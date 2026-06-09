A Monopoli il vino si degusta tra gli ulivi: torna Vignaioli in Masseria

Torna a Monopoli (Ba), Vignaioli in Masseria 2026, appuntamento dedicato al mondo del vino artigianale e alla valorizzazione dei territori attraversati dalla Via dell’Acqua e delle Api. La manifestazione dedicata ai vini naturali e ai vignaioli indipendenti, ospitata negli spazi del Parco Rurale - Masseria Spina, coinvolge diverse masserie, trasformandole in luoghi di incontro tra produttori, appassionati e operatori del settore, con un programma pensato per mettere al centro qualità, sostenibilità e relazione diretta con i vignaioli.

Il Parco Rurale di Masseria Spina durante le serate dell’evento

L’appuntamento è fissato per domenica 28 e lunedì 29 giugno 2026, con apertura al pubblico nelle serate estive che trasformano la masseria in un grande spazio di incontro tra produttori e appassionati. Il format si distingue per un approccio immersivo: non una semplice degustazione, ma un’esperienza che intreccia paesaggio, cultura rurale e produzioni enologiche.

Degustazioni, incontri e racconto dei vignaioli

Protagoniste dell’evento sono gli oltre 30 vignaioli, con centinaia di etichette in degustazione, selezionati per rappresentare la diversità produttiva e territoriale. I visitatori hanno l’opportunità di degustare etichette identitarie, spesso difficilmente reperibili nei circuiti tradizionali, dialogando direttamente con chi il vino lo produce.

Incontro diretto tra vignaioli e pubblico durante Vignaioli in Masseria

Le degustazioni sono accompagnate da momenti di approfondimento dedicati a:

tecniche di vinificazione

valorizzazione dei vitigni autoctoni

pratiche agricole sostenibili

Il format consente un confronto diretto tra produttori e pubblico, con la possibilità di approfondire tecniche, filosofie produttive e scelte agronomiche. Accanto ai banchi d’assaggio, il programma prevede momenti di intrattenimento musicale e performance artistiche, che accompagnano le degustazioni lungo le serate. L’ambientazione della Masseria Spina, tra ulivi secolari e paesaggi rurali, contribuisce a definire un contesto esperienziale che unisce vino, territorio e socialità.

La Via dell’Acqua e delle Api come filo conduttore

Elemento distintivo di Vignaioli in Masseria 2026 è il legame con la Via dell’Acqua e delle Api, progetto che promuove un modello di turismo lento e responsabile. Il percorso valorizza ambienti naturali, biodiversità e produzioni locali, creando un contesto coerente con i valori espressi dai vignaioli presenti. L’evento si inserisce così in una visione più ampia, dove il vino diventa strumento di connessione tra ambiente, comunità e cultura agricola.

Centinaia di etichette in degustazione tra vini naturali e artigianali

Esperienza enogastronomica e valorizzazione del territorio

Accanto al vino, spazio anche alle eccellenze gastronomiche locali, con proposte che riflettono la stagionalità e la tradizione culinaria del territorio. Le masserie ospitanti diventano veri e propri hub di esperienza, dove il pubblico può vivere momenti conviviali immersi nel paesaggio rurale. L’iniziativa contribuisce a rafforzare l’attrattività turistica dell’area, puntando su un’offerta integrata che unisce enogastronomia, natura e ospitalità diffusa.

Musica e convivialità nelle serate estive alla Masseria Spina

Un appuntamento per appassionati e operatori

Vignaioli in Masseria 2026 si rivolge sia al grande pubblico sia agli operatori del settore, proponendo un contesto informale ma altamente qualificato. La presenza diretta dei produttori consente un confronto immediato e trasparente, elemento sempre più apprezzato nel panorama enologico contemporaneo. L’evento si conferma così come un’occasione per scoprire nuove realtà, approfondire la conoscenza del vino e vivere un’esperienza che mette al centro territorio, persone e autenticità.