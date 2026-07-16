Export vino, gli Usa rallentano ma Brasile e Cina tornano a correre

L'export del vino italiano archivia i primi quattro mesi del 2026 con un andamento in flessione. Secondo l'Osservatorio di Unione italiana vini (Uiv), che ha elaborato i dati Istat diffusi oggi, tra gennaio e aprile le esportazioni hanno raggiunto 2,34 miliardi di euro, in diminuzione del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche i volumi risultano in calo, con 641 milioni di litri esportati, pari a un -3,7%. Il rallentamento interessa sia i mercati dell'Unione europea, che registrano una contrazione del 3,9%, sia quelli extra Ue, dove il calo si attesta all'8,7%, pur mostrando segnali di lieve miglioramento rispetto ai mesi precedenti.