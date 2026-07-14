Vecchio Amaro del Capo conquista due premi ai Brands Award 2026

Vecchio Amaro del Capo si conferma tra i marchi più presenti nel mercato italiano del largo consumo ottenendo un doppio riconoscimento ai Brands Award 2026. Il prodotto di Gruppo Caffo 1915 si è aggiudicato il Premio Retailer per il Miglior Indice di Rotazione e il riconoscimento per il Miglior Indice di Rotazione nella categoria "Bevande Alcoliche e Birre". Si tratta di risultati che fotografano le performance del marchio nel canale della distribuzione moderna, dove la capacità di mantenere una presenza costante a scaffale rappresenta uno degli indicatori più osservati dagli operatori del settore.

Brands Award 2026, doppio riconoscimento per Vecchio Amaro del Capo

Un premio che misura le performance nel punto vendita

I Brands Award rappresentano una delle principali iniziative dedicate ai prodotti del largo consumo. A differenza di altri concorsi, non prevedono candidature volontarie: partecipano automaticamente tutti i prodotti presenti sul mercato, valutati sulla base dei dati di vendita elaborati da Circana e successivamente sottoposti al giudizio dei consumatori e di una giuria composta da buyer, category manager e responsabili acquisti della distribuzione organizzata. In questo contesto, il Premio Retailer per il Miglior Indice di Rotazione viene assegnato ai prodotti che ottengono i risultati più elevati nelle valutazioni espresse dagli esperti del settore, mentre il riconoscimento per il Miglior Indice di Rotazione evidenzia la capacità di un marchio di mantenere continuità nelle vendite all'interno della propria categoria.

A sinistra Giacomo Casoni, responsabile Marketing & Trade Marketing di Gruppo Caffo 1915, ritira il premio per Vecchio Amaro del Capo

Per Vecchio Amaro del Capo, il doppio riconoscimento assume particolare significato perché arriva in una categoria dove convivono amari, aperitivi e birre, segmenti caratterizzati da una forte competizione. «Ricevere due riconoscimenti ai Brands Award 2026 è motivo di soddisfazione», afferma Nuccio Caffo, amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915. «Vecchio Amaro del Capo nasce da una storia familiare, da una ricetta profondamente legata alla Calabria e da un modo di lavorare che mette al centro qualità, continuità e rispetto della tradizione. Il fatto che mercato e distribuzione continuino a riconoscere questo percorso dimostra che il valore di un marchio si costruisce nel tempo». Negli ultimi anni Vecchio Amaro del Capo ha consolidato la propria presenza sia nel consumo tradizionale, servito ghiacciato a -20 °C, sia nel mondo della mixology, dove viene sempre più utilizzato come ingrediente per cocktail. La diversificazione delle occasioni di consumo ha contribuito ad ampliare il pubblico del marchio, mantenendo però inalterata l'identità del prodotto e il legame con la tradizione liquoristica calabrese.

Una continuità riconosciuta dal settore

Per il Gruppo Caffo il risultato ottenuto rappresenta anche la conferma di un percorso costruito negli anni. «È stato un onore ritirare questo premio a nome dell'azienda e di tutte le persone che contribuiscono ogni giorno alla crescita del marchio», osserva Giacomo Casoni, responsabile Marketing & Trade Marketing di Gruppo Caffo 1915. «Questo riconoscimento conferma una continuità di risultati costruita nel tempo grazie alla forza del brand, al lavoro della rete commerciale e al rapporto consolidato con la distribuzione». Con i premi ottenuti ai Brands Award 2026, Vecchio Amaro del Capo rafforza così la propria presenza tra i marchi di riferimento del comparto spirits nel mercato italiano.