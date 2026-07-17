La storia della Maison Perrier-Jouët è profondamente intrecciata a quella dello Chardonnay, vitigno che da oltre due secoli rappresenta la firma stilistica della celebre casa di Champagne. Fondata nel 1811 da Pierre Perrier e Adèle Jouët, l'azienda ha costruito la propria identità su un'idea precisa di eleganza, fatta di raffinatezza, precisione aromatica e ricerca costante della finezza. Una filosofia che ancora oggi trova la sua massima espressione nel Perrier-Jouët Blanc de Blancs, cuvée presentata nel 2017 per completare la collezione classica e rendere omaggio al vitigno simbolo del territorio.

Il Perrier-Jouët Blanc de Blancs Il Perrier-Jouët Blanc de Blancs

Lo stile di Perrier-Jouët affonda le proprie radici in una visione pionieristica. Già negli anni Venti del Novecento la casa produceva cuvée realizzate esclusivamente con Chardonnay, molto prima che il termine Blanc de Blancs diventasse una categoria riconosciuta nel mondo dello Champagne. Come sottolinea Séverine Frerson, Chef de Caves della Maison, «Perrier-Jouët Blanc de Blancs è uno spirito libero, vibrante, dinamico, indipendente. Luminoso e fresco come la rugiada del mattino, è lo champagne perfetto da servire come aperitivo». Il terroir della Champagne e il ruolo centrale dello Chardonnay Il carattere del Perrier-Jouët Blanc de Blancs nasce innanzitutto dal suo territorio. La maison possiede alcuni dei vigneti più prestigiosi della Champagne, situati nel cuore della celebre Côte des Blancs, dove i suoli gessosi rappresentano uno degli elementi distintivi della denominazione. I vigneti della proprietà raggiungono una valutazione del 99,2% sulla Échelle des Crus.

Séverine Frerson, Chef de Caves della maison Perrier-Jouët Séverine Frerson, Chef de Caves della maison Perrier-Jouët

Per questa cuvée vengono selezionate uve provenienti da circa quindici cru, tra cui i rinomati villaggi di Cramant, Avize e Chouilly, ai quali si affiancano quelli della parte settentrionale della Montagne de Reims, come Trépail e Villers-Marmery, oltre alle aree emergenti del Sézannais e del Vitryat. È la stessa Séverine Frerson a spiegare questa scelta: «Per creare il Perrier-Jouët Blanc de Blancs seleziono le uve Chardonnay da alcuni dei migliori cru della regione. Guardo anche a Sézannais e Vitryat, che considero due terroir emergenti».

I caratteristici terreni calcarei della Champagne conferiscono ai vini una marcata mineralità, una vibrante freschezza e un patrimonio aromatico dominato da eleganti note floreali, elementi che costituiscono uno dei tratti distintivi dello stile Perrier-Jouët. Una cuvée che interpreta il savoir-faire della casa Il Perrier-Jouët Blanc de Blancs è ottenuto da un assemblaggio di sole uve Chardonnay, completato da una piccola percentuale di vini di riserva (fino al 15%) che garantiscono continuità stilistica e costanza qualitativa. La vinificazione prevede la raccolta manuale delle uve, la fermentazione in vasche di acciaio inox termoregolate, la fermentazione malolattica e un dosaggio di 8 g/l. Successivamente il vino riposa almeno tre anni sui lieviti, un periodo superiore ai requisiti minimi previsti dal disciplinare dello Champagne, sviluppando maggiore complessità senza perdere la propria vivacità.

Il Perrier-Jouët Blanc de Blanc riposa almeno tre anni sui lieviti, un periodo superiore ai requisiti minimi previsti dal disciplinare dello Champagne Il Perrier-Jouët Blanc de Blanc riposa almeno tre anni sui lieviti, un periodo superiore ai requisiti minimi previsti dal disciplinare dello Champagne

Nel calice si presenta con un elegante colore oro pallido attraversato da riflessi verdolini. Il bouquet esprime una straordinaria ricchezza di profumi: peonia, caprifoglio, sambuco, acacia, agrumi come limone e pompelmo, accompagnati da pera bianca, mandorla fresca, zenzero e pepe bianco. Al palato emergono una trama minerale precisa, una bollicina fine e persistente e una sorprendente morbidezza finale. Perrier-Jouët Blanc de Blancs: l'eleganza dello Chardonnay nel calice «Perrier-Jouët Blanc de Blancs è un vino preciso - conclude Séverine Frerson - che porta ritmo e armonia all'esperienza della degustazione, mi ricorda una fresia bianca, non solo per la sua personalità vibrante, ma anche per la sua struttura ed eleganza».

Perrier-Jouët Blanc de Blancs esprime tutta la purezza dello Chardonnay Perrier-Jouët Blanc de Blancs esprime tutta la purezza dello Chardonnay