialità di mare, fritti e panini a base di pesce.

Festival del Birrificio Italiano: degustazioni e incontri nel segno della cultura birraria

Musica live e Dj set, degustazioni ed eventi speciali

Il programma musicale accompagna tutte le giornate del festival. Venerdì 5 giugno è prevista l’esibizione della RAD1 Rock Band con un repertorio di grandi successi reinterpretati in chiave rock. Sabato 6 giugno spazio allo show Notti Magiche ’90, mentre domenica 7 giugno chiude il festival l’Hoppy Hour Dj Set. Durante i tre giorni si svolgono degustazioni guidate con UBT Unionbirrai Beer Tasters e incontri con i birrai. Tra gli appuntamenti più attesi la degustazione alla cieca Pils Pride, prevista la domenica mattina, con una selezione di 10 pils da riconoscere in assaggio.

Informazioni pratiche Festival Birrificio Italiano

Il festival si svolge dal 5 al 7 giugno 2026 presso l’Area Feste di Lomazzo in via Cavour 2. Gli orari prevedono apertura venerdì dalle 17 alle 24, sabato dalle 16 alle 24 e domenica dalle 10 alle 22. L’ingresso è gratuito e il sistema di pagamento prevede gettoni, Tap&Pay e QR code. I bicchieri sono compostabili e l’organizzazione è pensata per una fruizione semplice e accessibile.