Vino e formazione, a Torino un'intesa per valorizzare le produzioni del territorio

Promuovere la cultura del vino partendo dalla formazione di cuochi, personale di sala e operatori dell'ospitalità. È questo il filo conduttore del protocollo d'intesa siglato tra Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino e Ifse - Accademia di alta cucina e pasticceria, un accordo che punta a rafforzare il legame tra il patrimonio vitivinicolo torinese e il mondo della ristorazione. La firma è avvenuta nella sede della Camera di commercio di Torino, a Palazzo Birago, e rappresenta un passo verso una collaborazione strutturata tra due realtà che, seppur con ruoli diversi, condividono lo stesso obiettivo: diffondere la conoscenza dei vini del territorio attraverso attività formative, iniziative divulgative ed eventi rivolti sia ai professionisti sia al grande pubblico.

Vino torinese, nasce un'alleanza tra Enoteca Regionale e Ifse per formazione e promozione

Un progetto che mette in dialogo vino e ristorazione

L'accordo nasce dalla volontà di costruire un percorso stabile di collaborazione, nel quale il vino non venga considerato soltanto un prodotto da promuovere, ma un elemento culturale da conoscere e valorizzare insieme alla cucina locale. Il protocollo prevede infatti iniziative dedicate agli operatori dell'horeca, agli studenti delle scuole di cucina e ai futuri professionisti della sala, oltre a momenti di approfondimento destinati agli appassionati. L'obiettivo è creare occasioni di confronto capaci di rafforzare la conoscenza delle produzioni vitivinicole della provincia di Torino e del loro legame con il territorio. Per l'Enoteca Regionale, l'intesa rientra nelle attività previste dal proprio statuto, che comprendono la promozione delle cantine, delle denominazioni e delle quattro aree vitivinicole della provincia torinese, valorizzandone identità, storia e caratteristiche produttive.

La formazione come strumento per raccontare il vino

Negli ultimi anni il settore della ristorazione ha visto crescere l'attenzione verso la formazione sul vino. Non si tratta soltanto di conoscere le etichette o le tecniche di servizio, ma di acquisire competenze che permettano di raccontare un territorio attraverso i suoi prodotti. In questo contesto si inserisce il contributo di Ifse, realtà specializzata nella formazione di professionisti della cucina e della pasticceria, che porterà la propria esperienza nella progettazione di percorsi dedicati agli abbinamenti gastronomici e alla valorizzazione delle produzioni locali. Come ha spiegato il fondatore e direttore generale Raffaele Trovato, «oltre al rapporto di collaborazione nato durante l'Eurovision di Torino, si è consolidata negli anni una profonda amicizia. Da sempre Ifse, nella propria attività formativa, trasmette ai cuochi l'importanza del vino sia nella costruzione dei piatti sia negli abbinamenti». Una visione che considera il vino parte integrante dell'esperienza gastronomica e non un semplice complemento del pasto.

La presentazione del protocollo d'intesa siglato tra Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino e Ifse - Accademia di alta cucina e pasticceria

Secondo il presidente dell'Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino, Corrado Scapino, la collaborazione potrà contribuire ad avvicinare un numero sempre maggiore di professionisti alle produzioni del territorio. «Contiamo molto, grazie alla notevole esperienza e competenza di Raffaele Trovato e del suo team nell'ambito educativo e divulgativo, di aiutarci a promuovere la conoscenza dei vini delle quattro zone vitivinicole torinesi presso cuochi, personale di sala e ristoratori». L'intesa punta quindi a creare una rete tra produttori, ristorazione e formazione, favorendo una maggiore presenza dei vini torinesi nei menu e nelle carte dei vini, ma anche una migliore capacità di raccontarli ai consumatori.

Promozione territoriale e competenze professionali

L'incontro di presentazione è stato coordinato dal segretario generale della Camera di commercio di Torino, Guido Bolatto, e ha visto la partecipazione dell'assessore al Commercio della Città di Torino Paolo Chiavarino, intervenuto a nome dell'amministrazione comunale, oltre ai rappresentanti dei Consorzi di tutela del territorio. Presente anche il presidente della Camera di commercio di Torino, Massimiliano Cipolletta, che ha preso parte al brindisi conclusivo organizzato con i vini messi a disposizione dall'Enoteca Regionale e le preparazioni realizzate da Ifse La collaborazione tra Enoteca Regionale e Ifse si inserisce in un percorso che vede sempre più spesso formazione e promozione territoriale procedere insieme. Per il comparto Horeca, la conoscenza delle produzioni locali rappresenta infatti un elemento distintivo nella costruzione dell'offerta gastronomica e nell'accoglienza del turista enogastronomico. Attraverso eventi, attività didattiche e iniziative di comunicazione condivise, il protocollo punta a creare nuove occasioni di incontro tra produttori, professionisti e consumatori, contribuendo a rafforzare il valore culturale e identitario del vino torinese all'interno della ristorazione.